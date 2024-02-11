https://crimea.ria.ru/20240211/kogda-v-krymu-nachnetsya-posevnaya-kampaniya-1134837788.html

Когда в Крыму начнется посевная кампания

Когда в Крыму начнется посевная кампания - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Когда в Крыму начнется посевная кампания

Посевную кампанию в Крыму планируют начать в середине февраля. Об этом рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник управления растениеводства... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T07:47

2024-02-11T07:47

2024-02-11T07:47

крым

радио "спутник в крыму"

николай тютюник

минсельхоз крыма

сельское хозяйство

продовольственная безопасность крыма

поддержка аграриев

посевная кампания

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Начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Николай Тютюнник Начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Николай Тютюнник audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Посевную кампанию в Крыму планируют начать в середине февраля. Об этом рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Николай Тютюнник.В это время планируют дать старт сева основной ранней яровой культуры в республике – ярового ячменя. Сейчас вся работа идет в плановом режиме. Аграрии готовят необходимое количество удобрений, семенные фонды. В специализированных лабораториях проверяются посевные качества семян.По словам Николая Тютюнника, в Крыму удобряются практически все культуры, так как без этого достаточно сложно получить урожай.В прошлом году в республике было возобновлено производство одного из основных удобрений в сельском хозяйстве – аммофоса. Его необходимо более 60 тысяч тонн, и завод подтверждает готовность закрыть всю потребность в этом удобрении.Азотные же удобрения привозят с материковой части России. Логистические цепочки налажены. Закупки проводятся в плановом режиме.Специалист уточняет, что сельскохозяйственная зона республики – это зона рискованного земледелия. Связано это, в первую очередь, с режимом осадков, которые могут либо вообще не выпасть, либо выпасть в избытке. Однако аграрии уже приспособились к этому.Старт уборочной кампании запланирован на конец июня – начало июля. Начнут убирать зерновые колосовые культуры: ячмень, пшеницу. В прошлом году, по словам специалиста, в Республике Крым собрали достойный урожай: более 2 миллионов тонн зерна. В этом году надеются, что урожай будет не меньше.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ливни отразились на состоянии озимых культур в КрымуЧистые удобрения: как Южная Осетия поможет Крыму повысить урожайностьЗерно как валюта: роль Крыма в стабильности зернового фонда России

https://crimea.ria.ru/20240123/vsem-stoyat-smirno--rabotayut-shmeli-v-teplitsakh-kryma-opylyayut-pomidory-1134404166.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, николай тютюник, минсельхоз крыма, сельское хозяйство, продовольственная безопасность крыма, поддержка аграриев , посевная кампания