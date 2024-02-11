https://crimea.ria.ru/20240211/kogda-v-krymu-nachnetsya-posevnaya-kampaniya-1134837788.html
Когда в Крыму начнется посевная кампания
Когда в Крыму начнется посевная кампания - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Когда в Крыму начнется посевная кампания
Посевную кампанию в Крыму планируют начать в середине февраля. Об этом рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник управления растениеводства... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T07:47
2024-02-11T07:47
2024-02-11T07:47
крым
радио "спутник в крыму"
николай тютюник
минсельхоз крыма
сельское хозяйство
продовольственная безопасность крыма
поддержка аграриев
посевная кампания
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Начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Николай Тютюнник
Начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Николай Тютюнник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Посевную кампанию в Крыму планируют начать в середине февраля. Об этом рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Николай Тютюнник.В это время планируют дать старт сева основной ранней яровой культуры в республике – ярового ячменя. Сейчас вся работа идет в плановом режиме. Аграрии готовят необходимое количество удобрений, семенные фонды. В специализированных лабораториях проверяются посевные качества семян.По словам Николая Тютюнника, в Крыму удобряются практически все культуры, так как без этого достаточно сложно получить урожай.В прошлом году в республике было возобновлено производство одного из основных удобрений в сельском хозяйстве – аммофоса. Его необходимо более 60 тысяч тонн, и завод подтверждает готовность закрыть всю потребность в этом удобрении.Азотные же удобрения привозят с материковой части России. Логистические цепочки налажены. Закупки проводятся в плановом режиме.Специалист уточняет, что сельскохозяйственная зона республики – это зона рискованного земледелия. Связано это, в первую очередь, с режимом осадков, которые могут либо вообще не выпасть, либо выпасть в избытке. Однако аграрии уже приспособились к этому.Старт уборочной кампании запланирован на конец июня – начало июля. Начнут убирать зерновые колосовые культуры: ячмень, пшеницу. В прошлом году, по словам специалиста, в Республике Крым собрали достойный урожай: более 2 миллионов тонн зерна. В этом году надеются, что урожай будет не меньше.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ливни отразились на состоянии озимых культур в КрымуЧистые удобрения: как Южная Осетия поможет Крыму повысить урожайностьЗерно как валюта: роль Крыма в стабильности зернового фонда России
https://crimea.ria.ru/20240123/vsem-stoyat-smirno--rabotayut-shmeli-v-teplitsakh-kryma-opylyayut-pomidory-1134404166.html
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крым, николай тютюник, минсельхоз крыма, сельское хозяйство, продовольственная безопасность крыма, поддержка аграриев , посевная кампания
Когда в Крыму начнется посевная кампания
Посевную кампанию в Крыму планируют начать в средине февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым.
Посевную кампанию в Крыму планируют начать в середине февраля. Об этом рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Николай Тютюнник.
"Весенние полевые работы начнутся, как только земля станет посуше, и будет возможно физическое перемещение посевных комплексов, посевных агрегатов по крымским полям. Наши оптимальные агроклиматические сроки по началу сева ранних яровых зерновых культур – это середина февраля", – говорит Николай Тютюнник.
В это время планируют дать старт сева основной ранней яровой культуры в республике – ярового ячменя. Сейчас вся работа идет в плановом режиме. Аграрии готовят необходимое количество удобрений, семенные фонды. В специализированных лабораториях проверяются посевные качества семян.
"Необходимо проверить их всхожесть, энергию прорастания, заготовить необходимые удобрения, чтобы слаженно, быстро провести посевную кампанию. Так называемые "февральские окна" длятся всего 7-10 дней, и мы должны за это время успеть посеять более 30-40 тысяч гектар ячменя", – рассказал специалист.
По словам Николая Тютюнника, в Крыму удобряются практически все культуры, так как без этого достаточно сложно получить урожай.
В прошлом году в республике было возобновлено производство одного из основных удобрений в сельском хозяйстве – аммофоса. Его необходимо более 60 тысяч тонн, и завод подтверждает готовность закрыть всю потребность в этом удобрении.
Азотные же удобрения привозят с материковой части России. Логистические цепочки налажены. Закупки проводятся в плановом режиме.
Специалист уточняет, что сельскохозяйственная зона республики – это зона рискованного земледелия. Связано это, в первую очередь, с режимом осадков, которые могут либо вообще не выпасть, либо выпасть в избытке. Однако аграрии уже приспособились к этому.
"Наши аграрии в конце прошлого года получили господдержку – субсидия более 160 миллионов рублей (аграрии получили более 1000 рублей на 1 тонну реализованного зерна). Более 90 миллионов рублей была компенсация из-за стоимости роста дизельного топлива. Мы рассчитываем в феврале – марте на субсидию на агротехнологические мероприятия", – Николай Тютюнник.
Старт уборочной кампании запланирован на конец июня – начало июля. Начнут убирать зерновые колосовые культуры: ячмень, пшеницу. В прошлом году, по словам специалиста, в Республике Крым собрали достойный урожай: более 2 миллионов тонн зерна. В этом году надеются, что урожай будет не меньше.
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