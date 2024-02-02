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Чистые удобрения: как Южная Осетия поможет Крыму повысить урожайность

Чистые удобрения: как Южная Осетия поможет Крыму повысить урожайность - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Чистые удобрения: как Южная Осетия поможет Крыму повысить урожайность

Южная Осетия готова поставлять в Крым экологически чистые удобрения, устраняющие окисления почв и повышающие урожайность практически всех сельскохозяйственных... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T18:18

2024-02-02T18:18

2024-02-02T20:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Южная Осетия готова поставлять в Крым экологически чистые удобрения, устраняющие окисления почв и повышающие урожайность практически всех сельскохозяйственных растений. Об этом РИА Новости Крым рассказал первый замминистра сельского хозяйства Южной Осетии Джони Качмазов, находящийся в Крыму с рабочим визитом в составе делегации правительства республики.Кроме того, республика готова поставлять в Крым цеолитовые туфы – природные экологически чистые удобрения, содержащие более 40 макро- и микроэлементов. Они улучшают структуру почвы и повышают урожайность. Запасы цеолитовых туф в Южной Осетии оцениваются в 5 млн кубометров.В советские времена их широко использовали, разрабатывая месторождения в Армении и Грузии. По словам Качмазова, цеолитовые туфы Южной Осетии по своему химическому составу и действию ничем не уступают, а то и в разы превосходят их.Он также сообщил, что в ходе общения с коллегами из минсельхоза Крыма стороны обсуждали актуальные вопросы сотрудничества и определили приоритеты взаимовыгодного сотрудничества в области растениеводства, питомниководства, племенного животноводства, селекции, внедрения новых сортов винограда и другим вопросам развития АПК обеих республик.В ходе визита в Крым делегация Южной Осетии планирует посетить Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма и Никитский ботанический сад, чтобы ознакомиться с передовыми исследованиями крымских специалистов в области сельского хозяйства для последующего внедрения этих наработок на родине.Делегация правительства Южной Осетии находится с рабочим визитом в Крыму. В пятницу стороны подписали положение о рабочей группе по вопросам реализации Соглашения между Советом министров Крыма и правительством Южной Осетии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также протокол заседания совместной рабочей группы по реализации Соглашения.Делегации обсудили весь спектр вопросов сотрудничества и договорились о том, чтобы определить конкретные перечни товаров, которые стороны могут предоставлять друг другу, возможности для наращивания взаимного товарооборота, а также развивать сотрудничество в сфере образования и науки. Затронули и вопрос организации отдыха детей из Южной Осетии на территории Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:"Лучше, чем немецкое": Южная Осетия будет поставлять в Крым свое пивоКрым и Южную Осетию свяжут автобусным сообщениемДелегация из Южной Осетии прибыла в Крым: как будут сотрудничать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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