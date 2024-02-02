https://crimea.ria.ru/20240202/krym-i-yuzhnuyu-osetiyu-svyazhut-avtobusnym-soobscheniem-1134652917.html

Крым и Южную Осетию свяжут автобусным сообщением

Крым и Южную Осетию свяжут автобусным сообщением - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Крым и Южную Осетию свяжут автобусным сообщением

Между Симферополем и Цхинвалом планируют запустить сезонное автобусное сообщение. Об этом сообщил зампредседателя правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T16:26

2024-02-02T16:26

2024-02-02T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Между Симферополем и Цхинвалом планируют запустить сезонное автобусное сообщение. Об этом сообщил зампредседателя правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев по итогам встречи с руководством Республики Крым в Симферополе.По его словам, автобусное сообщение планируется запустить летом. Предполагается, что маршрут будет сезонным.Делегация правительства Южной Осетии находится с рабочим визитом в Крыму. В пятницу стороны подписали положение о рабочей группе по вопросам реализации Соглашения между Советом министров Крыма и правительством Южной Осетии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также протокол заседания совместной рабочей группы по реализации Соглашения.

https://crimea.ria.ru/20240202/kerch-i-tskhinval--pobratimy-kak-realizuetsya-soglashenie-mezhdu-gorodami-1134628774.html

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2024

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