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Крым и Южную Осетию свяжут автобусным сообщением - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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Крым и Южную Осетию свяжут автобусным сообщением
Крым и Южную Осетию свяжут автобусным сообщением - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Крым и Южную Осетию свяжут автобусным сообщением
Между Симферополем и Цхинвалом планируют запустить сезонное автобусное сообщение. Об этом сообщил зампредседателя правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T16:26
2024-02-02T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Между Симферополем и Цхинвалом планируют запустить сезонное автобусное сообщение. Об этом сообщил зампредседателя правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев по итогам встречи с руководством Республики Крым в Симферополе.По его словам, автобусное сообщение планируется запустить летом. Предполагается, что маршрут будет сезонным.Делегация правительства Южной Осетии находится с рабочим визитом в Крыму. В пятницу стороны подписали положение о рабочей группе по вопросам реализации Соглашения между Советом министров Крыма и правительством Южной Осетии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также протокол заседания совместной рабочей группы по реализации Соглашения.
https://crimea.ria.ru/20240202/kerch-i-tskhinval--pobratimy-kak-realizuetsya-soglashenie-mezhdu-gorodami-1134628774.html
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Крым и Южную Осетию свяжут автобусным сообщением

Между Симферополем и Цхинвалом будут курсировать пассажирские автобусы – власти

16:26 02.02.2024 (обновлено: 17:45 02.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Симферопольского автовокзалам
Здание Симферопольского автовокзалам - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Между Симферополем и Цхинвалом планируют запустить сезонное автобусное сообщение. Об этом сообщил зампредседателя правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев по итогам встречи с руководством Республики Крым в Симферополе.
"Практически отработан со стороны Крыма вопрос организации автобусного сообщения Цхинвал – Симферополь. Мы со своей стороны этот вопрос доведем до конца и проинформируем о готовности", – сказал Тадтаев.
По его словам, автобусное сообщение планируется запустить летом. Предполагается, что маршрут будет сезонным.
Делегация правительства Южной Осетии находится с рабочим визитом в Крыму. В пятницу стороны подписали положение о рабочей группе по вопросам реализации Соглашения между Советом министров Крыма и правительством Южной Осетии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также протокол заседания совместной рабочей группы по реализации Соглашения.
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Автобусное сообщениеНовостиНовости КрымаКрымЮжная ОсетияТранспортСимферопольЦхинвал
 
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