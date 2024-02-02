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"Лучше, чем немецкое": Южная Осетия будет поставлять в Крым свое пиво - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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"Лучше, чем немецкое": Южная Осетия будет поставлять в Крым свое пиво
"Лучше, чем немецкое": Южная Осетия будет поставлять в Крым свое пиво - РИА Новости Крым, 02.02.2024
"Лучше, чем немецкое": Южная Осетия будет поставлять в Крым свое пиво
Крым планирует организовать поставки на полуостров ряда товаров и продуктов из Южной Осетии, в том числе пива, сваренного на высокогорной воде. Об этом... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T17:00
2024-02-02T17:46
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южная осетия
цхинвал
георгий мурадов
сельское хозяйство
производство
пищевая промышленность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Крым планирует организовать поставки на полуостров ряда товаров и продуктов из Южной Осетии, в том числе пива, сваренного на высокогорной воде. Об этом рассказал вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов по итогам встречи с делегацией правительства Южной Осетии в Симферополе.По словам вице-премьера РК, Южная Осетия производит и другую продукцию, которая интересна Крыму. В том числе базальтовое волокно, которое создают из базальтовых пород путем их плавления и преобразования расплава в волокна. Его применяют в теплоизоляции и огнезащите жилых домов и промышленных зданий, в изготовлении фильтров очистки воздуха и воды и других областях.Кроме того, в Южной Осетии производится так называемая серпентинитовая мука, которая позволяет устранить закисление почв и восстановить их плодородие. Для Крыма, где значительные площади подверглись такому воздействию и вышли из сельскохозяйственного оборота, поставки этой продукции будут актуальными, уверен Мурадов.Делегация правительства Южной Осетии находится с рабочим визитом в Крыму. В пятницу стороны подписали положение о рабочей группе по вопросам реализации Соглашения между Советом министров Крыма и правительством Южной Осетии о торгов-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также протокол заседания совместной рабочей группы по реализации Соглашения.Стороны обсудили весь спектр вопросов сотрудничества и договорились о том, чтобы определить конкретные перечни товаров, которые республики могут предоставлять друг другу, какие есть возможности для наращивания взаимного товарооборота, а также развития сотрудничества в сфере образования и науки.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Южную Осетию свяжут автобусным сообщениемИтоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 годуВ Крыму подешевели продукты: обзор цен
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крым, южная осетия, цхинвал, георгий мурадов, сельское хозяйство, производство, пищевая промышленность, новости крыма
"Лучше, чем немецкое": Южная Осетия будет поставлять в Крым свое пиво

Пиво из Южной Осетии скоро появится на прилавках Крыма – Мурадов

17:00 02.02.2024 (обновлено: 17:46 02.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Крым планирует организовать поставки на полуостров ряда товаров и продуктов из Южной Осетии, в том числе пива, сваренного на высокогорной воде. Об этом рассказал вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов по итогам встречи с делегацией правительства Южной Осетии в Симферополе.
"Известно всем, что высокогорная югоосетинская вода – самая лучшая. Из этой воды получается пиво лучше, чем немецкое, потому что вода качественная. И скоро на наш крымский рынок попадет югоосетинское пиво", – сказал Мурадов.
По словам вице-премьера РК, Южная Осетия производит и другую продукцию, которая интересна Крыму. В том числе базальтовое волокно, которое создают из базальтовых пород путем их плавления и преобразования расплава в волокна. Его применяют в теплоизоляции и огнезащите жилых домов и промышленных зданий, в изготовлении фильтров очистки воздуха и воды и других областях.
Кроме того, в Южной Осетии производится так называемая серпентинитовая мука, которая позволяет устранить закисление почв и восстановить их плодородие. Для Крыма, где значительные площади подверглись такому воздействию и вышли из сельскохозяйственного оборота, поставки этой продукции будут актуальными, уверен Мурадов.
Делегация правительства Южной Осетии находится с рабочим визитом в Крыму. В пятницу стороны подписали положение о рабочей группе по вопросам реализации Соглашения между Советом министров Крыма и правительством Южной Осетии о торгов-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также протокол заседания совместной рабочей группы по реализации Соглашения.
Стороны обсудили весь спектр вопросов сотрудничества и договорились о том, чтобы определить конкретные перечни товаров, которые республики могут предоставлять друг другу, какие есть возможности для наращивания взаимного товарооборота, а также развития сотрудничества в сфере образования и науки.
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КрымЮжная ОсетияЦхинвалГеоргий МурадовСельское хозяйствоПроизводствоПищевая промышленностьНовости Крыма
 
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