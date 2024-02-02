https://crimea.ria.ru/20240202/yuzhnaya-osetiya-budet-postavlyat-v-krym-svoe-pivo-1134653757.html

"Лучше, чем немецкое": Южная Осетия будет поставлять в Крым свое пиво

"Лучше, чем немецкое": Южная Осетия будет поставлять в Крым свое пиво - РИА Новости Крым, 02.02.2024

"Лучше, чем немецкое": Южная Осетия будет поставлять в Крым свое пиво

Крым планирует организовать поставки на полуостров ряда товаров и продуктов из Южной Осетии, в том числе пива, сваренного на высокогорной воде. Об этом... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T17:00

2024-02-02T17:00

2024-02-02T17:46

крым

южная осетия

цхинвал

георгий мурадов

сельское хозяйство

производство

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Крым планирует организовать поставки на полуостров ряда товаров и продуктов из Южной Осетии, в том числе пива, сваренного на высокогорной воде. Об этом рассказал вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов по итогам встречи с делегацией правительства Южной Осетии в Симферополе.По словам вице-премьера РК, Южная Осетия производит и другую продукцию, которая интересна Крыму. В том числе базальтовое волокно, которое создают из базальтовых пород путем их плавления и преобразования расплава в волокна. Его применяют в теплоизоляции и огнезащите жилых домов и промышленных зданий, в изготовлении фильтров очистки воздуха и воды и других областях.Кроме того, в Южной Осетии производится так называемая серпентинитовая мука, которая позволяет устранить закисление почв и восстановить их плодородие. Для Крыма, где значительные площади подверглись такому воздействию и вышли из сельскохозяйственного оборота, поставки этой продукции будут актуальными, уверен Мурадов.Делегация правительства Южной Осетии находится с рабочим визитом в Крыму. В пятницу стороны подписали положение о рабочей группе по вопросам реализации Соглашения между Советом министров Крыма и правительством Южной Осетии о торгов-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также протокол заседания совместной рабочей группы по реализации Соглашения.Стороны обсудили весь спектр вопросов сотрудничества и договорились о том, чтобы определить конкретные перечни товаров, которые республики могут предоставлять друг другу, какие есть возможности для наращивания взаимного товарооборота, а также развития сотрудничества в сфере образования и науки.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Южную Осетию свяжут автобусным сообщениемИтоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 годуВ Крыму подешевели продукты: обзор цен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, южная осетия, цхинвал, георгий мурадов, сельское хозяйство, производство, пищевая промышленность, новости крыма