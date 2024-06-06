https://crimea.ria.ru/20240606/my-ubiraem-khleb-v-krymu-nachalas-zhatva-1137916664.html

Мы убираем хлеб: в Крыму началась жатва

Мы убираем хлеб: в Крыму началась жатва - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Мы убираем хлеб: в Крыму началась жатва

В кабине чисто и прохладно, звучит любимая музыка. Благодаря широкому остеклению вся рабочая зона находится в поле зрения. Комбайнер Александр Иванов никуда не... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T18:28

2024-06-06T18:28

2024-06-06T18:33

урожай в крыму

урожай зерновых культур

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В кабине чисто и прохладно, звучит любимая музыка. Благодаря широкому остеклению вся рабочая зона находится в поле зрения. Комбайнер Александр Иванов никуда не спешит, при помощи специальных кнопок настраивает высоту среза колосьев. Он сидит высоко, глядит далеко и все видит. Гон – расстояние от края до края поля – комбайн проходит минут за 15.В Крыму стартовала уборка зерновых и зернобобовых культур. Одними из первых к жатве приступили аграрии Джанкойского района.– У вас тут и компьютер есть, – говорю, опускаясь на мягкое сиденье помощника комбайнера.– Есть, конечно. Это же современная техника. Но его еще правильно настроить надо, чтобы не было потерь, чтоб зерно чистое в бункер шло. Механизатор сам смотрит на зерно, на отходы, и сам настраивает. Также компьютер показывает температуру и давление масла, охлаждающей жидкости.Комбайн идет со скоростью до 20 километров в час. Это если по дороге. При обмолоте машина движется без спешки, со скоростью всего два-три километра в час. Ширина жатки семь метров.– Раньше были рычаги, а сейчас легко – кнопочку нажал и все. Высоту среза регулирую сам. Это "Вектор", современный отечественный комбайн. Здесь кабина герметичная – пыль не летит и кондиционер есть, – рассказывает Александр, который когда-то начинал свою трудовую деятельность еще на советском комбайне "Нива", где все летело и гудело.– Вам нравится ваша работа?– Конечно! Мы же хлеб убираем, это важно. Мне нравится вся эта уборочная суета и движение. В этом – жизнь.Александр рассказывает, что рабочий день у комбайнеров начинается в семь часов утра и заканчивается с закатом.Уборка началась на две недели раньше"Сейчас на этом поле мы убираем озимый среднепоздний сорт ячменя "Иосиф". Хотя обычно за него позже брались, к 28 июня. Но в этому году, начиная с сева и в период вегетации, осадков было мало", – рассказывает главный агроном хозяйства Юрий Сучу.Ранний сорт озимого ячменя "Спринтер", который обычно созревал к 11-12 июня, в хозяйстве убрали вчера, а готов к уборке он вообще был уже 3 июня.На предприятии 368 гектаров озимого ячменя, четыре отечественных сорта, ранние – "Спринтер", "Шторм" и среднеспелые "Иосиф" и "Уран".На поле он приезжает ранним утром и уезжает, когда солнце уже садится за горизонт. Все контролирует, за всем следит. То на ток мчится, где его ждет гендиректор Алексей Годин, то за обедом или ужином для своих ребят едет. Это водители, комбайнеры, механизаторы – всего девять человек. Из техники на поле работает три грузовика, три комбайна (один из которых, тот самый отечественный "Вектор", приобретен в прошлом году) и неприхотливый надежный трактор БТЗ с дисковой бороной. Он закрывает влагу."Если все нормально, без эксцессов, планируем в течение недели закончить уборку озимого ячменя. На подходе хороший сорт "Секлетея", на пару. Там урожайность неплохая", – делится планами главный агроном.Продовольственная безопасность под контролем"В этом году площадь, подлежащая уборке, составляет более 550 тысяч гектаров. Сегодня мы, возможно, одними из первых в ЮФО начали убирать озимый ячмень среднераннего срока созревания. Всего в республике предстоит убрать ячмень на площади порядка 200 тысяч гектаров", – рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.По его словам, к уборочной компании предполагается привлечь порядка 1400 единиц зерноуборочной техники. Средняя нагрузка на один зерноуборочный комбайн составит порядка 400 гектаров, что вдвое ниже, чем может выдержать современная техника. Уборка продлится около 40 дней.Больше всего зерновых и зернобобовых культур в Крыму производят Джанкойский, Красногвардейский и Ленинский районы.Аномальная жара и засуха никак не повлияют на продовольственную безопасность и самообеспеченность республики в продовольственном зерне. Республика будет обеспечена им в необходимых объемах, также будут сформированы соответствующие товарные партии для экспорта, уточнил Тютюник.По прогнозам, текущий год будет не таким урожайным, как прошлый, когда средняя урожайность составляла почти четыре тонны с гектара. На этот год прогнозы скромнее. Но уборка находится на особом контроле профильного министерства, отметил он.В этом году аграриям, которые выращивают зерно, дали уже порядка 140 миллионов рублей поддержки. Речь идет о субсидии на одну реализованную тонну зерновых культур. Этой субсидией уже воспользовались больше сотни сельскохозяйственных предприятий республики.По словам врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединовой, в марте-апреле было очень тепло, поэтому вегетация всех растений, не только зерновых, но и плодовых культур, произошла месяца на три раньше, чем в аналогичные периоды в предыдущие годы. Все это вместе повлияло формирование урожая.Ранее в комментарии РИА Новости Крым Зарединова рассказала, что в Крыму некоторые районы страдают от засухи – уже списаны около семи тысяч гектаров посевов. На этой площади не будет проводиться уборка урожая. В четырех районах Крыма из-за погоды сложилась неблагоприятная ситуация с урожаем зерновых и зернобобовых культур, на площади порядка 7,8 тысяч га уборка проводиться не будет.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проверяют качество зернаРазмер имеет значение: как в Крыму калибруют черешнюНа какую поддержку могут рассчитывать хлеборобы Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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