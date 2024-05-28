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На какую поддержку могут рассчитывать хлеборобы Крыма
На какую поддержку могут рассчитывать хлеборобы Крыма - РИА Новости Крым, 28.05.2024
На какую поддержку могут рассчитывать хлеборобы Крыма
В этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T11:02
2024-05-28T11:02
2024-05-28T11:02
поддержка аграриев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. В этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.Также она отметила, что уже открывается еще один отбор на остаток средств, и у аграриев еще есть время, чтобы подать заявочную документацию.Кроме того, предусмотрена поддержка на агротехнологические мероприятия."Мы предоставляем субсидию на затраты, которые аграрии понесли при возделывании культур, в том числе, и на топливо тоже. А также на возмещение части затрат на элитные семена", – сказала Зарединова. И пояснила, что предприятия, которые при посеве используют элитные семена, претендуют на возмещение части затрат на их приобретение.Также Зарединова отметила, что в этом году уборочная кампания в Крыму стартует уже во второй декаде июня.Ранее сообщалось, что крымские сельхозпроизводители в 2024 году получат 200 миллионов рублей субсидий, которые компенсируют часть затрат на агротехнологические работы, семена и топливо. Еще 20 миллиардов рублей будет доступно для льготного кредитования.Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку повысить доступность кредитов для отечественных сельхозтоваропроизводителей, прежде всего в новых субъектах РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:На поддержку Запорожской и Херсонской областей направят более 4,4 млрдПутин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценамКредиты для аграриев в новых регионах станут доступнее – поручение Путина
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На какую поддержку могут рассчитывать хлеборобы Крыма
Аграриям Крыма за произведенное и реализованное зерно выделили 148 млн рублей господдержки
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым.
В этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.
"В текущем году хозяйствующие субъекты, которые занимаются зерновыми и зернобобовыми культурами, (могут рассчитывать – ред.) на меры поддержки за произведенное и реализованное зерно. На данное направление у нас предусмотрено порядка 148 миллионов рублей, из которых 120 миллионов мы уже перечислили", – рассказала Зарединова.
Также она отметила, что уже открывается еще один отбор на остаток средств, и у аграриев еще есть время, чтобы подать заявочную документацию.
Кроме того, предусмотрена поддержка на агротехнологические мероприятия.
"Мы предоставляем субсидию на затраты, которые аграрии понесли при возделывании культур, в том числе, и на топливо тоже. А также на возмещение части затрат на элитные семена", – сказала Зарединова. И пояснила, что предприятия, которые при посеве используют элитные семена, претендуют на возмещение части затрат на их приобретение.
"Заявочный отбор будет открыт в июне. Два данных направления будут профинансированы (Минсельхозом – ред.) до конца июня, что, в том числе, поможет аграриям использовать эти средства на уборочную кампанию и подготовку почвы под урожай следующего года", – резюмировала она.
Также Зарединова отметила, что в этом году уборочная кампания в Крыму стартует уже во второй декаде июня.
Ранее сообщалось
, что крымские сельхозпроизводители в 2024 году получат 200 миллионов рублей субсидий, которые компенсируют часть затрат на агротехнологические работы, семена и топливо. Еще 20 миллиардов рублей будет доступно для льготного кредитования.
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку повысить доступность кредитов
для отечественных сельхозтоваропроизводителей, прежде всего в новых субъектах РФ.
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