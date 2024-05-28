https://crimea.ria.ru/20240528/na-kakuyu-podderzhku-mogut-rasschityvat-khleboroby-kryma-1137625743.html

На какую поддержку могут рассчитывать хлеборобы Крыма

На какую поддержку могут рассчитывать хлеборобы Крыма - РИА Новости Крым, 28.05.2024

На какую поддержку могут рассчитывать хлеборобы Крыма

В этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T11:02

2024-05-28T11:02

2024-05-28T11:02

поддержка аграриев

сельское хозяйство

минсельхоз крыма

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новости крыма

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урожай в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. В этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.Также она отметила, что уже открывается еще один отбор на остаток средств, и у аграриев еще есть время, чтобы подать заявочную документацию.Кроме того, предусмотрена поддержка на агротехнологические мероприятия."Мы предоставляем субсидию на затраты, которые аграрии понесли при возделывании культур, в том числе, и на топливо тоже. А также на возмещение части затрат на элитные семена", – сказала Зарединова. И пояснила, что предприятия, которые при посеве используют элитные семена, претендуют на возмещение части затрат на их приобретение.Также Зарединова отметила, что в этом году уборочная кампания в Крыму стартует уже во второй декаде июня.Ранее сообщалось, что крымские сельхозпроизводители в 2024 году получат 200 миллионов рублей субсидий, которые компенсируют часть затрат на агротехнологические работы, семена и топливо. Еще 20 миллиардов рублей будет доступно для льготного кредитования.Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку повысить доступность кредитов для отечественных сельхозтоваропроизводителей, прежде всего в новых субъектах РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:На поддержку Запорожской и Херсонской областей направят более 4,4 млрдПутин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценамКредиты для аграриев в новых регионах станут доступнее – поручение Путина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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