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Кредиты для аграриев в новых регионах станут доступнее – поручение Путина - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Кредиты для аграриев в новых регионах станут доступнее – поручение Путина
Кредиты для аграриев в новых регионах станут доступнее – поручение Путина - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Кредиты для аграриев в новых регионах станут доступнее – поручение Путина
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку повысить доступность кредитов для отечественных сельхозтоваропроизводителей, прежде всего, в РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T12:26
2024-04-20T12:26
владимир путин (политик)
агропромышленный комплекс (апк)
новости
кремль
кредит
центробанк рф
сельское хозяйство
господдержка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку повысить доступность кредитов для отечественных сельхозтоваропроизводителей, прежде всего, в новых субъектах РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.В частности, планируется снизить требования к аграриям при предоставлении займов, а также использовать механизмы гарантийной поддержки и поручительства.Кроме того, президент поручил кабмину и ЦБ представить предложения по созданию биржи для проведения торгов в отношении сельскохозяйственной продукции в сотрудничестве со странами-членами БРИКС.Также Путин поручил Минсельхозу России при участии властей регионов представить предложения по совершенствованию механизмов предоставления малым аграрным предприятиям в собственность или аренду земельных участков сельскохозназначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности.Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с президентом РФ на этой неделе сообщил, что правительство России за 10 лет направило на развитие сельского хозяйства республики 24 миллиарда рублей. Это позволило увеличить площади садов и виноградников и в разы поднять темпы производства сельхозпродукции.Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее сообщил, что объем господдержки агропромышленного комплекса региона в 2023 году по сравнению с годом ранее увеличился почти на 78% – почти до 3,5 млрд рублей. А объем инвестиций в агропромышленный комплекс республики увеличился в полтора раза и составил 8,3 млрд рублей. Также за прошлый год в Крыму заложили три тысячи гектаров новых садов и виноградников.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии получат дополнительно 5 млрд льготных кредитов – МишустинАграрии новых регионов получат 2,5 миллиарда рублей до конца февраляАграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом году
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владимир путин (политик), агропромышленный комплекс (апк), новости, кремль, кредит, центробанк рф, сельское хозяйство, господдержка
Кредиты для аграриев в новых регионах станут доступнее – поручение Путина

Путин поручил повысить доступность кредитов для аграриев в новых регионах РФ

12:26 20.04.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку повысить доступность кредитов для отечественных сельхозтоваропроизводителей, прежде всего, в новых субъектах РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: обеспечить повышение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего осуществляющих деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", – говорится в поручении главы государства.

В частности, планируется снизить требования к аграриям при предоставлении займов, а также использовать механизмы гарантийной поддержки и поручительства.
Кроме того, президент поручил кабмину и ЦБ представить предложения по созданию биржи для проведения торгов в отношении сельскохозяйственной продукции в сотрудничестве со странами-членами БРИКС.
Также Путин поручил Минсельхозу России при участии властей регионов представить предложения по совершенствованию механизмов предоставления малым аграрным предприятиям в собственность или аренду земельных участков сельскохозназначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с президентом РФ на этой неделе сообщил, что правительство России за 10 лет направило на развитие сельского хозяйства республики 24 миллиарда рублей. Это позволило увеличить площади садов и виноградников и в разы поднять темпы производства сельхозпродукции.
Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее сообщил, что объем господдержки агропромышленного комплекса региона в 2023 году по сравнению с годом ранее увеличился почти на 78% – почти до 3,5 млрд рублей. А объем инвестиций в агропромышленный комплекс республики увеличился в полтора раза и составил 8,3 млрд рублей. Также за прошлый год в Крыму заложили три тысячи гектаров новых садов и виноградников.
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Владимир Путин (политик)Агропромышленный комплекс (АПК)НовостиКремльКредитЦентробанк РФСельское хозяйствоГосподдержка
 
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