https://crimea.ria.ru/20240420/kredity-dlya-agrariev-v-novykh-regionakh-stanut-dostupnee--poruchenie-putina-1136714721.html

Кредиты для аграриев в новых регионах станут доступнее – поручение Путина

Кредиты для аграриев в новых регионах станут доступнее – поручение Путина - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Кредиты для аграриев в новых регионах станут доступнее – поручение Путина

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку повысить доступность кредитов для отечественных сельхозтоваропроизводителей, прежде всего, в РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T12:26

2024-04-20T12:26

2024-04-20T12:26

владимир путин (политик)

агропромышленный комплекс (апк)

новости

кремль

кредит

центробанк рф

сельское хозяйство

господдержка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку повысить доступность кредитов для отечественных сельхозтоваропроизводителей, прежде всего, в новых субъектах РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.В частности, планируется снизить требования к аграриям при предоставлении займов, а также использовать механизмы гарантийной поддержки и поручительства.Кроме того, президент поручил кабмину и ЦБ представить предложения по созданию биржи для проведения торгов в отношении сельскохозяйственной продукции в сотрудничестве со странами-членами БРИКС.Также Путин поручил Минсельхозу России при участии властей регионов представить предложения по совершенствованию механизмов предоставления малым аграрным предприятиям в собственность или аренду земельных участков сельскохозназначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности.Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с президентом РФ на этой неделе сообщил, что правительство России за 10 лет направило на развитие сельского хозяйства республики 24 миллиарда рублей. Это позволило увеличить площади садов и виноградников и в разы поднять темпы производства сельхозпродукции.Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее сообщил, что объем господдержки агропромышленного комплекса региона в 2023 году по сравнению с годом ранее увеличился почти на 78% – почти до 3,5 млрд рублей. А объем инвестиций в агропромышленный комплекс республики увеличился в полтора раза и составил 8,3 млрд рублей. Также за прошлый год в Крыму заложили три тысячи гектаров новых садов и виноградников.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии получат дополнительно 5 млрд льготных кредитов – МишустинАграрии новых регионов получат 2,5 миллиарда рублей до конца февраляАграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом году

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), агропромышленный комплекс (апк), новости, кремль, кредит, центробанк рф, сельское хозяйство, господдержка