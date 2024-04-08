https://crimea.ria.ru/20240408/agrarii-poluchat-dopolnitelno-5-mlrd-lgotnykh-kreditov--mishustin-1136364612.html

Аграрии получат дополнительно 5 млрд льготных кредитов – Мишустин

Аграрии получат дополнительно 5 млрд льготных кредитов – Мишустин - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Аграрии получат дополнительно 5 млрд льготных кредитов – Мишустин

На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено пять миллиардов рублей. Об этом в ходе совещания с... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T11:56

2024-04-08T11:56

2024-04-08T11:56

михаил мишустин

сельское хозяйство

экономика

правительство россии

новости

льготное кредитование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено пять миллиардов рублей. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Премьер-министр подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из наиболее сильных секторов экономики. В прошлом году был собран уже второй рекордный урожай зерновых в современной истории России. Это произошло в том числе благодаря государственной поддержке, на которую только в рамках госпрограммы было направлено более 440 млрд рублей.Он также напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал, что у предприятий АПК должна быть возможность привлекать заемные средства в нужном объеме на выполнение текущих задач.Это позволит предпринимателям расширить производство сельхозпродукции, нарастить мощности для ее переработки, открыть передовые фермерские хозяйства, построить хранилища и приобрести необходимые материалы для посевной кампании.Ранее министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области Санал Адьяев сообщил, что сельхозтоваропроизводители региона в этом году получат поддержку из федерального бюджета на сумму более 900 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии новых регионов получат 2,5 миллиарда рублей до конца февраляДесятки миллиардов: в Крыму оценили объемы господдержки аграриев регионаНа поддержку промышленности новых регионов направят 12 млрд рублей

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, сельское хозяйство, экономика, правительство россии, новости, льготное кредитование