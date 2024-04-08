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Аграрии получат дополнительно 5 млрд льготных кредитов – Мишустин
Аграрии получат дополнительно 5 млрд льготных кредитов – Мишустин - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Аграрии получат дополнительно 5 млрд льготных кредитов – Мишустин
На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено пять миллиардов рублей. Об этом в ходе совещания с... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T11:56
2024-04-08T11:56
2024-04-08T11:56
михаил мишустин
сельское хозяйство
экономика
правительство россии
новости
льготное кредитование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено пять миллиардов рублей. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Премьер-министр подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из наиболее сильных секторов экономики. В прошлом году был собран уже второй рекордный урожай зерновых в современной истории России. Это произошло в том числе благодаря государственной поддержке, на которую только в рамках госпрограммы было направлено более 440 млрд рублей.Он также напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал, что у предприятий АПК должна быть возможность привлекать заемные средства в нужном объеме на выполнение текущих задач.Это позволит предпринимателям расширить производство сельхозпродукции, нарастить мощности для ее переработки, открыть передовые фермерские хозяйства, построить хранилища и приобрести необходимые материалы для посевной кампании.Ранее министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области Санал Адьяев сообщил, что сельхозтоваропроизводители региона в этом году получат поддержку из федерального бюджета на сумму более 900 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии новых регионов получат 2,5 миллиарда рублей до конца февраляДесятки миллиардов: в Крыму оценили объемы господдержки аграриев регионаНа поддержку промышленности новых регионов направят 12 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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михаил мишустин, сельское хозяйство, экономика, правительство россии, новости, льготное кредитование
Аграрии получат дополнительно 5 млрд льготных кредитов – Мишустин
На поддержку льготного кредитования аграриев направят еще 5 млрд рублей - Мишустин
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено пять миллиардов рублей. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из наиболее сильных секторов экономики. В прошлом году был собран уже второй рекордный урожай зерновых в современной истории России. Это произошло в том числе благодаря государственной поддержке, на которую только в рамках госпрограммы было направлено более 440 млрд рублей.
Он также напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал, что у предприятий АПК должна быть возможность привлекать заемные средства в нужном объеме на выполнение текущих задач.
"Годом ранее на реализацию программы льготного кредитования аграриев было предусмотрено более 200 млрд рублей, а на этот год – почти 215 млрд рублей. Для субсидирования новых инвестиционных займов дополнительно выделим 5 млрд рублей", – сказал Мишустин.
Это позволит предпринимателям расширить производство сельхозпродукции, нарастить мощности для ее переработки, открыть передовые фермерские хозяйства, построить хранилища и приобрести необходимые материалы для посевной кампании.
Ранее министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области Санал Адьяев сообщил
, что сельхозтоваропроизводители региона в этом году получат поддержку из федерального бюджета на сумму более 900 миллионов рублей.
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