https://crimea.ria.ru/20240222/agrarii-novykh-regionov-poluchat-25-milliarda-rubley-do-kontsa-fevralya-1135136726.html

Аграрии новых регионов получат 2,5 миллиарда рублей до конца февраля

Аграрии новых регионов получат 2,5 миллиарда рублей до конца февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Аграрии новых регионов получат 2,5 миллиарда рублей до конца февраля

Более 4,5 млрд рублей поддержки получат предприятия агропромышленного комплекса Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T06:37

2024-02-22T06:37

2024-02-22T06:37

новые регионы россии

сельское хозяйство

минсельхоз рф

агропромышленный комплекс (апк)

правительство россии

поддержка аграриев

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/13/1124980189_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c94a4f434c5896717ee3b3f39217a78e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Более 4,5 млрд рублей поддержки получат предприятия агропромышленного комплекса Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до конца года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ со ссылкой на замминистра Андрея Разина.Разин указал на увеличение площадей озимого сева в новых регионах. Под урожай в этом году выделено на 21% больше земли – 1,5 млн гектаров. На сегодняшний день состояние 91% культур оценивается как хорошее и удовлетворительное. В ряде регионов уже стартовала подкормка озимых, добавил замминистра.По итогам прошлого года в новых регионах собрали 4,9 млн тонн зерновых, в том числе пшеницы - 3,9 млн тонн. При этом урожайность зерновых культур выросла в среднем на 27% к уровню 2022 года. Помимо этого, производители нарастили объемы производства растительного масла до 93,2 тысяч тонн, муки - до 162,2 тысяч тонн, а также произвели 175,4 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 19,7 тысяч тонн колбасной, порядка 94,6 тысяч тонн мясной и 31,4 тысяч тонн молочной продукции. В текущем году также ожидается сохранение положительной динамики, отметил Разин.Ранее в минсельхозе Крыма сообщили о выделении девяти миллиардов рублей льготных кредитов на производство и переработку сельхозпродукции для местных предприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом годуАграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержкуФермерским хозяйствам выделят 8 миллиардов рублей субсидий – Мишустин

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, сельское хозяйство, минсельхоз рф, агропромышленный комплекс (апк), правительство россии, поддержка аграриев , новости