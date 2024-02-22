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Аграрии новых регионов получат 2,5 миллиарда рублей до конца февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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Аграрии новых регионов получат 2,5 миллиарда рублей до конца февраля
Аграрии новых регионов получат 2,5 миллиарда рублей до конца февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Аграрии новых регионов получат 2,5 миллиарда рублей до конца февраля
Более 4,5 млрд рублей поддержки получат предприятия агропромышленного комплекса Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T06:37
2024-02-22T06:37
новые регионы россии
сельское хозяйство
минсельхоз рф
агропромышленный комплекс (апк)
правительство россии
поддержка аграриев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Более 4,5 млрд рублей поддержки получат предприятия агропромышленного комплекса Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до конца года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ со ссылкой на замминистра Андрея Разина.Разин указал на увеличение площадей озимого сева в новых регионах. Под урожай в этом году выделено на 21% больше земли – 1,5 млн гектаров. На сегодняшний день состояние 91% культур оценивается как хорошее и удовлетворительное. В ряде регионов уже стартовала подкормка озимых, добавил замминистра.По итогам прошлого года в новых регионах собрали 4,9 млн тонн зерновых, в том числе пшеницы - 3,9 млн тонн. При этом урожайность зерновых культур выросла в среднем на 27% к уровню 2022 года. Помимо этого, производители нарастили объемы производства растительного масла до 93,2 тысяч тонн, муки - до 162,2 тысяч тонн, а также произвели 175,4 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 19,7 тысяч тонн колбасной, порядка 94,6 тысяч тонн мясной и 31,4 тысяч тонн молочной продукции. В текущем году также ожидается сохранение положительной динамики, отметил Разин.Ранее в минсельхозе Крыма сообщили о выделении девяти миллиардов рублей льготных кредитов на производство и переработку сельхозпродукции для местных предприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом годуАграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержкуФермерским хозяйствам выделят 8 миллиардов рублей субсидий – Мишустин
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новые регионы россии, сельское хозяйство, минсельхоз рф, агропромышленный комплекс (апк), правительство россии, поддержка аграриев , новости
Аграрии новых регионов получат 2,5 миллиарда рублей до конца февраля

Агропромышленный комплекс новых регионов получит еще 4,5 млрд рублей господдержки

06:37 22.02.2024
 
© РИА Новости КрымПосевная компания озимых в Мелитопольском районе
Посевная компания озимых в Мелитопольском районе - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Более 4,5 млрд рублей поддержки получат предприятия агропромышленного комплекса Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до конца года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ со ссылкой на замминистра Андрея Разина.
"В этом году на поддержку предприятий АПК новых территорий предусмотрено 4,57 млрд рублей, из них 2,5 млрд рублей должны поступить в региональные бюджеты до конца февраля", – сообщил Разин в ходе посвященного подготовке к весенним полевым работам совещания.
Разин указал на увеличение площадей озимого сева в новых регионах. Под урожай в этом году выделено на 21% больше земли – 1,5 млн гектаров. На сегодняшний день состояние 91% культур оценивается как хорошее и удовлетворительное. В ряде регионов уже стартовала подкормка озимых, добавил замминистра.
По итогам прошлого года в новых регионах собрали 4,9 млн тонн зерновых, в том числе пшеницы - 3,9 млн тонн. При этом урожайность зерновых культур выросла в среднем на 27% к уровню 2022 года.
Помимо этого, производители нарастили объемы производства растительного масла до 93,2 тысяч тонн, муки - до 162,2 тысяч тонн, а также произвели 175,4 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 19,7 тысяч тонн колбасной, порядка 94,6 тысяч тонн мясной и 31,4 тысяч тонн молочной продукции. В текущем году также ожидается сохранение положительной динамики, отметил Разин.
Ранее в минсельхозе Крыма сообщили о выделении девяти миллиардов рублей льготных кредитов на производство и переработку сельхозпродукции для местных предприятий.
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Новые регионы РоссииСельское хозяйствоМинсельхоз РФАгропромышленный комплекс (АПК)Правительство РоссииПоддержка аграриевНовости
 
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