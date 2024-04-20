https://crimea.ria.ru/20240420/putin-poruchil-obespechit-agrariev-gazom-po-reguliruemym-tsenam-1136714885.html

Путин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценам

Путин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценам - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Путин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценам

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и "Газпрому" рассмотреть обеспечение сельхозпроизводителей газом по регулируемым ценам и приоритетное... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T12:32

2024-04-20T12:32

2024-04-20T12:35

владимир путин (политик)

сельское хозяйство

агропромышленный комплекс (апк)

газпром

газоснабжение

газ

цены и тарифы

бензин

дизельное топливо

господдержка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и "Газпрому" рассмотреть обеспечение сельхозпроизводителей газом по регулируемым ценам и приоритетное подключение аграриев к газораспределительным сетям. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Кроме того, глава государства поручил кабмину принять меры по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей бензином и дизельным топливом в необходимом объеме, в том числе в целях проведения сезонных полевых работ.Также российский лидер поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев, касающиеся в том числе увеличения объема льготного кредитования, расширения мер поддержки малых сельхозпредприятий, развития мелиорации земель, строительстве новых объектов переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.Главная цель дополнительных мер поддержки аграриев – увеличить объемы производства продукции к 2030 году не менее чем на 25% и нарастить объемы экспорта продовольствия не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года.Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе сообщил, что правительство России за 10 лет направило на развитие сельского хозяйства республики 24 миллиарда рублей. Это позволило увеличить площади садов и виноградников, и в разы поднять темпы производства сельхозпродукции.Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее сообщил, что объем господдержки агропромышленного комплекса региона в 2023 году по сравнению с годом ранее увеличился почти на 78% – почти до 3,5 млрд рублей. А объем инвестиций в агропромышленный комплекс республики увеличился в полтора раза и составил 8,3 млрд рублей. Также за прошлый год в Крыму заложили три тысячи гектаров новых садов и виноградников.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии получат дополнительно 5 млрд льготных кредитов – МишустинАграрии новых регионов получат 2,5 миллиарда рублей до конца февраляАграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сельское хозяйство, агропромышленный комплекс (апк), газпром, газоснабжение, газ, цены и тарифы, бензин, дизельное топливо, господдержка