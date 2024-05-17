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На поддержку Запорожской и Херсонской областей направят более 4,4 млрд

На поддержку Запорожской и Херсонской областей направят более 4,4 млрд - РИА Новости Крым, 17.05.2024

На поддержку Запорожской и Херсонской областей направят более 4,4 млрд

Запорожская и Херсонская области получат дополнительное финансирование в размере 4, 4 млрд рублей. Средства пойдут на поддержание сбалансированности местных... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T10:16

2024-05-17T10:16

2024-05-17T10:16

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запорожская область

херсонская область

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финансирование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Запорожская и Херсонская области получат дополнительное финансирование в размере 4, 4 млрд рублей. Средства пойдут на поддержание сбалансированности местных бюджетов. Об этом сообщает сообщает в пятницу пресс-служба кабмина РФ.Уточняется, что Запорожская область получит 2,6 млрд рублей, а в Херсонскую область направят свыше 1,8 млрд рублей.Работа ведется в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", утвержденной правительством в конце прошлого года.Ранее сообщалось, что Крым и ряд приграничных регионов РФ в дополнительном порядке получат один миллиард рублей для финансирования предприятий на льготных условиях. Также на поддержку предприятий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей направят более 12 млрд рублей в течение ближайших трех лет.Также премьер-министр подписал распоряжении о выделении 3,2 млрд рублей в качестве возмещения затрат на помощь крымчанам, пострадавшим от сильнейшего шторма в ноябре прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму компенсируют 3 млрд рублей на устранение последствий "шторма века"Путин обозначил главную экономическую задачу РоссииАграрии получат дополнительно 5 млрд льготных кредитов – Мишустин

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, запорожская область, херсонская область, правительство россии, экономика, новости, финансирование