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На поддержку Запорожской и Херсонской областей направят более 4,4 млрд - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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На поддержку Запорожской и Херсонской областей направят более 4,4 млрд
На поддержку Запорожской и Херсонской областей направят более 4,4 млрд - РИА Новости Крым, 17.05.2024
На поддержку Запорожской и Херсонской областей направят более 4,4 млрд
Запорожская и Херсонская области получат дополнительное финансирование в размере 4, 4 млрд рублей. Средства пойдут на поддержание сбалансированности местных... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T10:16
2024-05-17T10:16
новые регионы россии
запорожская область
херсонская область
правительство россии
экономика
новости
финансирование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Запорожская и Херсонская области получат дополнительное финансирование в размере 4, 4 млрд рублей. Средства пойдут на поддержание сбалансированности местных бюджетов. Об этом сообщает сообщает в пятницу пресс-служба кабмина РФ.Уточняется, что Запорожская область получит 2,6 млрд рублей, а в Херсонскую область направят свыше 1,8 млрд рублей.Работа ведется в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", утвержденной правительством в конце прошлого года.Ранее сообщалось, что Крым и ряд приграничных регионов РФ в дополнительном порядке получат один миллиард рублей для финансирования предприятий на льготных условиях. Также на поддержку предприятий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей направят более 12 млрд рублей в течение ближайших трех лет.Также премьер-министр подписал распоряжении о выделении 3,2 млрд рублей в качестве возмещения затрат на помощь крымчанам, пострадавшим от сильнейшего шторма в ноябре прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму компенсируют 3 млрд рублей на устранение последствий "шторма века"Путин обозначил главную экономическую задачу РоссииАграрии получат дополнительно 5 млрд льготных кредитов – Мишустин
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новые регионы россии, запорожская область, херсонская область, правительство россии, экономика, новости, финансирование
На поддержку Запорожской и Херсонской областей направят более 4,4 млрд

На поддержку Запорожской и Херсонской областей правительство РФ направит более 4,4 млрд

10:16 17.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Запорожская и Херсонская области получат дополнительное финансирование в размере 4, 4 млрд рублей. Средства пойдут на поддержание сбалансированности местных бюджетов. Об этом сообщает сообщает в пятницу пресс-служба кабмина РФ.
"Правительство направит более 4,4 млрд рублей на поддержку Запорожской и Херсонской областей. Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств регионов в апреле-мае 2024 года, в том числе на зарплаты работникам бюджетной сферы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Запорожская область получит 2,6 млрд рублей, а в Херсонскую область направят свыше 1,8 млрд рублей.
Работа ведется в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", утвержденной правительством в конце прошлого года.
Ранее сообщалось, что Крым и ряд приграничных регионов РФ в дополнительном порядке получат один миллиард рублей для финансирования предприятий на льготных условиях. Также на поддержку предприятий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей направят более 12 млрд рублей в течение ближайших трех лет.
Также премьер-министр подписал распоряжении о выделении 3,2 млрд рублей в качестве возмещения затрат на помощь крымчанам, пострадавшим от сильнейшего шторма в ноябре прошлого года.
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Новые регионы РоссииЗапорожская областьХерсонская областьПравительство РоссииЭкономикаНовостиФинансирование
 
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