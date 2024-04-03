https://crimea.ria.ru/20240403/krym-i-prigranichnye-regiony-poluchat-esche-milliard-rubley-na-ekonomiku-1136262104.html

Крым и приграничные регионы получат еще миллиард рублей на экономику

Крым и приграничные регионы получат еще миллиард рублей на экономику - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Крым и приграничные регионы получат еще миллиард рублей на экономику

В Крым и ряд приграничных регионов России дополнительно направлен один миллиард рублей для финансирования предприятий на льготных условиях. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T16:48

2024-04-03T16:48

2024-04-03T16:46

крым

белгородская область

курская область

брянская область

михаил мишустин

экономика

бюджет

федеральный бюджет

сэз в новых регионах россии

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Крым и ряд приграничных регионов России дополнительно направлен один миллиард рублей для финансирования предприятий на льготных условиях. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме о работе правительства в среду.Кроме того, в этих субъектах будет применен преференциальный режим свободной экономической зоны. Он позволит снизить нагрузку на предприятия, сохранить рабочие места и восстановить экономику."В пятницу рассмотрим законопроект на заседании правительства и внесем в Государственную Думу. Работа по поддержке людей и бизнеса в этих регионах будет продолжена", - добавил Мишустин.Ранее премьер-министр подписал распоряжении о выделении 3,2 млрд рублей в качестве возмещения затрат на помощь крымчанам, пострадавшим от сильнейшего шторма в ноябре прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт набережных в Крыму после шторма выделено 8,3 миллиарда рублейНа поддержку промышленности новых регионов направят 12 млрд рублейРазвожаев: инвесторы вложили в Севастополь 90 млрд рублей за 2023 год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, белгородская область, курская область, брянская область, михаил мишустин, экономика, бюджет, федеральный бюджет, сэз в новых регионах россии, государственная дума рф