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Крым и приграничные регионы получат еще миллиард рублей на экономику - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Крым и приграничные регионы получат еще миллиард рублей на экономику
Крым и приграничные регионы получат еще миллиард рублей на экономику - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Крым и приграничные регионы получат еще миллиард рублей на экономику
В Крым и ряд приграничных регионов России дополнительно направлен один миллиард рублей для финансирования предприятий на льготных условиях. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T16:48
2024-04-03T16:46
крым
белгородская область
курская область
брянская область
михаил мишустин
экономика
бюджет
федеральный бюджет
сэз в новых регионах россии
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Крым и ряд приграничных регионов России дополнительно направлен один миллиард рублей для финансирования предприятий на льготных условиях. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме о работе правительства в среду.Кроме того, в этих субъектах будет применен преференциальный режим свободной экономической зоны. Он позволит снизить нагрузку на предприятия, сохранить рабочие места и восстановить экономику."В пятницу рассмотрим законопроект на заседании правительства и внесем в Государственную Думу. Работа по поддержке людей и бизнеса в этих регионах будет продолжена", - добавил Мишустин.Ранее премьер-министр подписал распоряжении о выделении 3,2 млрд рублей в качестве возмещения затрат на помощь крымчанам, пострадавшим от сильнейшего шторма в ноябре прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт набережных в Крыму после шторма выделено 8,3 миллиарда рублейНа поддержку промышленности новых регионов направят 12 млрд рублейРазвожаев: инвесторы вложили в Севастополь 90 млрд рублей за 2023 год
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крым, белгородская область, курская область, брянская область, михаил мишустин, экономика, бюджет, федеральный бюджет, сэз в новых регионах россии, государственная дума рф
Крым и приграничные регионы получат еще миллиард рублей на экономику

Крыму и приграничным регионам дополнительно выделят миллиард рублей на развитие экономики

16:48 03.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДеньги на фоне графика
Деньги на фоне графика - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Крым и ряд приграничных регионов России дополнительно направлен один миллиард рублей для финансирования предприятий на льготных условиях. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме о работе правительства в среду.
"По поручению президента направили Белгородской, Брянской и Курской областям, а также Республике Крым один миллиард рублей, – сообщил Мишустин. – Средства пошли на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях".
Кроме того, в этих субъектах будет применен преференциальный режим свободной экономической зоны. Он позволит снизить нагрузку на предприятия, сохранить рабочие места и восстановить экономику.
"В пятницу рассмотрим законопроект на заседании правительства и внесем в Государственную Думу. Работа по поддержке людей и бизнеса в этих регионах будет продолжена", - добавил Мишустин.
Ранее премьер-министр подписал распоряжении о выделении 3,2 млрд рублей в качестве возмещения затрат на помощь крымчанам, пострадавшим от сильнейшего шторма в ноябре прошлого года.
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КрымБелгородская областьКурская областьБрянская областьМихаил МишустинЭкономикаБюджетФедеральный бюджетСЭЗ в новых регионах РоссииГосударственная Дума РФ
 
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