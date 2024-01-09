https://crimea.ria.ru/20240109/razvozhaev-investory-vlozhili-v-sevastopole-90-mlrd-rubley-za-2023-god-1134060886.html

Развожаев: инвесторы вложили в Севастополь 90 млрд рублей за 2023 год

Развожаев: инвесторы вложили в Севастополь 90 млрд рублей за 2023 год - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Развожаев: инвесторы вложили в Севастополь 90 млрд рублей за 2023 год

Агрессия киевского режима никак не влияет на темпы развития Севастополя и инвестиционную привлекательность города. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T16:01

2024-01-09T16:01

2024-01-09T17:07

михаил развожаев

севастополь

новости

инвестиции

крым

новости крыма

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133825924_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d7bc8eac2a114b43f6b9e4ca0e2bd2b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Агрессия киевского режима никак не влияет на темпы развития Севастополя и инвестиционную привлекательность города. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в Москве интервью телеканалу "Россия-24".Глава региона отметил, что вторая половина 2023 года и начало 2024 выдались достаточно тревожными. При этом севастопольцы ни на минуту не сомневаются в победе российских войск и всячески поддерживают участников специальной военной операции.Более того, несмотря на все логистические сложности последних двух лет, интерес у инвесторов к Севастополю не убывает. По словам Развожаева, все понимают, что "будет послевоенный бум и Севастополь подорожает в разы".С начала создания свободной экономической зоны Республика Крым получила 266 млрд рублей инвестиций, инвесторы реализуют в регионе 255 проектов на сумму 475 миллиардов рублей. С начала 2023 года республика получила около 26 млрд рублей инвестиций — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщал ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.

https://crimea.ria.ru/20240109/razvozhaev-v-sevastopole-rastet-ekonomika-i-snizhaetsya-bezrabotitsa-1134060265.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости, инвестиции, крым, новости крыма, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, деньги