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Развожаев: инвесторы вложили в Севастополь 90 млрд рублей за 2023 год - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Развожаев: инвесторы вложили в Севастополь 90 млрд рублей за 2023 год
Развожаев: инвесторы вложили в Севастополь 90 млрд рублей за 2023 год - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Развожаев: инвесторы вложили в Севастополь 90 млрд рублей за 2023 год
Агрессия киевского режима никак не влияет на темпы развития Севастополя и инвестиционную привлекательность города. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T16:01
2024-01-09T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Агрессия киевского режима никак не влияет на темпы развития Севастополя и инвестиционную привлекательность города. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в Москве интервью телеканалу "Россия-24".Глава региона отметил, что вторая половина 2023 года и начало 2024 выдались достаточно тревожными. При этом севастопольцы ни на минуту не сомневаются в победе российских войск и всячески поддерживают участников специальной военной операции.Более того, несмотря на все логистические сложности последних двух лет, интерес у инвесторов к Севастополю не убывает. По словам Развожаева, все понимают, что "будет послевоенный бум и Севастополь подорожает в разы".С начала создания свободной экономической зоны Республика Крым получила 266 млрд рублей инвестиций, инвесторы реализуют в регионе 255 проектов на сумму 475 миллиардов рублей. С начала 2023 года республика получила около 26 млрд рублей инвестиций — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщал ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.
https://crimea.ria.ru/20240109/razvozhaev-v-sevastopole-rastet-ekonomika-i-snizhaetsya-bezrabotitsa-1134060265.html
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михаил развожаев, севастополь, новости, инвестиции, крым, новости крыма, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, деньги
Развожаев: инвесторы вложили в Севастополь 90 млрд рублей за 2023 год

Развожаев: атаки ВСУ на Севастополь не влияют на инвестпривлекательность города

16:01 09.01.2024 (обновлено: 17:07 09.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Агрессия киевского режима никак не влияет на темпы развития Севастополя и инвестиционную привлекательность города. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в Москве интервью телеканалу "Россия-24".
Глава региона отметил, что вторая половина 2023 года и начало 2024 выдались достаточно тревожными. При этом севастопольцы ни на минуту не сомневаются в победе российских войск и всячески поддерживают участников специальной военной операции.

"К сожалению, враг пытается показывать свою агрессию, пытается дальними средствами наносить удары по городу-герою, достаточно часто звучит воздушная тревога, но это никаким образом не останавливает город в развитии", – сказал Развожаев.

Более того, несмотря на все логистические сложности последних двух лет, интерес у инвесторов к Севастополю не убывает. По словам Развожаева, все понимают, что "будет послевоенный бум и Севастополь подорожает в разы".

"Поэтому сегодня наиболее грамотные инвесторы продолжают инвестиционный процесс. В этом году побили своеобразный рекорд – 90 миллиардов инвестиций за год. Из них половина – государственные средства, но вторая половина – частные инвестиции. Включая такие вещи, как большой туристический кластер на Северной стороне города, виноделие и другие направления", – уточнил он.

С начала создания свободной экономической зоны Республика Крым получила 266 млрд рублей инвестиций, инвесторы реализуют в регионе 255 проектов на сумму 475 миллиардов рублей. С начала 2023 года республика получила около 26 млрд рублей инвестиций — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщал ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).
В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
15:37
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