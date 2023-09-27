https://crimea.ria.ru/20230927/zona-sez-investory-vlozhili-v-krym-266-mlrd-rubley-1131690336.html

Зона СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей

Зона СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Зона СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей

За время работы Свободной экономической зоны инвесторы вложили в развитие Крыма 266 мдрд рублей. Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T12:05

2023-09-27T12:05

2023-09-27T12:05

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. За время работы Свободной экономической зоны инвесторы вложили в развитие Крыма 266 мдрд рублей. Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.По данным спикера крымского парламента, всего в республике зарегистрировано 1153 участника СЭЗ, которые реализует 1237 инвестиционных проектов. При этом Крым становится все привлекательнее для инвесторов: с начала 2023 года республика получила около 26 млрд рублей инвестиций — почти в двое больше, чем за аналогичный период прошлого года.Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – властиКаким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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