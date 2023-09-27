Рейтинг@Mail.ru
Зона СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230927/zona-sez-investory-vlozhili-v-krym-266-mlrd-rubley-1131690336.html
Зона СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей
Зона СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Зона СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей
За время работы Свободной экономической зоны инвесторы вложили в развитие Крыма 266 мдрд рублей. Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T12:05
2023-09-27T12:05
крым
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
новости крыма
владимир константинов
туризм в крыму
отдых в крыму
крым курортный
инвестиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131690190_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1769f96c9419324d7e81560de5d11fc4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. За время работы Свободной экономической зоны инвесторы вложили в развитие Крыма 266 мдрд рублей. Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.По данным спикера крымского парламента, всего в республике зарегистрировано 1153 участника СЭЗ, которые реализует 1237 инвестиционных проектов. При этом Крым становится все привлекательнее для инвесторов: с начала 2023 года республика получила около 26 млрд рублей инвестиций — почти в двое больше, чем за аналогичный период прошлого года.Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – властиКаким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131690190_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_4bc6d7867cc049e6ce4fa0aad0f844be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, новости крыма, владимир константинов, туризм в крыму, отдых в крыму, крым курортный, инвестиции
Зона СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей

Константинов: за время работы СЭЗ инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей

12:05 27.09.2023
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваРоссийский Крым — инвестиционно привлекательный регион
Российский Крым — инвестиционно привлекательный регион
© Telegram-канал Владимира Константинова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. За время работы Свободной экономической зоны инвесторы вложили в развитие Крыма 266 мдрд рублей. Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.

"За период функционирования СЭЗ на реализацию инвестпроектов направлено порядка 266 млрд рублей инвестиций, из них капитальных вложений — около 174 млрд рублей. Кроме того, создано более 82,3 тысяч рабочих мест, в том числе порядка 3,5 тысяч — с начала 2023 года", — написал Константинов в своем Telegram-канале.

По данным спикера крымского парламента, всего в республике зарегистрировано 1153 участника СЭЗ, которые реализует 1237 инвестиционных проектов. При этом Крым становится все привлекательнее для инвесторов: с начала 2023 года республика получила около 26 млрд рублей инвестиций — почти в двое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).
В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – власти
Каким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан
60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов
 
КрымСвободная экономическая зона в Республике Крым и СевастополеНовости КрымаВладимир КонстантиновТуризм в КрымуОтдых в КрымуКрым курортныйИнвестиции
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43Выдать Хунку: Польша добивается наказания украинского нациста из Канады
12:21Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом году
12:17Прокуратура нашла в Керчи 34 опасных детских площадки
12:06В Крыму ребенок погиб из-за неисправного котла - виновник осужден
12:05Зона СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей
11:49Командующий ЧФ Виктор Соколов рассказал об успешном выполнении задач
11:4112 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ: ситуация на Купянском направлении
11:32Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области
11:23Работа группировки Днепр: ВСУ потеряли на Херсонщине 63 боевика за сутки
11:19Рост заболеваемости COVID-19 в России – надо ли вводить ограничения
11:18Британия и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИД
11:07В Ялте мужчина упал с высокой стены в реку
10:58Россия расширила санкционный список в отношении Британии
10:4322 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи
10:33Вандал и любитель ВСУ из Севастополя может сесть на три года
10:16Вспышка "украинофилии" в Польше закончилась – политолог
09:5860 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов
09:37На Керченской переправе 1,5-метровые волны: как работают паромы
09:18Авария оставила без воды центр Симферополя
09:00Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"
Лента новостейМолния