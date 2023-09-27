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Зона СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей
Зона СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Зона СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей
За время работы Свободной экономической зоны инвесторы вложили в развитие Крыма 266 мдрд рублей. Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T12:05
2023-09-27T12:05
2023-09-27T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. За время работы Свободной экономической зоны инвесторы вложили в развитие Крыма 266 мдрд рублей. Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.По данным спикера крымского парламента, всего в республике зарегистрировано 1153 участника СЭЗ, которые реализует 1237 инвестиционных проектов. При этом Крым становится все привлекательнее для инвесторов: с начала 2023 года республика получила около 26 млрд рублей инвестиций — почти в двое больше, чем за аналогичный период прошлого года.Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – властиКаким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов
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РИА Новости Крым
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крым, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, новости крыма, владимир константинов, туризм в крыму, отдых в крыму, крым курортный, инвестиции
Зона СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей
Константинов: за время работы СЭЗ инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. За время работы Свободной экономической зоны инвесторы вложили в развитие Крыма 266 мдрд рублей. Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.
"За период функционирования СЭЗ на реализацию инвестпроектов направлено порядка 266 млрд рублей инвестиций, из них капитальных вложений — около 174 млрд рублей. Кроме того, создано более 82,3 тысяч рабочих мест, в том числе порядка 3,5 тысяч — с начала 2023 года", — написал Константинов в своем Telegram-канале.
По данным спикера крымского парламента, всего в республике зарегистрировано 1153 участника СЭЗ, которые реализует 1237 инвестиционных проектов. При этом Крым становится все привлекательнее для инвесторов: с начала 2023 года республика получила около 26 млрд рублей инвестиций — почти в двое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).
В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.
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