https://crimea.ria.ru/20230927/60-millionov-vlasti-kryma-poschitali-kolichestvo-turistov-1131689117.html
60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов
60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов - РИА Новости Крым, 27.09.2023
60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов
60 миллионов туристов посетили Крым с момента воссоединения полуострова с Россией, с начала года турпоток составил почти 4 миллиона человек. Такую статистику... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T09:58
2023-09-27T09:58
2023-09-27T09:58
новости крыма
юрий гоцанюк
крым
отдых в крыму
крым курортный
курорты крыма
туризм в крыму
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131688944_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_719fb556fb0565982ad3474afcef0996.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. 60 миллионов туристов посетили Крым с момента воссоединения полуострова с Россией, с начала года турпоток составил почти 4 миллиона человек. Такую статистику привел председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.Кроме того, по данным главы республиканского правительства, за период с 2014 года разработано 450 новых туристических маршрутов, вдвое увеличилось число безопасных пляжей – до 446. При этом местная туротрасль продолжает пользоваться мерами господдержки: только за последние два года предприятия получили 4 млрд рублей.Ранее сообщалось, что только в Ялте по итогам высокого курортного сезона отдохнули более 1,5 млн человек. Это более 40 процентов от общего числа гостей полуострова. Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: эксперт оценил загрузку санаториев и отелейКогда ожидать туристического бума в КрымуВ Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курорт
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131688944_140:0:1200:795_1920x0_80_0_0_055125dec285733fed5d09562a149020.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, юрий гоцанюк, крым, отдых в крыму, крым курортный, курорты крыма, туризм в крыму, статистика
60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов
Гоцанюк: с 2014 года Крым посетили 60 миллионов туристов