https://crimea.ria.ru/20230927/60-millionov-vlasti-kryma-poschitali-kolichestvo-turistov-1131689117.html

60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов

60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов - РИА Новости Крым, 27.09.2023

60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов

60 миллионов туристов посетили Крым с момента воссоединения полуострова с Россией, с начала года турпоток составил почти 4 миллиона человек. Такую статистику... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T09:58

2023-09-27T09:58

2023-09-27T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. 60 миллионов туристов посетили Крым с момента воссоединения полуострова с Россией, с начала года турпоток составил почти 4 миллиона человек. Такую статистику привел председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.Кроме того, по данным главы республиканского правительства, за период с 2014 года разработано 450 новых туристических маршрутов, вдвое увеличилось число безопасных пляжей – до 446. При этом местная туротрасль продолжает пользоваться мерами господдержки: только за последние два года предприятия получили 4 млрд рублей.Ранее сообщалось, что только в Ялте по итогам высокого курортного сезона отдохнули более 1,5 млн человек. Это более 40 процентов от общего числа гостей полуострова. Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: эксперт оценил загрузку санаториев и отелейКогда ожидать туристического бума в КрымуВ Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курорт

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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