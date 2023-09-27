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60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов
60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов - РИА Новости Крым, 27.09.2023
60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов
60 миллионов туристов посетили Крым с момента воссоединения полуострова с Россией, с начала года турпоток составил почти 4 миллиона человек. Такую статистику... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T09:58
2023-09-27T09:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. 60 миллионов туристов посетили Крым с момента воссоединения полуострова с Россией, с начала года турпоток составил почти 4 миллиона человек. Такую статистику привел председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.Кроме того, по данным главы республиканского правительства, за период с 2014 года разработано 450 новых туристических маршрутов, вдвое увеличилось число безопасных пляжей – до 446. При этом местная туротрасль продолжает пользоваться мерами господдержки: только за последние два года предприятия получили 4 млрд рублей.Ранее сообщалось, что только в Ялте по итогам высокого курортного сезона отдохнули более 1,5 млн человек. Это более 40 процентов от общего числа гостей полуострова. Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: эксперт оценил загрузку санаториев и отелейКогда ожидать туристического бума в КрымуВ Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курорт
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РИА Новости Крым
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60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов

Гоцанюк: с 2014 года Крым посетили 60 миллионов туристов

09:58 27.09.2023
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаОтдых в Крыму
Отдых в Крыму
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. 60 миллионов туристов посетили Крым с момента воссоединения полуострова с Россией, с начала года турпоток составил почти 4 миллиона человек. Такую статистику привел председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

"С начала года турпоток в Крым составил почти 4 млн человек. За последние девять лет полуостров посетило 60 млн туристов, открыто 60 новых санаториев и гостиниц, модернизировано 509 объектов размещения", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Кроме того, по данным главы республиканского правительства, за период с 2014 года разработано 450 новых туристических маршрутов, вдвое увеличилось число безопасных пляжей – до 446. При этом местная туротрасль продолжает пользоваться мерами господдержки: только за последние два года предприятия получили 4 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что только в Ялте по итогам высокого курортного сезона отдохнули более 1,5 млн человек. Это более 40 процентов от общего числа гостей полуострова.
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