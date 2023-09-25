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Бархатный сезон в Крыму: эксперт оценил загрузку санаториев и отелей - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Бархатный сезон в Крыму: эксперт оценил загрузку санаториев и отелей
Бархатный сезон в Крыму: эксперт оценил загрузку санаториев и отелей - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Бархатный сезон в Крыму: эксперт оценил загрузку санаториев и отелей
Загрузка средств размещения в Крыму в бархатный сезон находится на уровне 30-50%, это примерно на 15% ниже уровня прошлого года. Об этом рассказал президент... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T20:07
2023-09-25T20:07
туризм
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Загрузка средств размещения в Крыму в бархатный сезон находится на уровне 30-50%, это примерно на 15% ниже уровня прошлого года. Об этом рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.В Крым едут туристы из новых регионов"Благодаря теплому морю и аномально теплой погоде у нас сегодня загрузка в целом составляет от 30 до 50%, в зависимости от территории. Например, на Южном берегу Крыма санатории очень хорошо загружены. Сейчас мы не можем измерить точно, но это процентов на 15 ниже, чем в прошлом году", - сказал специалист.По словам Волкова, турпоток в бархатный сезон обеспечивается во многом за счет социальных путевок, по которым гости полуострова отдыхают в незагруженных отелях и санаториях."Да, стоимость этих путевок небольшая. Это сложно для бизнеса с точки зрения экономики, тем не менее, это дает возможность на 30-50%, а иногда и на 100% загрузить санатории Крыма", - отметил эксперт.Кроме того, сегодня Крым получает дополнительный приток туристов из новых регионов, добавил он."Новые субъекты бурно развиваются, там работает большое количество новых строительных компаний и других организаций. Их сотрудники в большом количестве приезжают в Крым на выходные в формате сити-брейков (короткая поездка на несколько дней – ред.)", - уточнил Волков.Летний сезон в Крыму: сложный, но не значит плохойОценивая прошедший высокий курортный сезон, эксперт отметил, что, несмотря на все сложности и "просадку" по турпотоку, Крым все равно остается одним из самых популярных мест отдыха россиян.Специалист также отметил, что Крым остается единственным регионом в стране, который на протяжении последних лет значительно не повышал стоимость курортно-туристических услуг.Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ Игорь Вахрушев также не считает прошедший в Крыму турсезон провальным. По его словам, он был "сложным, но не значит плохим". И крымские туроператоры, и средства размещения путем применения специальных маркетинговых программ, системы скидок и других механизмов сумели быстро и гибко адаптироваться к внешним условиям.По мнению специалиста, благодаря очень теплой погоде бархатный сезон на полуострове в этом году продлится и в октябре, и к концу года количество посетивших Крым туристов может составить порядка 5 миллионов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за восемь месяцев текущего года полуостров принял почти 3,8 млн туристов, это на 28% меньше показателя предыдущего года.По его словам, туристическая отрасль работала в непростых условиях, но, тем не менее, курортный сезон состоялся.Минкурортов республики принимает заявки от субъектов туриндустрии и смежных отраслей на выплаты. Они будут назначаться при выполнении условий по сохранению занятости из расчета четыре МРОТ на каждого сотрудника. Эта мера направлена на поддержку коллективов и предприятий. На эти цели правительство РФ выделило 2,7 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России развивают внутренний автотуризмНовый статус: смогут ли туристы отдыхать на "Крымских Мальдивах"Блогеры из Китая честно поделились впечатлениями о Крыме
https://crimea.ria.ru/20230709/glempingi-v-krymu-ekspert-otsenila-perspektivy-novogo-formata-turizma--1129866325.html
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туризм в крыму, алексей волков, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма, мнения, экономика, общество
Бархатный сезон в Крыму: эксперт оценил загрузку санаториев и отелей

Эксперт Волков: отели и санатории Крыма в бархатный сезон загружены на 30-50%

20:07 25.09.2023
 
© РИА Новости . Konstantin Mikhalchevsky / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Konstantin Mikhalchevsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Загрузка средств размещения в Крыму в бархатный сезон находится на уровне 30-50%, это примерно на 15% ниже уровня прошлого года. Об этом рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.

В Крым едут туристы из новых регионов

"Благодаря теплому морю и аномально теплой погоде у нас сегодня загрузка в целом составляет от 30 до 50%, в зависимости от территории. Например, на Южном берегу Крыма санатории очень хорошо загружены. Сейчас мы не можем измерить точно, но это процентов на 15 ниже, чем в прошлом году", - сказал специалист.
По словам Волкова, турпоток в бархатный сезон обеспечивается во многом за счет социальных путевок, по которым гости полуострова отдыхают в незагруженных отелях и санаториях.
"Да, стоимость этих путевок небольшая. Это сложно для бизнеса с точки зрения экономики, тем не менее, это дает возможность на 30-50%, а иногда и на 100% загрузить санатории Крыма", - отметил эксперт.
Кроме того, сегодня Крым получает дополнительный приток туристов из новых регионов, добавил он.
"Новые субъекты бурно развиваются, там работает большое количество новых строительных компаний и других организаций. Их сотрудники в большом количестве приезжают в Крым на выходные в формате сити-брейков (короткая поездка на несколько дней – ред.)", - уточнил Волков.

Летний сезон в Крыму: сложный, но не значит плохой

Оценивая прошедший высокий курортный сезон, эксперт отметил, что, несмотря на все сложности и "просадку" по турпотоку, Крым все равно остается одним из самых популярных мест отдыха россиян.
"В этом сезоне мы входим если не в топ-5, то в топ-10 по желанию поехать, по запросу, что происходит в Крыму, как добраться до Крыма. По загрузке отелей и пляжей скажу так, что ожидания турбизнеса в целом оправдались. Конечно, мы не можем говорить, что сегодня мы номер один, что у нас стопроцентная загрузка, но с учетом всех обстоятельств в целом загрузка составила 50-70%. Это много, с учетом всех факторов. Потребность россиян в наших санаторно-курортных услугах всегда была и будет", - сказал Волков.
Специалист также отметил, что Крым остается единственным регионом в стране, который на протяжении последних лет значительно не повышал стоимость курортно-туристических услуг.
Глэмпинг - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
9 июля, 09:13Радио "Спутник в Крыму"
Глэмпинги в Крыму: эксперт оценила перспективы нового формата туризма
Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ Игорь Вахрушев также не считает прошедший в Крыму турсезон провальным. По его словам, он был "сложным, но не значит плохим". И крымские туроператоры, и средства размещения путем применения специальных маркетинговых программ, системы скидок и других механизмов сумели быстро и гибко адаптироваться к внешним условиям.
По мнению специалиста, благодаря очень теплой погоде бархатный сезон на полуострове в этом году продлится и в октябре, и к концу года количество посетивших Крым туристов может составить порядка 5 миллионов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за восемь месяцев текущего года полуостров принял почти 3,8 млн туристов, это на 28% меньше показателя предыдущего года.
По его словам, туристическая отрасль работала в непростых условиях, но, тем не менее, курортный сезон состоялся.
Минкурортов республики принимает заявки от субъектов туриндустрии и смежных отраслей на выплаты. Они будут назначаться при выполнении условий по сохранению занятости из расчета четыре МРОТ на каждого сотрудника. Эта мера направлена на поддержку коллективов и предприятий. На эти цели правительство РФ выделило 2,7 млрд рублей.
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