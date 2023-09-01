https://crimea.ria.ru/20230901/kurortnyy-sezon-sostoyalsya-krym-prinyal-pochti-38-mln-turistov-1131096471.html
Курортный сезон состоялся: Крым принял почти 3,8 млн туристов
Курортный сезон состоялся: Крым принял почти 3,8 млн туристов - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Курортный сезон состоялся: Крым принял почти 3,8 млн туристов
Крым с начала года принял почти 3,8 млн туристов, это на 28% меньше показателя предыдущего года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T14:35
2023-09-01T14:35
2023-09-01T14:35
сергей аксенов
туризм
туризм в крыму
минкурортов крыма
вадим волченко
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130909509_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_04963fedfd17271a7f83a9e93c1c50f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Крым с начала года принял почти 3,8 млн туристов, это на 28% меньше показателя предыдущего года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, со следующей недели минкурортов республики начинает прием заявок от субъектов туриндустрии и смежных отраслей на выплаты. Они будут назначаться при выполнении условий по сохранению занятости из расчета четыре МРОТ на каждого сотрудника. Эта мера направлена на поддержку коллективов и предприятий.Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, в свою очередь, сообщил о разработке других мер поддержки сферы туризма."Министерством курортов и туризма Республики Крым совместно с федеральным правительством разрабатываются иные меры поддержки, координируются планы, возможные варианты загрузки, а также, что важно, реализующиеся и новые инвестиционные проекты, вовлечение территорий и создание инфраструктуры туризма. Отрасль продолжает жить и развиваться, выдерживая вызовы, за что большое спасибо всем, кто в ней трудится", - отметил министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги сезона: в Большой Ялте отдохнули 1,5 миллиона туристовНа туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублейКрым попал в топ-3 по привлекательности для туристов
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130909509_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9baceab7920dec608b584d875fdaeab9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, туризм, туризм в крыму, минкурортов крыма, вадим волченко, новости, новости крыма
Курортный сезон состоялся: Крым принял почти 3,8 млн туристов
Аксенов: Крым с начала года принял 3,79 миллиона туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Крым с начала года принял почти 3,8 млн туристов, это на 28% меньше показателя предыдущего года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С начала текущего года Крым принял 3,79 миллиона туристов. Это на 28 % меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Туристическая отрасль работала в непростых условиях, но, тем не менее, курортный сезон состоялся. Большое спасибо всем работникам санаторной и гостиничной сферы за труд и профессионализм", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, со следующей недели минкурортов республики начинает прием заявок от субъектов туриндустрии и смежных отраслей на выплаты. Они будут назначаться при выполнении условий по сохранению занятости из расчета четыре МРОТ на каждого сотрудника. Эта мера направлена на поддержку коллективов и предприятий.
"Для определения выплат за отчетный период взят третий квартал, когда численный состав сотрудников самый высокий. Все подробности будут размещены на сайте минкурортов РК", - отметил глава республики.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, в свою очередь, сообщил о разработке других мер поддержки сферы туризма.
"Министерством курортов и туризма Республики Крым совместно с федеральным правительством разрабатываются иные меры поддержки, координируются планы, возможные варианты загрузки, а также, что важно, реализующиеся и новые инвестиционные проекты, вовлечение территорий и создание инфраструктуры туризма. Отрасль продолжает жить и развиваться, выдерживая вызовы, за что большое спасибо всем, кто в ней трудится", - отметил министр.
Читайте также на РИА Новости Крым: