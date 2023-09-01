https://crimea.ria.ru/20230901/kurortnyy-sezon-sostoyalsya-krym-prinyal-pochti-38-mln-turistov-1131096471.html

Курортный сезон состоялся: Крым принял почти 3,8 млн туристов

Курортный сезон состоялся: Крым принял почти 3,8 млн туристов - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Курортный сезон состоялся: Крым принял почти 3,8 млн туристов

Крым с начала года принял почти 3,8 млн туристов, это на 28% меньше показателя предыдущего года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T14:35

2023-09-01T14:35

2023-09-01T14:35

сергей аксенов

туризм

туризм в крыму

минкурортов крыма

вадим волченко

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Крым с начала года принял почти 3,8 млн туристов, это на 28% меньше показателя предыдущего года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, со следующей недели минкурортов республики начинает прием заявок от субъектов туриндустрии и смежных отраслей на выплаты. Они будут назначаться при выполнении условий по сохранению занятости из расчета четыре МРОТ на каждого сотрудника. Эта мера направлена на поддержку коллективов и предприятий.Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, в свою очередь, сообщил о разработке других мер поддержки сферы туризма."Министерством курортов и туризма Республики Крым совместно с федеральным правительством разрабатываются иные меры поддержки, координируются планы, возможные варианты загрузки, а также, что важно, реализующиеся и новые инвестиционные проекты, вовлечение территорий и создание инфраструктуры туризма. Отрасль продолжает жить и развиваться, выдерживая вызовы, за что большое спасибо всем, кто в ней трудится", - отметил министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги сезона: в Большой Ялте отдохнули 1,5 миллиона туристовНа туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублейКрым попал в топ-3 по привлекательности для туристов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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