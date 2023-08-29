https://crimea.ria.ru/20230829/na-turizm-v-rossii-ezhegodno-budut-vydelyat-48-mlrd-rubley-1131029440.html

На туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублей

На туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.08.2023

На туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублей

На развитие туризма в России ежегодно будет выделяться минимум 48 миллиардов рублей. Об этом на стратегической сессии в Координационном центре правительства... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T20:32

2023-08-29T20:32

2023-08-29T20:32

россия

туризм

внутренний туризм

дмитрий чернышенко

общество

отдых

экономика

правительство россии

федеральный бюджет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На развитие туризма в России ежегодно будет выделяться минимум 48 миллиардов рублей. Об этом на стратегической сессии в Координационном центре правительства России сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.По его данным, туристическая сфера на данный момент формирует порядка 2,6% ВВП страны. В планах правительства – увеличить этот показатель. Также власти планируют продолжить реализацию наиболее эффективных инструментов развития отрасли, которые уже себя зарекомендовали. Это, прежде всего, программа льготного кредитования туристической инфраструктуры, в рамках которой уже привлечено более 400 млрд рублей, создано порядка 27,5 тысяч новых номеров.Севастополь должен ужесточить требования к стройкам у моря – мнение>>Продлится действие программ по строительству модульных отелей, продвижению туристического продукта на дружественных зарубежных рынках, а также развитие новых видов отдыха, таких как автотуризм и придорожный сервис, а также проект федеральных курортов "Пять морей". При этом ведется работа по развитию въездного туризма – начала действовать единая электронная виза, расширяется субсидирование авиасообщения.Кроме того, в России реализуется нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". За последние два года на него было выделено более 150 млрд рублей из федерального бюджета.Он также добавил, что в прошлом году туристы осуществили более 70 млн поездок по стране и принесли выручку отрасли на сумму свыше 7 трлн рублей. По словам спикера, это на 45% выше, чем было в год до пандемии.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым попал в топ-3 по привлекательности для туристовБархатный сезон: какие курорты выбирают российские туристыМэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023

https://crimea.ria.ru/20230815/aksenov-sdelal-zayavlenie-po-kurortnomu-sboru-v-krymu-1130741904.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, внутренний туризм, дмитрий чернышенко, общество, отдых, экономика, правительство россии, федеральный бюджет