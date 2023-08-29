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На туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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На туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублей
На туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.08.2023
На туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублей
На развитие туризма в России ежегодно будет выделяться минимум 48 миллиардов рублей. Об этом на стратегической сессии в Координационном центре правительства... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T20:32
2023-08-29T20:32
россия
туризм
внутренний туризм
дмитрий чернышенко
общество
отдых
экономика
правительство россии
федеральный бюджет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На развитие туризма в России ежегодно будет выделяться минимум 48 миллиардов рублей. Об этом на стратегической сессии в Координационном центре правительства России сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.По его данным, туристическая сфера на данный момент формирует порядка 2,6% ВВП страны. В планах правительства – увеличить этот показатель. Также власти планируют продолжить реализацию наиболее эффективных инструментов развития отрасли, которые уже себя зарекомендовали. Это, прежде всего, программа льготного кредитования туристической инфраструктуры, в рамках которой уже привлечено более 400 млрд рублей, создано порядка 27,5 тысяч новых номеров.Севастополь должен ужесточить требования к стройкам у моря – мнение&gt;&gt;Продлится действие программ по строительству модульных отелей, продвижению туристического продукта на дружественных зарубежных рынках, а также развитие новых видов отдыха, таких как автотуризм и придорожный сервис, а также проект федеральных курортов "Пять морей". При этом ведется работа по развитию въездного туризма – начала действовать единая электронная виза, расширяется субсидирование авиасообщения.Кроме того, в России реализуется нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". За последние два года на него было выделено более 150 млрд рублей из федерального бюджета.Он также добавил, что в прошлом году туристы осуществили более 70 млн поездок по стране и принесли выручку отрасли на сумму свыше 7 трлн рублей. По словам спикера, это на 45% выше, чем было в год до пандемии.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым попал в топ-3 по привлекательности для туристовБархатный сезон: какие курорты выбирают российские туристыМэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023
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россия, туризм, внутренний туризм, дмитрий чернышенко, общество, отдых, экономика, правительство россии, федеральный бюджет
На туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублей

На развитие туризма в России планируют ежегодно выделять 48 млрд рублей – Чернышенко

20:32 29.08.2023
 
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Отдыхающие фотографируются на фоне Крымского моста - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На развитие туризма в России ежегодно будет выделяться минимум 48 миллиардов рублей. Об этом на стратегической сессии в Координационном центре правительства России сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По его данным, туристическая сфера на данный момент формирует порядка 2,6% ВВП страны. В планах правительства – увеличить этот показатель.

"Благодаря принятым решениям этот показатель может увеличиться до 5%. С 2019 года финансирование сферы туризма увеличилось в 14 раз", - отметил Чернышенко.

Также власти планируют продолжить реализацию наиболее эффективных инструментов развития отрасли, которые уже себя зарекомендовали. Это, прежде всего, программа льготного кредитования туристической инфраструктуры, в рамках которой уже привлечено более 400 млрд рублей, создано порядка 27,5 тысяч новых номеров.
Севастополь должен ужесточить требования к стройкам у моря – мнение>>
Продлится действие программ по строительству модульных отелей, продвижению туристического продукта на дружественных зарубежных рынках, а также развитие новых видов отдыха, таких как автотуризм и придорожный сервис, а также проект федеральных курортов "Пять морей".
При этом ведется работа по развитию въездного туризма – начала действовать единая электронная виза, расширяется субсидирование авиасообщения.
Кроме того, в России реализуется нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". За последние два года на него было выделено более 150 млрд рублей из федерального бюджета.
"Принято решение ежегодно направлять на развитие туризма минимум 48 млрд рублей", - сказал вице-премьер.
Он также добавил, что в прошлом году туристы осуществили более 70 млн поездок по стране и принесли выручку отрасли на сумму свыше 7 трлн рублей. По словам спикера, это на 45% выше, чем было в год до пандемии.
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РоссияТуризмВнутренний туризмДмитрий ЧернышенкоОбществоОтдыхЭкономикаПравительство РоссииФедеральный бюджет
 
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