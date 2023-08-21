https://crimea.ria.ru/20230821/krym-popal-v-top-3-po-privlekatelnosti-dlya-turistov-1130836120.html

Крым попал в топ-3 по привлекательности для туристов

Крым попал в топ-3 по привлекательности для туристов - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Крым попал в топ-3 по привлекательности для туристов

Крым остается в лидерах по популярности среди российских туристов. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Агентства стратегических... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T07:45

2023-08-21T07:45

2023-08-21T07:45

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111785/98/1117859825_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed1c1b690a9a1743059a3a4363798f1f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Крым остается в лидерах по популярности среди российских туристов. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Агентства стратегических инициатив совместно с группой компаний Б1. По данным аналитиков, Крым выбирают 36% опрошенных. Отправиться на Дальний Восток хотят 38% респондентов, еще 47% мечтают уехать на Кавказ. При этом большинство россиян предпочитают именно внутренний туризм и не собираются за границу.Также, в соответствии с исследованием, россияне стали выше оценивать качество сервиса на российских курортах. 77% участников опроса признались в том, что с удовольствием путешествуют по России. В свою очередь 46% предпринимателей, задействованных в исследовании, констатировали, что до 2022 года их клиентами были исключительно граждане России.Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ожидаемый внутренний турпоток в России в 2023 году составит более 65 млн человек. И призвал работников туристической сферы обеспечить широкие возможности для путешествий россиян и гостей из-за рубежа. По его словам, правительство в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создает все необходимые для этого условия. Читайте также на РИА Новости Крым:Как сократился турпоток в Крым – мнение экспертовВ Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курортПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, крым, новости крыма