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Крым попал в топ-3 по привлекательности для туристов - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Крым попал в топ-3 по привлекательности для туристов
Крым попал в топ-3 по привлекательности для туристов - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Крым попал в топ-3 по привлекательности для туристов
Крым остается в лидерах по популярности среди российских туристов. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Агентства стратегических... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T07:45
2023-08-21T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Крым остается в лидерах по популярности среди российских туристов. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Агентства стратегических инициатив совместно с группой компаний Б1. По данным аналитиков, Крым выбирают 36% опрошенных. Отправиться на Дальний Восток хотят 38% респондентов, еще 47% мечтают уехать на Кавказ. При этом большинство россиян предпочитают именно внутренний туризм и не собираются за границу.Также, в соответствии с исследованием, россияне стали выше оценивать качество сервиса на российских курортах. 77% участников опроса признались в том, что с удовольствием путешествуют по России. В свою очередь 46% предпринимателей, задействованных в исследовании, констатировали, что до 2022 года их клиентами были исключительно граждане России.Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ожидаемый внутренний турпоток в России в 2023 году составит более 65 млн человек. И призвал работников туристической сферы обеспечить широкие возможности для путешествий россиян и гостей из-за рубежа. По его словам, правительство в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создает все необходимые для этого условия. Читайте также на РИА Новости Крым:Как сократился турпоток в Крым – мнение экспертовВ Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курортПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, крым, новости крыма
Крым попал в топ-3 по привлекательности для туристов

Агентством стратегических инициатив: Крым в лидерах по популярности среди туристов

07:45 21.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКанатная дорога "Мисхор - Ай-Петри"
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Крым остается в лидерах по популярности среди российских туристов. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Агентства стратегических инициатив совместно с группой компаний Б1.
По данным аналитиков, Крым выбирают 36% опрошенных. Отправиться на Дальний Восток хотят 38% респондентов, еще 47% мечтают уехать на Кавказ. При этом большинство россиян предпочитают именно внутренний туризм и не собираются за границу.
Также, в соответствии с исследованием, россияне стали выше оценивать качество сервиса на российских курортах. 77% участников опроса признались в том, что с удовольствием путешествуют по России. В свою очередь 46% предпринимателей, задействованных в исследовании, констатировали, что до 2022 года их клиентами были исключительно граждане России.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ожидаемый внутренний турпоток в России в 2023 году составит более 65 млн человек. И призвал работников туристической сферы обеспечить широкие возможности для путешествий россиян и гостей из-за рубежа. По его словам, правительство в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создает все необходимые для этого условия.
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