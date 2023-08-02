https://crimea.ria.ru/20230802/kak-sokratilsya-turpotok-v-krym--mnenie-ekspertov-1130493989.html

Как сократился турпоток в Крым – мнение экспертов

Как сократился турпоток в Крым – мнение экспертов - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Как сократился турпоток в Крым – мнение экспертов

Этим летом туристов в Крым приедет почти на 35-40 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила исполнительный директор... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T17:06

2023-08-02T17:06

2023-08-02T17:06

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туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Этим летом туристов в Крым приедет почти на 35-40 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет РИА Новости.По ее словам, ситуация с турпотоком серьезно не изменится и к концу лета, "причины ясны, объяснять их не нужно".При этом, в числе популярных летних направлений Ломидзе назвала Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург и Кавказские Минеральные воды.По мнению председателя крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, обеспечить стабильный приток туристов в Крым в условиях прерванного авиасообщения поможет введение плоского тарифа на железнодорожные билеты.Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым сообщил, что с начала года в Крыму отдохнули 2,4 млн туристов.В свою очередь Сергей Аксенов рассказал про разработку дополнительных программ, которые позволят привлечь туристов и поддержать отрасль, а также про оздоровительный туризм. Он сообщил, что на полуострове находятся 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО. Такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тысяч койко-мест. В целом в Крыму количество койко-мест доходит до 58 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курортМеры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отелиГлэмпинги в Крыму: эксперт оценила перспективы нового формата туризма

https://crimea.ria.ru/20230706/rekonstruktsiya-naberezhnoy-koktebelya-mnenie-zhiteley-za-i-protiv-1129847935.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), крым, общество, логистика, отдых в крыму, новости