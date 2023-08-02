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Как сократился турпоток в Крым – мнение экспертов - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Туризм
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Как сократился турпоток в Крым – мнение экспертов
Как сократился турпоток в Крым – мнение экспертов - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Как сократился турпоток в Крым – мнение экспертов
Этим летом туристов в Крым приедет почти на 35-40 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила исполнительный директор... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T17:06
2023-08-02T17:06
туризм
туризм в крыму
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
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общество
логистика
отдых в крыму
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Этим летом туристов в Крым приедет почти на 35-40 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет РИА Новости.По ее словам, ситуация с турпотоком серьезно не изменится и к концу лета, "причины ясны, объяснять их не нужно".При этом, в числе популярных летних направлений Ломидзе назвала Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург и Кавказские Минеральные воды.По мнению председателя крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, обеспечить стабильный приток туристов в Крым в условиях прерванного авиасообщения поможет введение плоского тарифа на железнодорожные билеты.Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым сообщил, что с начала года в Крыму отдохнули 2,4 млн туристов.В свою очередь Сергей Аксенов рассказал про разработку дополнительных программ, которые позволят привлечь туристов и поддержать отрасль, а также про оздоровительный туризм. Он сообщил, что на полуострове находятся 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО. Такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тысяч койко-мест. В целом в Крыму количество койко-мест доходит до 58 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курортМеры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отелиГлэмпинги в Крыму: эксперт оценила перспективы нового формата туризма
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туризм в крыму, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), крым, общество, логистика, отдых в крыму, новости
Как сократился турпоток в Крым – мнение экспертов

АТОР: турпоток в Крым сократится за летние месяцы на 35-40 процентов

17:06 02.08.2023
 
© РИА Новости КрымСимферопольский железнодорожный вокзал
Симферопольский железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Этим летом туристов в Крым приедет почти на 35-40 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет РИА Новости.
"Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов – ред.), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более трех миллионов человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно процентов на 35-40 меньше, чем летом 2022 года", - сказала журналистам Ломидзе в ходе пресс-конференции, посвященной предварительным итогам сезона.
По ее словам, ситуация с турпотоком серьезно не изменится и к концу лета, "причины ясны, объяснять их не нужно".
При этом, в числе популярных летних направлений Ломидзе назвала Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург и Кавказские Минеральные воды.
По мнению председателя крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, обеспечить стабильный приток туристов в Крым в условиях прерванного авиасообщения поможет введение плоского тарифа на железнодорожные билеты.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым сообщил, что с начала года в Крыму отдохнули 2,4 млн туристов.
В свою очередь Сергей Аксенов рассказал про разработку дополнительных программ, которые позволят привлечь туристов и поддержать отрасль, а также про оздоровительный туризм. Он сообщил, что на полуострове находятся 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО. Такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тысяч койко-мест. В целом в Крыму количество койко-мест доходит до 58 тысяч.
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