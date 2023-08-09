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Мэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023 - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Мэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023
Мэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023 - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Мэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023
Середина августа – можно подводить предварительные итоги курортного сезона – 2023. Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала РИА Новости Крым, как она... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T20:49
2023-08-09T20:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Середина августа – можно подводить предварительные итоги курортного сезона – 2023. Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала РИА Новости Крым, как она оценивает турпоток в курортную столицу полуострова этим летом.По словам Янины Павленко, люди едут на Южный берег Крыма. Это видно по количеству людей на пляжах, на набережной.В июле министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что на середину лета средний уровень бронирования составлял более 55%, и он продолжает расти. Особо он подчеркнул, что на курортах Южного берега этот показатель несколько выше - около 65%.Ранее председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов заявлял, что одна из целей врага – срыв сезона. Однако даже после ЧП на Крымском мосту массовых отмен туристических броней не наблюдалось.По его словам, туристы отменяют не более десяти процентов от общего объема ранее забронированных туров. При этом поступают заявки на восстановление ранее отмененных броней. Крымские отельеры при необходимости готовы оперативно смещать сроки заездов и выездов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов отдохнули в КрымуМеры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отелиАксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в Крыму
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РИА Новости Крым
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Мэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023

Павленко: курортный сезон-2023 в Ялте состоялся – Янина Павленко

20:49 09.08.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Середина августа – можно подводить предварительные итоги курортного сезона – 2023. Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала РИА Новости Крым, как она оценивает турпоток в курортную столицу полуострова этим летом.
"Этот сезон достаточно сложный. По итогам, он будет чуть хуже, чем в прошлом году. Но в целом уже можно говорить, что курортный сезон состоялся", - уверенно заявила мэр Ялты.
По словам Янины Павленко, люди едут на Южный берег Крыма. Это видно по количеству людей на пляжах, на набережной.
В июле министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что на середину лета средний уровень бронирования составлял более 55%, и он продолжает расти. Особо он подчеркнул, что на курортах Южного берега этот показатель несколько выше - около 65%.
Ранее председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов заявлял, что одна из целей врага – срыв сезона. Однако даже после ЧП на Крымском мосту массовых отмен туристических броней не наблюдалось.
По его словам, туристы отменяют не более десяти процентов от общего объема ранее забронированных туров. При этом поступают заявки на восстановление ранее отмененных броней. Крымские отельеры при необходимости готовы оперативно смещать сроки заездов и выездов.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЯнина ПавленкоЯлтаТуризмТуризм в КрымуОтдыхОбществоКрымНовости Крыма
 
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