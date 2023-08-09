https://crimea.ria.ru/20230809/mer-yalty-rasskazala-o-predvaritelnykh-itogakh-kurortnogo-sezona-2023-1130640661.html
Мэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023
Мэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023 - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Мэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023
Середина августа – можно подводить предварительные итоги курортного сезона – 2023. Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала РИА Новости Крым, как она... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T20:49
2023-08-09T20:49
2023-08-09T20:49
эксклюзивы риа новости крым
янина павленко
ялта
туризм
туризм в крыму
отдых
общество
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/09/1130640945_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_edff3093bd72ab6385c72079a20908f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Середина августа – можно подводить предварительные итоги курортного сезона – 2023. Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала РИА Новости Крым, как она оценивает турпоток в курортную столицу полуострова этим летом.По словам Янины Павленко, люди едут на Южный берег Крыма. Это видно по количеству людей на пляжах, на набережной.В июле министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что на середину лета средний уровень бронирования составлял более 55%, и он продолжает расти. Особо он подчеркнул, что на курортах Южного берега этот показатель несколько выше - около 65%.Ранее председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов заявлял, что одна из целей врага – срыв сезона. Однако даже после ЧП на Крымском мосту массовых отмен туристических броней не наблюдалось.По его словам, туристы отменяют не более десяти процентов от общего объема ранее забронированных туров. При этом поступают заявки на восстановление ранее отмененных броней. Крымские отельеры при необходимости готовы оперативно смещать сроки заездов и выездов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов отдохнули в КрымуМеры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отелиАксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в Крыму
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/09/1130640945_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_83533c59f005e96f5a764ef942b6946f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
янина павленко, ялта, туризм, туризм в крыму, отдых, общество, крым, новости крыма, видео
Мэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023
Павленко: курортный сезон-2023 в Ялте состоялся – Янина Павленко