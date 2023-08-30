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Итоги сезона: в Большой Ялте отдохнули 1,5 миллиона туристов - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Итоги сезона: в Большой Ялте отдохнули 1,5 миллиона туристов
Итоги сезона: в Большой Ялте отдохнули 1,5 миллиона туристов - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Итоги сезона: в Большой Ялте отдохнули 1,5 миллиона туристов
В Ялте подвели итоги высокого курортного сезона: с начала года на ее курортах отдохнули 1,5 миллиона туристов, рассказала мэр Янина Павленко. РИА Новости Крым, 30.08.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Ялте подвели итоги высокого курортного сезона: с начала года на ее курортах отдохнули 1,5 миллиона туристов, рассказала мэр Янина Павленко.Как отметила мэр, в среднем заполняемость мест размещения летом достигала 60%. Те же отельеры, которые правильно выстроили ценовую и маркетинговую политику, достигли показателя в 80% и выше.Однако подводить окончательные итоги туристического сезона в Ялте пока рано – впереди еще бархатный сезон, который также пользуется популярностью у отдыхающих, отметила Павленко."Бархатный сезон обещает быть по-настоящему комфортным со второй декады сентября (до этого сохранится по-августовски жаркая погода). А по-прежнему теплое море продлит купальный сезон", - заверила она.В начале августа Янина Павленко, подводя предварительные итоги, назвала этот сезон "достаточно сложным". В июле министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что на середину лета средний уровень бронирования составлял более 55% и продолжал расти. Особо министр подчеркнул, что на курортах Южного берега показатель несколько выше - около 65%.Читайте также на РИА Новости Крым:На туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублейКрым попал в топ-3 по привлекательности для туристовБархатный сезон: какие курорты выбирают российские туристы
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, ялта, янина павленко, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму, отдых, общество
Итоги сезона: в Большой Ялте отдохнули 1,5 миллиона туристов

С начала года в Большой Ялте отдохнули 1,5 миллиона туристов – Янина Павленко

22:01 30.08.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоТуристы в Ялте
Туристы в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Ялте подвели итоги высокого курортного сезона: с начала года на ее курортах отдохнули 1,5 миллиона туристов, рассказала мэр Янина Павленко.

"Большая Ялта с начала года приняла почти 1,5 миллиона отдыхающих. Это более 40 процентов от общего числа гостей полуострова", - написала глава ялтинской администрации в Telegram-канале.

Как отметила мэр, в среднем заполняемость мест размещения летом достигала 60%. Те же отельеры, которые правильно выстроили ценовую и маркетинговую политику, достигли показателя в 80% и выше.
Однако подводить окончательные итоги туристического сезона в Ялте пока рано – впереди еще бархатный сезон, который также пользуется популярностью у отдыхающих, отметила Павленко.
"Бархатный сезон обещает быть по-настоящему комфортным со второй декады сентября (до этого сохранится по-августовски жаркая погода). А по-прежнему теплое море продлит купальный сезон", - заверила она.
В начале августа Янина Павленко, подводя предварительные итоги, назвала этот сезон "достаточно сложным".
В июле министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что на середину лета средний уровень бронирования составлял более 55% и продолжал расти. Особо министр подчеркнул, что на курортах Южного берега показатель несколько выше - около 65%.
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