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Итоги сезона: в Большой Ялте отдохнули 1,5 миллиона туристов

Итоги сезона: в Большой Ялте отдохнули 1,5 миллиона туристов - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Итоги сезона: в Большой Ялте отдохнули 1,5 миллиона туристов

В Ялте подвели итоги высокого курортного сезона: с начала года на ее курортах отдохнули 1,5 миллиона туристов, рассказала мэр Янина Павленко. РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T22:01

2023-08-30T22:01

2023-08-30T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Ялте подвели итоги высокого курортного сезона: с начала года на ее курортах отдохнули 1,5 миллиона туристов, рассказала мэр Янина Павленко.Как отметила мэр, в среднем заполняемость мест размещения летом достигала 60%. Те же отельеры, которые правильно выстроили ценовую и маркетинговую политику, достигли показателя в 80% и выше.Однако подводить окончательные итоги туристического сезона в Ялте пока рано – впереди еще бархатный сезон, который также пользуется популярностью у отдыхающих, отметила Павленко."Бархатный сезон обещает быть по-настоящему комфортным со второй декады сентября (до этого сохранится по-августовски жаркая погода). А по-прежнему теплое море продлит купальный сезон", - заверила она.В начале августа Янина Павленко, подводя предварительные итоги, назвала этот сезон "достаточно сложным". В июле министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что на середину лета средний уровень бронирования составлял более 55% и продолжал расти. Особо министр подчеркнул, что на курортах Южного берега показатель несколько выше - около 65%.Читайте также на РИА Новости Крым:На туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублейКрым попал в топ-3 по привлекательности для туристовБархатный сезон: какие курорты выбирают российские туристы

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2023

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