https://crimea.ria.ru/20231215/investory-realizuyut-v-krymu-proekty-na-475-mlrd-rubley-1133563622.html
Инвесторы реализуют в Крыму проекты на 475 млрд рублей
Инвесторы реализуют в Крыму проекты на 475 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Инвесторы реализуют в Крыму проекты на 475 млрд рублей
Инвесторы реализуют в Крыму 255 проектов на сумму 475 миллиардов рублей, с начала создания свободной экономической зоны республика получила 266 млрд рублей... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T09:20
2023-12-15T09:20
2023-12-15T09:22
крым
сергей аксенов
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
экономика
инвестиции
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Инвесторы реализуют в Крыму 255 проектов на сумму 475 миллиардов рублей, с начала создания свободной экономической зоны республика получила 266 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.По словам главы региона, более 174 млрд инвестиционных вливаний в Крым с начла работы СЭЗ - это капитальные вложения. За это время создано более 82 тысяч рабочих мест. При этом больше всего инвесторов привлекает курортная сфера - застройщики вкладываются в возведение гостиниц, глэмпингов, парков развлечений.Крым становится все привлекательнее для инвесторов: с начала 2023 года республика получила около 26 млрд рублей инвестиций — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщал ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов. Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Резиденты СЭЗ вложили в экономику новых регионов 29 млрд рублейВласти Ялты ждут инвестора для развития зимнего туризма на Ай-ПетриКрым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – власти
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крым, сергей аксенов, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, экономика, инвестиции, новости крыма
Инвесторы реализуют в Крыму проекты на 475 млрд рублей
В Крыму в рамках СЭЗ реализуется 255 инвестиционных проектов на 475 млрд рублей - Аксенов
09:20 15.12.2023 (обновлено: 09:22 15.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Инвесторы реализуют в Крыму 255 проектов на сумму 475 миллиардов рублей, с начала создания свободной экономической зоны республика получила 266 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"По данным на ноябрь, реализуется 255 инвестиционных проектов с общим плановым объемом инвестиций около 475 млрд рублей. Зарегистрировано 1137 участников свободной экономической зоны, которые реализуют 1230 проектов. Минимальный заявленный объем инвестиций по данным проектам составляет порядка 184 млрд рублей, в том числе более 138 млрд — это капитальные вложения. По итогам планируется создание свыше 61 тысячи рабочих мест", - привел инвестиционную статистку Аксенов в интервью изданию "Коммерсантъ".
По словам главы региона, более 174 млрд инвестиционных вливаний в Крым с начла работы СЭЗ - это капитальные вложения. За это время создано более 82 тысяч рабочих мест. При этом больше всего инвесторов привлекает курортная сфера - застройщики вкладываются в возведение гостиниц, глэмпингов, парков развлечений.
Крым становится все привлекательнее для инвесторов: с начала 2023 года республика получила около 26 млрд рублей инвестиций
— почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщал ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).
В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.
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