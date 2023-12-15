https://crimea.ria.ru/20231215/investory-realizuyut-v-krymu-proekty-na-475-mlrd-rubley-1133563622.html

Инвесторы реализуют в Крыму проекты на 475 млрд рублей

Инвесторы реализуют в Крыму проекты на 475 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Инвесторы реализуют в Крыму проекты на 475 млрд рублей

Инвесторы реализуют в Крыму 255 проектов на сумму 475 миллиардов рублей, с начала создания свободной экономической зоны республика получила 266 млрд рублей... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T09:20

2023-12-15T09:20

2023-12-15T09:22

крым

сергей аксенов

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе

экономика

инвестиции

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Инвесторы реализуют в Крыму 255 проектов на сумму 475 миллиардов рублей, с начала создания свободной экономической зоны республика получила 266 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.По словам главы региона, более 174 млрд инвестиционных вливаний в Крым с начла работы СЭЗ - это капитальные вложения. За это время создано более 82 тысяч рабочих мест. При этом больше всего инвесторов привлекает курортная сфера - застройщики вкладываются в возведение гостиниц, глэмпингов, парков развлечений.Крым становится все привлекательнее для инвесторов: с начала 2023 года республика получила около 26 млрд рублей инвестиций — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщал ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов. Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Резиденты СЭЗ вложили в экономику новых регионов 29 млрд рублейВласти Ялты ждут инвестора для развития зимнего туризма на Ай-ПетриКрым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – власти

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, экономика, инвестиции, новости крыма