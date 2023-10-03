https://crimea.ria.ru/20231003/plato-ay-petri-zhdet-investora-dlya-razvitiya-zimnego-turizma-1131817479.html
Власти Ялты ждут инвестора для развития зимнего туризма на Ай-Петри
Власти Ялты ждут инвестора для развития зимнего туризма на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Власти Ялты ждут инвестора для развития зимнего туризма на Ай-Петри
Власти Ялты за счет средств бюджета расчищают плато Ай-Петри от нелегальных торговых точек для захода инвестора. Об этом журналистам во время проведения... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-03T22:26
2023-10-03T22:26
2023-10-04T00:14
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ЯЛТА, 3 окт - РИА Новости Крым. Власти Ялты за счет средств бюджета расчищают плато Ай-Петри от нелегальных торговых точек для захода инвестора. Об этом журналистам во время проведения "Ай-Петри Фест" рассказала глава городской администрации Янина Павленко.По ее словам, выбор потенциального инвестора находится в полномочиях республиканских властей."Мы понимаем, что плато – это наше национальное богатство и достояние южного берега Крыма. У него богатейший потенциал для развития туризма. К сожалению, долгие годы здесь ничего не делалось, была активная борьба за освобождение незаконно занятых территорий и этот процесс еще не окончен", - сказала она.Павленко отметила, что дальнейший снос самостроев будут проводить за счет средств из городского бюджета.В планах властей сделать Ай-Петри местом для занятий зимними видами спорта, которые станут частью развития всего Крыма как круглогодичного курорта.Борьба с незаконной торговлей на Ай-Петри ведется несколько лет. В 2021 году там были закрыты 18 торговых точек у верхней станции канатной дороги. Еще тогда власти пообещали жестко пресекать любую несанкционированную предпринимательскую деятельность. В середине сентября плато в очередной раз освободили от нелегальных торговцев сувенирами в совместном рейде сотрудников муниципального контроля и полиции.Ранее в минэкономразвития РК сообщали, что инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри.Читайте также на РИА Новости Крым:Вершину горы Ай-Петри в Крыму "зачистили" от незаконных торговцевВозрождение жемчужины: на ЮБК восстановили Серебряную беседкуЭксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в Крыму
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ай-петри, крым, ялта, янина павленко, туризм в крыму, общество, новости крыма, инвестиции, торговля
Власти Ялты ждут инвестора для развития зимнего туризма на Ай-Петри
На плато Ай-Петри собираются развивать зимний туризм в Южнобережном регионе Крыма
22:26 03.10.2023 (обновлено: 00:14 04.10.2023) ЯЛТА, 3 окт - РИА Новости Крым.
Власти Ялты за счет средств бюджета расчищают плато Ай-Петри от нелегальных торговых точек для захода инвестора. Об этом журналистам во время проведения "Ай-Петри Фест"
рассказала глава городской администрации Янина Павленко.
По ее словам, выбор потенциального инвестора находится в полномочиях республиканских властей.
"Мы понимаем, что плато – это наше национальное богатство и достояние южного берега Крыма. У него богатейший потенциал для развития туризма. К сожалению, долгие годы здесь ничего не делалось, была активная борьба за освобождение незаконно занятых территорий и этот процесс еще не окончен", - сказала она.
Павленко отметила, что дальнейший снос самостроев будут проводить за счет средств из городского бюджета.
"Мы закладываем деньги в наш муниципальный бюджет на следующий год для того, чтобы полноценно завершить все эти сносы", - добавила Павленко.
В планах властей сделать Ай-Петри местом для занятий зимними видами спорта, которые станут частью развития всего Крыма как круглогодичного курорта.
Борьба с незаконной торговлей на Ай-Петри ведется несколько лет. В 2021 году там были закрыты 18 торговых точек у верхней станции канатной дороги. Еще тогда власти пообещали жестко пресекать любую несанкционированную предпринимательскую деятельность. В середине сентября плато в очередной раз освободили
от нелегальных торговцев сувенирами в совместном рейде сотрудников муниципального контроля и полиции.
Ранее в минэкономразвития РК сообщали
, что инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри.
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