Сделать свою жизнь экологичной: в Ялте прошел "Ай-Петри Фест"

ЯЛТА, 30 сен – РИА Новости Крым. На плато Ай-Петри на территории Ялтинского горно-лесного заповедника прошел первый "Ай-Петри Фест", организованный "семьей" государственных природных заповедников "Заповедный Крым".Дата проведения фестиваля была выбрана не случайно – это первый выходной день, приближенный к отмечаемому 27 сентября Дню туризма.На специально огороженной части заповедной территории собрались все, кто любит природу. Гости могли не только попеть и поплясать под живое исполнение популярных уличных музыкантов, поесть вкусной еды, подышать горным воздухом, но и провести этот день с пользой.Вниманию посетителей предложили мастер-классы для детей и взрослых по гончарному искусству, рисованию, лепке. Более активные гости могли принять участие в спортивных состязаниях, бесплатно посетить Ялтинскую пещеру с экскурсией. Также из специальных мастер-классов можно было узнать, как сделать свою жизнь и жизнь планеты более экологичной и превратить мусор в нужные и полезные вещи.Также можно было поучаствовать в лотерее входных бесплатных билетов и раскрасить свою жизнь с помощью праздника красок Холи. Во течение всего времени проведения фестиваля сотрудники "Заповедного Крыма" тщательно следили за тем, чтобы гости не выходили за пределы специально отведенной и оборудованной для праздника территории и не нарушали правила посещения заповедника.Штангеевская тропа — один из самым популярных и известных пеших туристических маршрутов Крыма. Она была открыта в 1898 году в окрестностях Ялты врачом Федором Штангеевым, который разрабатывал различные методы лечения туберкулеза. Пешую ходьбу по горам он считал одним из самых эффективных методов лечения и профилактики этого заболевания. Именно Штангеевская тропа послужила прототипом для создания экологических троп в заповедниках и троп здоровья в окрестностях санаториев. Тропа тянется чуть более чем на два километра. Прогулка по ней занимает около двух-трех часов, с тропы открываются замечательные виды Большой Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом годуЭкологический туризм в Крыму: как все организовано и что изменитсяКрымский туризм: особенности и пути развития
ЯЛТА, 30 сен – РИА Новости Крым. На плато Ай-Петри на территории Ялтинского горно-лесного заповедника прошел первый "Ай-Петри Фест", организованный "семьей" государственных природных заповедников "Заповедный Крым".
Дата проведения фестиваля была выбрана не случайно – это первый выходной день, приближенный к отмечаемому 27 сентября Дню туризма.
"Первая туристическая тропа, которая явилась прообразом всех экологических троп России и всего мира, – это Штангеевская тропа, которая была организована в 1898-99 году. Так что получается, что родоначальниками туризма являемся мы. Поэтому это – наш праздник", – отметил директор "Заповедного Крыма" Артур Мурзаханов.
На специально огороженной части заповедной территории собрались все, кто любит природу. Гости могли не только попеть и поплясать под живое исполнение популярных уличных музыкантов, поесть вкусной еды, подышать горным воздухом, но и провести этот день с пользой.
Вниманию посетителей предложили мастер-классы для детей и взрослых по гончарному искусству, рисованию, лепке. Более активные гости могли принять участие в спортивных состязаниях, бесплатно посетить Ялтинскую пещеру с экскурсией. Также из специальных мастер-классов можно было узнать, как сделать свою жизнь и жизнь планеты более экологичной и превратить мусор в нужные и полезные вещи.
Также можно было поучаствовать в лотерее входных бесплатных билетов и раскрасить свою жизнь с помощью праздника красок Холи. Во течение всего времени проведения фестиваля сотрудники "Заповедного Крыма" тщательно следили за тем, чтобы гости не выходили за пределы специально отведенной и оборудованной для праздника территории и не нарушали правила посещения заповедника.
"Эколого-просветительские фестивали мы проводим в первую очередь для того, чтобы сотрудники заповедника, которые обеспечивают экологическую безопасность, в тесном контакте работали вместе с вами – гостями полуострова, местными жителями. Чтобы у нас было взаимопонимание и взаимосотрудничество. На таких фестивалях мы показываем, что охрана природы – дело общее", – обратился к присутствующим крымчанам и гостям полуострова Мурзаханов.
Штангеевская тропа — один из самым популярных и известных пеших туристических маршрутов Крыма. Она была открыта в 1898 году в окрестностях Ялты врачом Федором Штангеевым, который разрабатывал различные методы лечения туберкулеза. Пешую ходьбу по горам он считал одним из самых эффективных методов лечения и профилактики этого заболевания. Именно Штангеевская тропа послужила прототипом для создания экологических троп в заповедниках и троп здоровья в окрестностях санаториев. Тропа тянется чуть более чем на два километра. Прогулка по ней занимает около двух-трех часов, с тропы открываются замечательные виды Большой Ялты.
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