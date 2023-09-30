https://crimea.ria.ru/20230930/sdelat-svoyu-zhizn-ekologichnoy-v-yalte-proshel-ay-petri-fest-1131766790.html

Сделать свою жизнь экологичной: в Ялте прошел "Ай-Петри Фест"

Сделать свою жизнь экологичной: в Ялте прошел "Ай-Петри Фест" - РИА Новости Крым, 30.09.2023

Сделать свою жизнь экологичной: в Ялте прошел "Ай-Петри Фест"

На плато Ай-Петри на территории Ялтинского горно-лесного заповедника прошел первый "Ай-Петри Фест", организованный "семьей" государственных природных... РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T17:40

2023-09-30T17:40

2023-09-30T17:43

ялта

артур мурзаханов

новости крыма

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131766948_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c3edaa51e4a1b215d04c16aeadef61be.jpg

ЯЛТА, 30 сен – РИА Новости Крым. На плато Ай-Петри на территории Ялтинского горно-лесного заповедника прошел первый "Ай-Петри Фест", организованный "семьей" государственных природных заповедников "Заповедный Крым".Дата проведения фестиваля была выбрана не случайно – это первый выходной день, приближенный к отмечаемому 27 сентября Дню туризма.На специально огороженной части заповедной территории собрались все, кто любит природу. Гости могли не только попеть и поплясать под живое исполнение популярных уличных музыкантов, поесть вкусной еды, подышать горным воздухом, но и провести этот день с пользой.Вниманию посетителей предложили мастер-классы для детей и взрослых по гончарному искусству, рисованию, лепке. Более активные гости могли принять участие в спортивных состязаниях, бесплатно посетить Ялтинскую пещеру с экскурсией. Также из специальных мастер-классов можно было узнать, как сделать свою жизнь и жизнь планеты более экологичной и превратить мусор в нужные и полезные вещи.Также можно было поучаствовать в лотерее входных бесплатных билетов и раскрасить свою жизнь с помощью праздника красок Холи. Во течение всего времени проведения фестиваля сотрудники "Заповедного Крыма" тщательно следили за тем, чтобы гости не выходили за пределы специально отведенной и оборудованной для праздника территории и не нарушали правила посещения заповедника.Штангеевская тропа — один из самым популярных и известных пеших туристических маршрутов Крыма. Она была открыта в 1898 году в окрестностях Ялты врачом Федором Штангеевым, который разрабатывал различные методы лечения туберкулеза. Пешую ходьбу по горам он считал одним из самых эффективных методов лечения и профилактики этого заболевания. Именно Штангеевская тропа послужила прототипом для создания экологических троп в заповедниках и троп здоровья в окрестностях санаториев. Тропа тянется чуть более чем на два километра. Прогулка по ней занимает около двух-трех часов, с тропы открываются замечательные виды Большой Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом годуЭкологический туризм в Крыму: как все организовано и что изменитсяКрымский туризм: особенности и пути развития

https://crimea.ria.ru/20230927/turisticheskiy-sezon-2023-vyzovy-i-ispytaniya-1131698238.html

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, артур мурзаханов, новости крыма, туризм в крыму