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Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом году - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом году
Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом году - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом году
Около 100 км туристических троп планируется благоустроить в восточном Крыму до конца этого года. Об этом сообщил министр курортов республики Вадим Волченко в... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T12:21
2023-09-27T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Около 100 км туристических троп планируется благоустроить в восточном Крыму до конца этого года. Об этом сообщил министр курортов республики Вадим Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму".Министр добавил, что тропы благоустраивают и на заповедной территории в Ялтинском районе. В этих работах задействованы сотрудники лесхоза и заповедников.Ранее минкурортов республики сообщало, что Большая Крымская тропа представляет собой единый маршрут протяженностью 750 километров, который протянется от самой западной до самой восточной точки полуострова. В планах – включить в него уже существующие и новые маршруты, путешествие по которым займет от нескольких часов до недели.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая Крымская тропа: на полуострове объединят сто турмаршрутов в одинВ Севастополе построят отель в особо охраняемой природной зонеБольшая Севастопольская тропа закрыта для туристов – приказ
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Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом году

Туристические тропы в восточном Крыму благоустроят до конца года – власти

12:21 27.09.2023
 
© РИА Новости . Владислав СергиенкоТуристы
Туристы - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Около 100 км туристических троп планируется благоустроить в восточном Крыму до конца этого года. Об этом сообщил министр курортов республики Вадим Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Туристические тропы в Крыму существовали с царских времен, тогда тоже любили этими тропами гулять, и в советское время также была серьезная маршрутная сетка. Многое было утеряно за украинский период, но многое было восстановлено и сейчас продолжает восстанавливаться. Мы систематизировали эту работу в рамках Большой Крымской тропы – а это 750 км троп, и это только первая очередь. Первые 100 км благоустраиваются в этом году, и до конца года работы будут выполнены. Это, прежде всего, восточный Крым, Судакский регион и Феодосия", – рассказал он.

Министр добавил, что тропы благоустраивают и на заповедной территории в Ялтинском районе. В этих работах задействованы сотрудники лесхоза и заповедников.

"Современные эко-тропы – это правильное направление развития, это то, что благодаря мягкому температурному режиму работает круглый год в Крыму. Есть разные тропы, как с более серьезными физическими нагрузками, так и лайтовые маршруты, которые подходят для граждан абсолютно любого возраста", – заключил он.

Ранее минкурортов республики сообщало, что Большая Крымская тропа представляет собой единый маршрут протяженностью 750 километров, который протянется от самой западной до самой восточной точки полуострова. В планах – включить в него уже существующие и новые маршруты, путешествие по которым займет от нескольких часов до недели.
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