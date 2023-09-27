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Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом году
Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом году - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом году
Около 100 км туристических троп планируется благоустроить в восточном Крыму до конца этого года. Об этом сообщил министр курортов республики Вадим Волченко в... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T12:21
2023-09-27T12:21
2023-09-27T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Около 100 км туристических троп планируется благоустроить в восточном Крыму до конца этого года. Об этом сообщил министр курортов республики Вадим Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму".Министр добавил, что тропы благоустраивают и на заповедной территории в Ялтинском районе. В этих работах задействованы сотрудники лесхоза и заповедников.Ранее минкурортов республики сообщало, что Большая Крымская тропа представляет собой единый маршрут протяженностью 750 километров, который протянется от самой западной до самой восточной точки полуострова. В планах – включить в него уже существующие и новые маршруты, путешествие по которым займет от нескольких часов до недели.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая Крымская тропа: на полуострове объединят сто турмаршрутов в одинВ Севастополе построят отель в особо охраняемой природной зонеБольшая Севастопольская тропа закрыта для туристов – приказ
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Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом году
Туристические тропы в восточном Крыму благоустроят до конца года – власти