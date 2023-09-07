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В Севастополе построят отель в особо охраняемой природной зоне

В Севастополе построят отель в особо охраняемой природной зоне - РИА Новости Крым, 07.09.2023

В Севастополе построят отель в особо охраняемой природной зоне

В Севастополе на особо охраняемой природной территории – в урочище Батилиман – построят новый эко-отель, проект одобрен Минприроды России, обустройство уже... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T16:25

2023-09-07T16:25

2023-09-07T16:25

севастополь

отели крыма

экологическая экспертиза

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на особо охраняемой природной территории – в урочище Батилиман – построят новый эко-отель, проект одобрен Минприроды России, обустройство уже началось. Об этом сообщили в правительстве города.Власти отмечают: проект освоения здесь лесов одобрен экологической экспертизой Минприроды России. Территория будет развиваться в строгом соответствии с правилами ООПТ и Лесного кодекса.По словам директора департамента природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор) Юлии Гавриловой, компания-арендатор участков планирует возвести тут эко-отель, который станет частью инфраструктуры Большой Севастопольской тропы и обеспечит дополнительный доход в бюджет города.Отмечается, что территория эко-отеля расположится на двух участках. На первом появятся нестационарные жилые модули. На втором, большем по площади, разрешат туристам устанавливать палатки. Таким же образом сегодня организован отдых на Инжире и Турецкой поляне, которые также являются особо охраняемыми зонами, и строительство, как и самовольное размещение палаток, там запрещено, уточнили в пресс-службе правительства.Сейчас на месте будущего отеля в Батилимане уже установили мусорные контейнеры и биотуалет. В планах арендатора также разместить там герметичный резервуар для стоков с последующим вывозом отходов на очистные сооружения. Проезд сюда будет запрещен, а проход останется свободным, но, в целях безопасности заповедных мест, контролируемый.Ранее экологи заявляли РИА Новости Крым, что строительство новых туристических объектов – отелей, культурных и визит-центров в лесной зоне полуострова может нанести экосистеме региона больший вред, чем возможные дивиденды от привлечения гостей. По их мнению, более рационально — провести реконструкцию или заново отстроить закрытые или заброшенные дома отдыха, гостиницы и детские лагеря.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь получил от Минобороны детский лагерь в БатилиманеРусская сказка в Крыму: Билибин и его БатилиманКогда появится закон об экотуризме в России и что он разрешит

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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