https://crimea.ria.ru/20230907/v-sevastopole-postroyat-otel-v-osobo-okhranyaemoy-prirodnoy-zone-1131227944.html
В Севастополе построят отель в особо охраняемой природной зоне
В Севастополе построят отель в особо охраняемой природной зоне - РИА Новости Крым, 07.09.2023
В Севастополе построят отель в особо охраняемой природной зоне
В Севастополе на особо охраняемой природной территории – в урочище Батилиман – построят новый эко-отель, проект одобрен Минприроды России, обустройство уже... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T16:25
2023-09-07T16:25
2023-09-07T16:25
севастополь
отели крыма
экологическая экспертиза
экология
минэкологии рф
туризм
туризм в крыму
природа
общество
правительство севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131224774_0:22:800:472_1920x0_80_0_0_34da2d123858d548252d35fe53af05dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на особо охраняемой природной территории – в урочище Батилиман – построят новый эко-отель, проект одобрен Минприроды России, обустройство уже началось. Об этом сообщили в правительстве города.Власти отмечают: проект освоения здесь лесов одобрен экологической экспертизой Минприроды России. Территория будет развиваться в строгом соответствии с правилами ООПТ и Лесного кодекса.По словам директора департамента природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор) Юлии Гавриловой, компания-арендатор участков планирует возвести тут эко-отель, который станет частью инфраструктуры Большой Севастопольской тропы и обеспечит дополнительный доход в бюджет города.Отмечается, что территория эко-отеля расположится на двух участках. На первом появятся нестационарные жилые модули. На втором, большем по площади, разрешат туристам устанавливать палатки. Таким же образом сегодня организован отдых на Инжире и Турецкой поляне, которые также являются особо охраняемыми зонами, и строительство, как и самовольное размещение палаток, там запрещено, уточнили в пресс-службе правительства.Сейчас на месте будущего отеля в Батилимане уже установили мусорные контейнеры и биотуалет. В планах арендатора также разместить там герметичный резервуар для стоков с последующим вывозом отходов на очистные сооружения. Проезд сюда будет запрещен, а проход останется свободным, но, в целях безопасности заповедных мест, контролируемый.Ранее экологи заявляли РИА Новости Крым, что строительство новых туристических объектов – отелей, культурных и визит-центров в лесной зоне полуострова может нанести экосистеме региона больший вред, чем возможные дивиденды от привлечения гостей. По их мнению, более рационально — провести реконструкцию или заново отстроить закрытые или заброшенные дома отдыха, гостиницы и детские лагеря.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь получил от Минобороны детский лагерь в БатилиманеРусская сказка в Крыму: Билибин и его БатилиманКогда появится закон об экотуризме в России и что он разрешит
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131224774_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_245a5239a1644474e27ac8c13e17c456.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, отели крыма, экологическая экспертиза, экология, минэкологии рф, туризм, туризм в крыму, природа, общество, правительство севастополя, новости крыма, большая севастопольская тропа
В Севастополе построят отель в особо охраняемой природной зоне
В урочище Батилиман в Севастополе построят новый эко-отель – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на особо охраняемой природной территории – в урочище Батилиман – построят новый эко-отель, проект одобрен Минприроды России, обустройство уже началось. Об этом сообщили в правительстве города.
Власти отмечают: проект освоения здесь лесов одобрен экологической экспертизой Минприроды России. Территория будет развиваться в строгом соответствии с правилами ООПТ и Лесного кодекса.
По словам директора департамента природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор) Юлии Гавриловой, компания-арендатор участков планирует возвести тут эко-отель, который станет частью инфраструктуры Большой Севастопольской тропы и обеспечит дополнительный доход в бюджет города.
"Была разработана стратегия, каким образом организовать цивилизованный отдых с обязательным условием сохранения природных территорий. Условиями договора аренды предусмотрено сохранение территории, всех насаждений, представителей животного мира, обеспечение пожарной безопасности. Исключена рубка насаждений", – сказала Гаврилова.
Отмечается, что территория эко-отеля расположится на двух участках. На первом появятся нестационарные жилые модули. На втором, большем по площади, разрешат туристам устанавливать палатки. Таким же образом сегодня организован отдых на Инжире и Турецкой поляне, которые также являются особо охраняемыми зонами, и строительство, как и самовольное размещение палаток, там запрещено, уточнили в пресс-службе правительства.
Сейчас на месте будущего отеля в Батилимане уже установили мусорные контейнеры и биотуалет. В планах арендатора также разместить там герметичный резервуар для стоков с последующим вывозом отходов на очистные сооружения. Проезд сюда будет запрещен, а проход останется свободным, но, в целях безопасности заповедных мест, контролируемый.
Ранее экологи заявляли РИА Новости Крым, что строительство новых туристических объектов – отелей, культурных и визит-центров в лесной зоне полуострова может нанести экосистеме региона больший вред
, чем возможные дивиденды от привлечения гостей. По их мнению, более рационально — провести реконструкцию или заново отстроить закрытые или заброшенные дома отдыха, гостиницы и детские лагеря.
Читайте также на РИА Новости Крым: