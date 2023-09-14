https://crimea.ria.ru/20230914/vershinu-gory-ay-petri-v-krymu-zachistili-ot-nezakonnykh-torgovtsev-1131419715.html

Вершину горы Ай-Петри в Крыму "зачистили" от незаконных торговцев

Вершину горы Ай-Петри в Крыму "зачистили" от незаконных торговцев - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Вершину горы Ай-Петри в Крыму "зачистили" от незаконных торговцев

Площадку перед вершиной горы Ай-Петри в очередной раз "зачистили" от нелегальных торговцев сувенирами. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T21:56

2023-09-14T21:56

2023-09-14T21:56

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ялта

ай-петри

янина павленко

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Площадку перед вершиной горы Ай-Петри в очередной раз "зачистили" от нелегальных торговцев сувенирами. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.О возвращении нелегальных торговых прилавков в социальных сетях сообщили ялтинцы."Снова зачистили Ай-Петри от незаконной предпринимательской деятельности, – написала в своем Telegram-канале Павленко. – Оперативно отработали – провели совместный рейд сотрудников муниципального контроля и полиции".Глава города отметила, что в отношении нарушителей были составлены административные протоколы за нарушение правил благоустройства. Товар незаконных предпринимателей – всевозможные вещи из текстиля, шкуры, варенье, мед, чаи и травы – изъяты и помещены на ответственное хранение.Павленко добавила, что незаконной торговли на плато быть не должно. И анонсировала "грандиозный инвестпроект по благоустройству территории", пообещав опубликовать подробности дополнительно.Борьба с незаконной торговлей на Ай-Петри ведется несколько лет. В 2021 году там были закрыты 18 торговых точек у верхней станции канатной дороги. Еще тогда власти пообещали жестко пресекать любую несанкционированную предпринимательскую деятельность.Ранее в минэкономразвитии РК сообщали, что инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри.Читайте также на РИА Новости Крым:Канатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестораВозрождение жемчужины: на ЮБК восстановили Серебряную беседкуВоронцовский дворец в Крыму украсил памятную серебряную монету

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, ай-петри, янина павленко, общество, торговля, новости крыма