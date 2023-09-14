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Вершину горы Ай-Петри в Крыму "зачистили" от незаконных торговцев - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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Вершину горы Ай-Петри в Крыму "зачистили" от незаконных торговцев
Вершину горы Ай-Петри в Крыму "зачистили" от незаконных торговцев - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Вершину горы Ай-Петри в Крыму "зачистили" от незаконных торговцев
Площадку перед вершиной горы Ай-Петри в очередной раз "зачистили" от нелегальных торговцев сувенирами. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T21:56
2023-09-14T21:56
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ай-петри
янина павленко
общество
торговля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Площадку перед вершиной горы Ай-Петри в очередной раз "зачистили" от нелегальных торговцев сувенирами. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.О возвращении нелегальных торговых прилавков в социальных сетях сообщили ялтинцы."Снова зачистили Ай-Петри от незаконной предпринимательской деятельности, – написала в своем Telegram-канале Павленко. – Оперативно отработали – провели совместный рейд сотрудников муниципального контроля и полиции".Глава города отметила, что в отношении нарушителей были составлены административные протоколы за нарушение правил благоустройства. Товар незаконных предпринимателей – всевозможные вещи из текстиля, шкуры, варенье, мед, чаи и травы – изъяты и помещены на ответственное хранение.Павленко добавила, что незаконной торговли на плато быть не должно. И анонсировала "грандиозный инвестпроект по благоустройству территории", пообещав опубликовать подробности дополнительно.Борьба с незаконной торговлей на Ай-Петри ведется несколько лет. В 2021 году там были закрыты 18 торговых точек у верхней станции канатной дороги. Еще тогда власти пообещали жестко пресекать любую несанкционированную предпринимательскую деятельность.Ранее в минэкономразвитии РК сообщали, что инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри.Читайте также на РИА Новости Крым:Канатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестораВозрождение жемчужины: на ЮБК восстановили Серебряную беседкуВоронцовский дворец в Крыму украсил памятную серебряную монету
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, ай-петри, янина павленко, общество, торговля, новости крыма
Вершину горы Ай-Петри в Крыму "зачистили" от незаконных торговцев

На вершине Ай-Петри провели рейд против незаконных торговцев сувенирами

21:56 14.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукРынок сувениров на плато Ай-Петри
Рынок сувениров на плато Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Площадку перед вершиной горы Ай-Петри в очередной раз "зачистили" от нелегальных торговцев сувенирами. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
О возвращении нелегальных торговых прилавков в социальных сетях сообщили ялтинцы.
"Снова зачистили Ай-Петри от незаконной предпринимательской деятельности, – написала в своем Telegram-канале Павленко. – Оперативно отработали – провели совместный рейд сотрудников муниципального контроля и полиции".
Глава города отметила, что в отношении нарушителей были составлены административные протоколы за нарушение правил благоустройства. Товар незаконных предпринимателей – всевозможные вещи из текстиля, шкуры, варенье, мед, чаи и травы – изъяты и помещены на ответственное хранение.
Павленко добавила, что незаконной торговли на плато быть не должно. И анонсировала "грандиозный инвестпроект по благоустройству территории", пообещав опубликовать подробности дополнительно.
Борьба с незаконной торговлей на Ай-Петри ведется несколько лет. В 2021 году там были закрыты 18 торговых точек у верхней станции канатной дороги. Еще тогда власти пообещали жестко пресекать любую несанкционированную предпринимательскую деятельность.
Ранее в минэкономразвитии РК сообщали, что инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри.
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КрымЯлтаАй-ПетриЯнина ПавленкоОбществоТорговляНовости Крыма
 
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