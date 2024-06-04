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Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей
Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей
Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил главе Минсельхоза Оксане Лут не затягивать с поддержкой сельхозпроизводителей, которые пострадали... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T22:24
2024-06-04T22:24
2024-06-04T22:29
владимир путин (политик)
новости
правительство россии
господдержка
компенсация ущерба
сельское хозяйство
заморозки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил главе Минсельхоза Оксане Лут не затягивать с поддержкой сельхозпроизводителей, которые пострадали из-за заморозков.Путин уточнил, что в 21 регионе страны из-за заморозков погибло около 1,2% урожая. Он призвал Министерство сельского хозяйства поработать с экономическим блоком правительства, чтобы были созданы благоприятные финансовые условия для сельскохозпроизводителей.В конце мая врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова заявила, что в четырех районах Крыма из-за погоды сложилась неблагоприятная ситуация с урожаем зерновых и зернобобовых культур. На площади порядка 7,8 тысяч га уборка проводиться не будет.Заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник сообщил, что Белогорский район пострадал от заморозков больше всего: ими поражено более 500 гектаров яблоневых садов в селах Курское, Богатое и Тополевка.Читайте также на РИА Новости Крым:Холод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые сады"Ни одного живого яблока нет": в Крыму от заморозков пострадали садыВ степном Крыму засуха – что будет с урожаем
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, правительство россии, господдержка, компенсация ущерба, сельское хозяйство, заморозки
Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей
Владимир Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей после заморозков
22:24 04.06.2024 (обновлено: 22:29 04.06.2024)