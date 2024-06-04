Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240604/putin-poruchil-ne-tyanut-s-merami-podderzhki-selkhozproizvoditeley-1137853566.html
Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей
Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей
Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил главе Минсельхоза Оксане Лут не затягивать с поддержкой сельхозпроизводителей, которые пострадали... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T22:24
2024-06-04T22:29
владимир путин (политик)
новости
правительство россии
господдержка
компенсация ущерба
сельское хозяйство
заморозки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/04/1137853745_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5d441b182fceac6201e26de9c8682191.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил главе Минсельхоза Оксане Лут не затягивать с поддержкой сельхозпроизводителей, которые пострадали из-за заморозков.Путин уточнил, что в 21 регионе страны из-за заморозков погибло около 1,2% урожая. Он призвал Министерство сельского хозяйства поработать с экономическим блоком правительства, чтобы были созданы благоприятные финансовые условия для сельскохозпроизводителей.В конце мая врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова заявила, что в четырех районах Крыма из-за погоды сложилась неблагоприятная ситуация с урожаем зерновых и зернобобовых культур. На площади порядка 7,8 тысяч га уборка проводиться не будет.Заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник сообщил, что Белогорский район пострадал от заморозков больше всего: ими поражено более 500 гектаров яблоневых садов в селах Курское, Богатое и Тополевка.Читайте также на РИА Новости Крым:Холод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые сады"Ни одного живого яблока нет": в Крыму от заморозков пострадали садыВ степном Крыму засуха – что будет с урожаем
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/04/1137853745_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_deb0ca0f1e4bac2e7f9efdc59e6fb65d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, правительство россии, господдержка, компенсация ущерба, сельское хозяйство, заморозки
Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей

Владимир Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей после заморозков

22:24 04.06.2024 (обновлено: 22:29 04.06.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил главе Минсельхоза Оксане Лут не затягивать с поддержкой сельхозпроизводителей, которые пострадали из-за заморозков.

"Надеюсь, что своевременно будут приняты все решения по поддержке сельхозпроизводителей и по проведению всех мероприятий, необходимых для приобретения соответствующих товаров по импорту. Ничего не затягивайте, чтобы не привело к каким-то скачкам цен на внутреннем рынке", – заявил президент.

Путин уточнил, что в 21 регионе страны из-за заморозков погибло около 1,2% урожая. Он призвал Министерство сельского хозяйства поработать с экономическим блоком правительства, чтобы были созданы благоприятные финансовые условия для сельскохозпроизводителей.
В конце мая врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова заявила, что в четырех районах Крыма из-за погоды сложилась неблагоприятная ситуация с урожаем зерновых и зернобобовых культур. На площади порядка 7,8 тысяч га уборка проводиться не будет.
Заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник сообщил, что Белогорский район пострадал от заморозков больше всего: ими поражено более 500 гектаров яблоневых садов в селах Курское, Богатое и Тополевка.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Холод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые сады
"Ни одного живого яблока нет": в Крыму от заморозков пострадали сады
В степном Крыму засуха – что будет с урожаем
 
Владимир Путин (политик)НовостиПравительство РоссииГосподдержкаКомпенсация ущербаСельское хозяйствоЗаморозки
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:02Главное за день: 4 июня
22:37ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшие
22:24Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей
22:03Главные новости Крыма: 4 июня
21:47Народ на Украине скоро поднимется против власти Зеленского – эксперт
21:31Украинцам годами придется экономить электричество – Шмыгаль
21:10Шойгу назначен координатором работы по развитию ОПК
21:01На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалась дыра
20:53В Ялте ремонтируют дорогу после обрушения подпорной стены
20:3216 тысяч детей из Белгородской области отдохнут в Крыму и на Кубани
20:14Путина ждут в "Артеке"
19:44В Севастополе пострадавшим от обстрелов ВСУ выплатят более 3 млн рублей
19:28США никогда не ограничивали Украину в применении ПВО в России – Белый дом
19:10Клещи-переносчики конго-крымской лихорадки в Европе – эксперт о рисках
18:54Новый земельный массив для бойцов СВО формируют в Ленинском районе Крыма
18:31Загореть и не сгореть: рекомендации врача
18:07Возгорание автомобиля – что делать в первую очередь
17:40В Ростове засуха – введен режим повышенной готовности
17:24ВСУ ударили по штабу в Белгородской области – там были десятки людей
17:10В Севастополе троллейбус сбил 18-летнюю девушку
Лента новостейМолния