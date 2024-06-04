https://crimea.ria.ru/20240604/putin-poruchil-ne-tyanut-s-merami-podderzhki-selkhozproizvoditeley-1137853566.html

Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей

Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей

Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил главе Минсельхоза Оксане Лут не затягивать с поддержкой сельхозпроизводителей, которые пострадали... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T22:24

2024-06-04T22:24

2024-06-04T22:29

владимир путин (политик)

новости

правительство россии

господдержка

компенсация ущерба

сельское хозяйство

заморозки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил главе Минсельхоза Оксане Лут не затягивать с поддержкой сельхозпроизводителей, которые пострадали из-за заморозков.Путин уточнил, что в 21 регионе страны из-за заморозков погибло около 1,2% урожая. Он призвал Министерство сельского хозяйства поработать с экономическим блоком правительства, чтобы были созданы благоприятные финансовые условия для сельскохозпроизводителей.В конце мая врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова заявила, что в четырех районах Крыма из-за погоды сложилась неблагоприятная ситуация с урожаем зерновых и зернобобовых культур. На площади порядка 7,8 тысяч га уборка проводиться не будет.Заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник сообщил, что Белогорский район пострадал от заморозков больше всего: ими поражено более 500 гектаров яблоневых садов в селах Курское, Богатое и Тополевка.Читайте также на РИА Новости Крым:Холод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые сады"Ни одного живого яблока нет": в Крыму от заморозков пострадали садыВ степном Крыму засуха – что будет с урожаем

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, правительство россии, господдержка, компенсация ущерба, сельское хозяйство, заморозки