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В степном Крыму засуха – что будет с урожаем

В степном Крыму засуха – что будет с урожаем - РИА Новости Крым, 12.05.2024

В степном Крыму засуха – что будет с урожаем

В Красноперекопском районе Крыма поля страдают от засухи – хороших дождей не было уже да месяца. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор ООО "Днепровский"... РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T07:18

2024-05-12T07:18

2024-05-12T07:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Красноперекопском районе Крыма поля страдают от засухи – хороших дождей не было уже да месяца. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор ООО "Днепровский" Сергей Романченко.На предприятии не сеют такие засухоустойчивый культуры, как, например, сорго, потому что на него нет спроса. В основном делают ставку на зерновую группу и подсолнечник, которые растут без полива, но все же требуют определенного уровня осадков."У каждого растения есть своя генетическая программа, когда оно чувствует, что есть недостаток влаги, оно просто сбрасывает лишний урожай, чтобы выжить. И когда уже эти процессы пошли, то потом уже не вернуть, потому что количество зерен в колосе уже заложено. Колосья будут не полные, не тяжелые", - объяснил Сергей Романченко.До 2014 года "Днепровский", расположенный в непосредственной близости от Северо-Крымского канала, специализировался на выращивании риса. После начала водной блокады со стороны Украины переквалифицировались на зерновые и подсолнечник.Ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский, оценивая объемы воды для бытовых потребителей, сказал, что засухи в Крыму не ожидается. Но для аграриев год будет непростым, поскольку в его начале в некоторых районах количество осадков значительно превысило норму, после чего начался засушливый период. Кроме того, в некоторых районах зеленые насаждения частично пострадали от поздних заморозков.Читайте также на РИА Новости Крым:Засушливый апрель: в Крыму пересохли две рекиПо опыту Крыма: на Херсонщине будут бурить скважины для нужд аграриев В Крыму нужно менять емкость водохранилищ из-за смены климата – гидрологи

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