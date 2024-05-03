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Засушливый апрель: в Крыму пересохли две реки

Засушливый апрель: в Крыму пересохли две реки - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Засушливый апрель: в Крыму пересохли две реки

В апреле на территории Крыма выпало значительно ниже нормы осадков, запасы воды в водохранилищах сократились на 13 миллионов кубометров, а под Судаком полностью РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T06:08

2024-05-03T06:08

2024-05-03T06:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В апреле на территории Крыма выпало значительно ниже нормы осадков, запасы воды в водохранилищах сократились на 13 миллионов кубометров, а под Судаком полностью пересохли горные реки Ворон и Ай-Серез, сообщает крымский гидрометцентр.Осадки в речных бассейнах носили исключительно локальный характер, их количество составило от 2 до 14,3 мм. продолжили метеорологи. Месячная норма была зарегистрирована лишь в бассейне реки Малый Салгир, где выпало 39,9 мм."В бассейнах рек Салгир, Биюк-Узенбаш, Коккозка, Кучук-Узенбаш, на ЮБК, а также в низовьях рек Кача и Бельбек количество осадков было в пределах 8-19% нормы, а в бассейнах остальных рек — в пределах 24-54% нормы", - отмечается в сообщении.В горных районах также наблюдался значительный недобор дождей. Так, в районе деятельности метеостанции на Ай-Петри выпало 11,2 мм (20% нормы), а в районе Ангарского перевала – 14,5 мм (27% нормы)."На протяжении месяца в бассейнах всех рек наблюдалось постепенное понижение уровней воды. Из водохранилищ Партизанское, Загорское и Белогорское осуществлялись сбросы воды, а из Симферопольского с 17 апреля они прекратились. В связи со сбросами воды в средних и нижних частях бассейнов рек Альма, Кача, Салгир и Биюк-Карасу сохранялась повышенная водность", - добавили в гидрометцентре.При этом расход воды в пределах нормы был в бассейнах рек Малый Салгир, Дерекойка и в низовье реки Кача. На реках Салгир, Су-Индол и Кучук-Карасу он фиксировался в пределах 24-38% нормы, а на остальных реках в пределах 45-58% нормы.В последние дни апреля в Крыму прошли грозовые кратковременные дожди, однако в ближайшие дни осадков не ожидается.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая погода ждет крымчан на Первомай и Пасху - прогноз ФОБОСГрад размером с кокосовый орех выпал в Китае - видео10 лет водной блокаде Крыма. Инфографика

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