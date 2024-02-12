https://crimea.ria.ru/20240212/v-krymu-nuzhno-menyat-emkost-vodokhranilisch-iz-za-smeny-klimata--gidrologi-1134837751.html

В Крыму нужно менять емкость водохранилищ из-за смены климата – гидрологи

В Крыму нужно менять емкость водохранилищ из-за смены климата – гидрологи - РИА Новости Крым, 12.02.2024

В Крыму нужно менять емкость водохранилищ из-за смены климата – гидрологи

В Крыму необходимо менять схему водопользования и в частности емкость водохранилищ в связи с глобальным изменениям климата. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T07:15

2024-02-12T07:15

2024-02-12T07:15

илья николенко

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Крыму необходимо менять схему водопользования и в частности емкость водохранилищ в связи с глобальным изменениям климата. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявили крымские гидрологи – директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор Илья Николенко.По словам Копачевского, за последние 100 лет температура атмосферы выросла, по разным оценкам, от 0,5 градуса до 2,5 градусов.В Крыму за несколько лет уже неоднократно наблюдалось выпадение единоразово или в течение считанных дней двухмесячной нормы осадков – это было в Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории и других городах, отметил эксперт. И существующие водохранилища с такими объемами не справляются – воду приходится сбрасывать. "Приходится делать увеличенный сброс по руслу реки Салгир. Понятно, что надо русло прочистить, убрать деревья, засоры и все постройки, которые заужают русло реки. Но даже эти мероприятия могут оказаться недостаточными в условиях изменения климата", – сказал Копачевский.По его словам, только за 2023 год из Симферопольского и Партизанского водохранилищ было сброшено более 70 миллионов кубометров воды – это больше, чем емкость обоих водохранилищ.Все дело в том, что водохранилища, которые строились в Крыму в советские времена, проектировались под другие природные условия, говорит гидролог."Та неравномерность выпадения осадков, которая закладывалась при строительстве водохранилищ 50 лет назад, была одна, а сейчас она совершенно другая... И если мы не изменим емкость водохранилищ, то мы эту воду просто не сможем захватывать", – предупредил он.По мнению Копачевского, в Крыму необходимо создавать современную модель гидрогеологических запасов с учетом режима рек, сведений о притоках в водохранилища и работе горных пород на основе геологических исследований. Кроме того, новые нормы для строительства в этой отрасли должны учитывать не опыт прошлых лет, а прогнозы будущего, подчеркнул он.С ним солидарен профессор Николенко, который говорит, что Крыму "надо менять схему водопользования с учетом стратегических, тактических и оперативных задач".Необходимо решать вопрос о строительстве дополнительных водохранилищ и переброске воды туда, где с точки зрения современной тенденции неравномерности возникает вододефицит в период засухи."Это инженерные задачи, которые могут быть решены на управленческом и техническом уровне", – подчеркивают эксперты.И предупреждают, что в 2024 году "Крым вододефицита не ощутит, поскольку все водохранилища сейчас полные". Однако ближе к концу 2025 года крымчане заметят, что воды не так много, а в 2026 году, что ее может остаться мало, заметил Копачевский.По мнению гидрологов, в чем-то Крым мог бы перенять опыт засушливых стран, таких как Израиль и Сингапур, где ярко выраженные сезоны дождей и засухи и где на эти случаи предусмотрены резервные водохранилища.А на тот случай, "если осадки не выпадают совсем и собирать нечего" можно рассмотреть возможность "изменить наши водные притоки за счет высадки лесов". Это делалось у нас в советское время, и это сейчас сделано в США, в частности в Нью-Йорке, где вопрос быть ли дорогостоящему опреснению, который к тому же усугубит проблему вододефицита или не быть, решили "просто высадив леса вокруг города".Ранее Копачевский заявлял, что Крыму нужен "план Сталина" для защиты от циклонов, засухи и наводнений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыРеки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводковВ Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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