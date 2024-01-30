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Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков
Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков
В Крыму будут сформированы межведомственные рабочие группы с участием сотрудников МЧС, чтобы отслеживать наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T17:29
2024-01-30T17:30
погода
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму будут сформированы межведомственные рабочие группы с участием сотрудников МЧС, чтобы отслеживать наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства.Контроль за подготовкой к безаварийному пропуску дождевых и паводковых вод будет усилен. Соответствующее поручение дал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев."С 1 по 9 февраля оперативные рабочие группы проведут выездной мониторинг в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районе. Также для получения оперативной информации сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" и Пожарной охраны Республики Крым регулярно осуществляют осмотр русел рек. В случае выявления мест, представляющих потенциальную угрозу, информация о них немедленно будет передана в органы местного самоуправления", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.Ранее сообщалось, что в Севастополе после паводка на реке Черная остаются подтопленными десятки приусадебных участков и домов. На утро понедельника также оставались подтопленными десятки участков и домов в Инкермане и Балаклавском муниципальном округе Севастополя.29 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил вернуться к вопросу проектирования и строительства акведука от Чернореченского водохранилища до водозабора в город, чтобы обезопасить Севастополь на случай паводков на реке Черная и ЧС, когда невозможности фильтровать большие объемы загрязненной воды, поступающей на водозаборы. Резервные водоемы в Севастополе на момент дождей были переполнены. Читайте также на РИА Новости Крым:Резервные водоемы Севастополя практически переполнены"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домахУгрозы подтопления поселка под Керчью нет – власти
https://crimea.ria.ru/20240129/v-sevastopole-postroyat-zakrytyy-akveduk-ot-vodokhranilischa-k-gorodu-1134539359.html
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РИА Новости Крым
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Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков

В Крыму усилят контроль за руслами рек на случай угрозы подтопления

17:29 30.01.2024 (обновлено: 17:30 30.01.2024)
 
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© РИА Новости Крым . Нора Павловская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму будут сформированы межведомственные рабочие группы с участием сотрудников МЧС, чтобы отслеживать наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства.
Контроль за подготовкой к безаварийному пропуску дождевых и паводковых вод будет усилен. Соответствующее поручение дал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев.
"С 1 по 9 февраля оперативные рабочие группы проведут выездной мониторинг в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районе. Также для получения оперативной информации сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" и Пожарной охраны Республики Крым регулярно осуществляют осмотр русел рек. В случае выявления мест, представляющих потенциальную угрозу, информация о них немедленно будет передана в органы местного самоуправления", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Ранее сообщалось, что в Севастополе после паводка на реке Черная остаются подтопленными десятки приусадебных участков и домов. На утро понедельника также оставались подтопленными десятки участков и домов в Инкермане и Балаклавском муниципальном округе Севастополя.
29 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил вернуться к вопросу проектирования и строительства акведука от Чернореченского водохранилища до водозабора в город, чтобы обезопасить Севастополь на случай паводков на реке Черная и ЧС, когда невозможности фильтровать большие объемы загрязненной воды, поступающей на водозаборы. Резервные водоемы в Севастополе на момент дождей были переполнены.
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17:29Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков
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