https://crimea.ria.ru/20240122/ugrozy-podtopleniya-poselka-pod-kerchyu-net--vlasti-1134378877.html

Угрозы подтопления поселка под Керчью нет – власти

Угрозы подтопления поселка под Керчью нет – власти - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Угрозы подтопления поселка под Керчью нет – власти

В поселке Нижняя Героевка под Керчью ведутся работы по устранению последствий ноябрьского паводка, сейчас угрозы подтопления территорий нет. Об этом РИА Новости РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T15:09

2024-01-22T15:09

2024-01-22T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В поселке Нижняя Героевка под Керчью ведутся работы по устранению последствий ноябрьского паводка, сейчас угрозы подтопления территорий нет. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый заместитель главы администрации города Олег Шевченко.В конце ноября в Нижней Героевке из-за шторма оказались заблокированными 40 домов. 16 января из-за непогоды и штормового ветра вода частично размыла временную насыпь, которая не допускала подтопления части поселка. В результате нескольким домам вновь грозило подтопление. Власти заявили о необходимости береговых укреплений в районе поселка и на протяжении всей Аршинцевской косы.Кроме того, силами предприятия "Крымавтодор" ведутся работы по устройству щебневой дороги на улицах Гражданская и Зои Космодемьянской. Также в микрорайоне прокладывают дорогу от основной магистрали Героевка – Челядиново до Нижней Героевки."По Нимфейскому шоссе подрядчиком устанавливаются так называемые биг бэги (мягкие контейнеры - ред.), их засыпают песком, чтобы предотвратить перелив моря через основную дорогу", - уточнили в администрации Керчи.18 января председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в Нижней Героевке в Керчи расширят обводной канал, проведут грейдерные работы внутри поселка, а также восстановят Нимфейское шоссе. Завершить работы планируют до 1 февраля.По информации главы администрации Керчи Святослава Брусакова, на восстановление Нимфейской дороги Службе автомобильных дорог Крыма выделены 67 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжениеПосле шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медальКогда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные

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