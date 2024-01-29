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Десятки участков остаются подтопленными после паводка в Севастополе

Десятки участков остаются подтопленными после паводка в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Десятки участков остаются подтопленными после паводка в Севастополе

В Севастополе после паводка на реке Черная остаются подтопленными десятки приусадебных участков и домов. Об этом на внеочередном заседании правительства сообщил РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T18:23

2024-01-29T18:23

2024-01-29T18:23

севастополь

подтопления в севастополе из-за паводка и ливней

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе после паводка на реке Черная остаются подтопленными десятки приусадебных участков и домов. Об этом на внеочередном заседании правительства сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.По его словам, работы на протяжении недели велись круглосуточно и только с пятницы, 26 января, были переведены на дневной режим. Тем не менее, на утро понедельника остаются подтопленными десятки участков и домов в Инкермане и Балаклавском муниципальном округе Севастополя.Он уточнил, что в зоне подтопления остаются по 15 садовых участков в ТСН "Сахарная головка" и потребительском жилищно-строительном кооперативе "Паровоз №ЕЛ – 2500".По его словам, за три предыдущих дня – пятницу, субботу и воскресенье – от воды было освобождено 11 участков и просушено четыре домовладения, и сейчас жители уже вернулись в свои дома.В пансионате "Лазурь" до сих пор остаются семеро человек, в том числе двое детей, временно размещенные на период ЧС, им "оказывается вся необходимая помощь", добавил Краснокутский.Он напомнил, что в Севастополе после сильного дождя 19 января были подтоплены жилые территории в четырех муниципалитетах – всего 83 приусадебных участка и 78 частных домовладений и различных строений"Часть из них, в том числе ТСН "Сахарная головка" и кооператив "Паровоз," располагается в местах, где "на постоянной основе" скапливается большой уровень грунтовых вод, из-за чего полностью избавиться от проблемы не представляется возможным.По его словам, в течение текущей недели все территории будут полностью осушены, но при условии отсутствия обильных осадков.29 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил вернуться к вопросу проектирования и строительства акведука от Чернореченского водохранилища до водозабора в город, чтобы обезопасить Севастополь на случай паводков на реке Черная и ЧС, когда невозможности фильтровать большие объемы загрязненной воды, поступающей на водозаборы. Резервные водоемы в Севастополе на момент дождей были переполнены. Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС из-за подтоплений введен на Кубани Дома ушли под воду: ситуация в Севастополе после паводка на реке Черная

https://crimea.ria.ru/20240120/za-vsyu-zhizn-takogo-ne-pomnyu-zhiteli-sevastopolya-o-bolshoy-vode-v-domakh-1134351112.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, подтопления в севастополе из-за паводка и ливней, михаил развожаев, новости крыма, крым, режим чс, инкерман