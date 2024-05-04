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В Крыму пересохли две реки: эксперт оценил риски засухи - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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В Крыму пересохли две реки: эксперт оценил риски засухи
В Крыму пересохли две реки: эксперт оценил риски засухи - РИА Новости Крым, 04.05.2024
В Крыму пересохли две реки: эксперт оценил риски засухи
Снежные запасы в горах Крыма иссякли, потому пересыхание некоторых горных рек, расположенных на большой высоте, является нормальным процессом для нынешнего... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T07:59
2024-05-04T07:59
радио "спутник в крыму"
анатолий копачевский
крым
вода в крыму
засуха
новости крыма
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Снежные запасы в горах Крыма иссякли, потому пересыхание некоторых горных рек, расположенных на большой высоте, является нормальным процессом для нынешнего времени года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский, комментируя информацию гидрометцентра о пересыхании рек.По словам Копачевского, весной, когда в горах Крыма заканчивается снежный запас, а осадков становится все меньше, пополнение некоторых рек прекращается и они пересыхают, что является естественным процессом.Он добавил также, что видимое пересыхание рек не означает их полного высыхания."Под видимым руслом есть еще так называемая фильтрующая часть – подрусло. Когда реки пересыхают на поверхностной, видимой части, то, как правило, еще очень длительное время мы можем говорить о подрусловом стоке – там будет идти поток", – отметил Копачевский.Это означает, что родники, которые питаются за счет грунтовых вод или подземных – более глубокого залегания, еще долго будут "брать" воду, которая поступает из подрусловых стоков, и продолжат функционировать, сказал водник.По словам Копачевского, 2024 и 2025 годы засушливыми для Крыма не будут. А вот к 2026 году нужно быть готовыми."В связи с очень высокой степенью наполнения водохранилищ в этом году беспокоиться не о чем. И я бы даже сказал, что и следующий год мы пройдем без особых понижений объемов. Но в последующем, 2026-й и 2027-й, скорее всего почувствуем на себе опять влияние засухи, так как снежные запасы закончились и в многолетней динамике мы наблюдаем снижение притоков, то есть наполнения водохранилищ естественного стока", – предупредил Копачевский.При этом он сообщил, что подземный уровень воды, по имеющейся у него информации, во многих источниках уже восстановился, а значит, "мы можем брать из них воду". Однако мониторинг всех источников следует проводить постоянно, предупредил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Засушливый апрель: в Крыму пересохли две реки Как Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады Ученые назвали наиболее безопасные источники воды в Крыму
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анатолий копачевский, крым, вода в крыму, засуха, новости крыма, мнения
В Крыму пересохли две реки: эксперт оценил риски засухи

После пересыхания в Крыму двух рек эксперт оценил риски засухи

07:59 04.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗасуха
Засуха - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Снежные запасы в горах Крыма иссякли, потому пересыхание некоторых горных рек, расположенных на большой высоте, является нормальным процессом для нынешнего времени года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский, комментируя информацию гидрометцентра о пересыхании рек.
По словам Копачевского, весной, когда в горах Крыма заканчивается снежный запас, а осадков становится все меньше, пополнение некоторых рек прекращается и они пересыхают, что является естественным процессом.

"Реки горного Крыма, когда заканчивается снежный запас, естественным образом пересыхают. Это нормально для Крыма", – сказал Копачевский.

Он добавил также, что видимое пересыхание рек не означает их полного высыхания.
"Под видимым руслом есть еще так называемая фильтрующая часть – подрусло. Когда реки пересыхают на поверхностной, видимой части, то, как правило, еще очень длительное время мы можем говорить о подрусловом стоке – там будет идти поток", – отметил Копачевский.
Это означает, что родники, которые питаются за счет грунтовых вод или подземных – более глубокого залегания, еще долго будут "брать" воду, которая поступает из подрусловых стоков, и продолжат функционировать, сказал водник.
"Безусловно, в условиях очень серьезной засухи какие-то источники могут пересохнуть, но это на достаточно большой высоте", – отметил эксперт.
По словам Копачевского, 2024 и 2025 годы засушливыми для Крыма не будут. А вот к 2026 году нужно быть готовыми.
"В связи с очень высокой степенью наполнения водохранилищ в этом году беспокоиться не о чем. И я бы даже сказал, что и следующий год мы пройдем без особых понижений объемов. Но в последующем, 2026-й и 2027-й, скорее всего почувствуем на себе опять влияние засухи, так как снежные запасы закончились и в многолетней динамике мы наблюдаем снижение притоков, то есть наполнения водохранилищ естественного стока", – предупредил Копачевский.
При этом он сообщил, что подземный уровень воды, по имеющейся у него информации, во многих источниках уже восстановился, а значит, "мы можем брать из них воду". Однако мониторинг всех источников следует проводить постоянно, предупредил эксперт.
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