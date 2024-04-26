https://crimea.ria.ru/20240426/kak-ukraina-khotela-vysushit-krym--k-10-letiyu-vodnoy-blokady-1136719712.html

Как Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады

Как Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Как Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады

Ровно 10 лет назад в крымскую информационную повестку ворвалось тревожное сообщение: Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала. Не в силах повлиять на... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T06:03

2024-04-26T06:03

2024-04-26T06:03

водная блокада крыма

эксклюзивы риа новости крым

северо-крымский канал

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Ровно 10 лет назад в крымскую информационную повестку ворвалось тревожное сообщение: Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала. Не в силах повлиять на российский выбор крымчан – и санкции их не пугают, и угрозы не действуют – в высоких кабинетах Киева решили морить "изменщиков" жаждой.7 лет 9 месяцев и 29 дней – ровно столько продлилась водная блокада. В десятую годовщину ее начала РИА Новости Крым вспоминает эту сложную страницу истории полуострова, и то, как регион справлялся с вызовом.Экоцид. Начало26 апреля 2014 года сотрудники управления Северо-Крымского канала в Таврийске принимают указание сверху: "Закачку воды в канал прекратить!" Глава Крыма Сергей Аксенов делает заявление: "Крым без воды не останется! Резервные планы есть". Работа закипает немедленно. В первую очередь решают вопрос спасения юго-востока, где проживают около 400 тысяч человек: в других регионах Крыма водохранилища естественного стока питаются дождями и талыми водами, этот район потреблял исключительно днепровскую воду из наливных.Следующие несколько лет в Крыму будут многоводными. "Киев забрал – Бог дал", - будут радоваться дождям жители полуострова. Однако ученые знают: примерно каждые семь лет в Крыму наступают засушливые периоды.Засушливый годЗасуха наступит в 2020-м. В Симферопольском водохранилище естественного стока останется около 600 тысяч "кубов" воды – запас на неделю. С учетом прогнозов, с самого начала власти региона будут играть на опережение. Уже к 2016-му на севере Крыма построят три водозабора – Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский стоимостью около 1,2 млрд рублей. Это позволит подавать воду на юго-восток и нивелировать риски обмеления Белогорского водохранилища. Воду в остальные районы будут грамотно перераспределять. Население ряда городов переведут на графики, на улицах появятся емкости для привозной воды."Я бы хотел отметить реакцию президента России, который еще в 2014 году дал поручение правительству разработать план мероприятий по обеспечению Крыма водой, и правительство выделило свыше 50 млрд рублей на эти цели. Власти Крыма приняли все необходимые меры, чтобы расконсервировать артезианские скважины, прочистить каналы доступа воды из водохранилищ, обеспечить питьевой водой население Крыма. Да, был введен график, но это была крайне необходимая мера, поскольку, прежде всего, вода подавалась в больницы, детские учреждения", - комментирует этот период депутат государственной Думы РФ Леонид Ивлев.Балансировали на грани, но крымчан напоили. Тем временем по ту сторону Перекопа дамбу из песка и мешков меняли на капитальную за 1,3 миллиона долларов. В 2017-ом с помпой отчитались о завершении стройки. В 2021-ом так называемый постоянный представитель президента Украины в "Автономной республике Крым" Антон Кориневич неожиданно признался: "Нужно достраивать". В Крыму, где к этому моменту семь лет не видели днепровской воды, затею посчитали забавной, но вполне объяснимой: "Под крымским предлогом будут пилить украинский бюджет".Средневековые методы осадыИстощение сельскохозяйственных земель и сокращение орошаемых площадей на 90%, полная остановка рисового производства, изменение экосистем Сиваша и его мелководных заливов, гибель рыбных хозяйств, опасные затруднения в работе химических заводов на севере полуострова, которым необходимы большие объемы воды для производства продукции и утилизации отходов – все это последствия водной блокады.Кстати, перекрыв шлюзы в 2014-ом, Незалэжная заодно обезводила сельское хозяйство юга Херсонщины. Впрочем, проблемы русскоязычных соотечественников "истинных украинских арийцев" всегда волновали не сильно. Тем, кто не согласен, Киев мстит в своей традиционной террористической манере, очередное доказательство – разрушение боевиками ВСУ Каховской ГЭС в 2023 году. Коллективный запад традиционно молчит. Хотя в период блокады даже там находились те, кто не выдерживал.В это время так называемый первый заместитель постоянного представителя украинского президента в "АРК" Изет Гданов злорадствовал: "Уже не можете? Тяжело? Освобождайте Крым!"."Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась", - говорила глава так называемого "министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" Ирина Верещук. "Вода в Крым не пойдет", - убеждал Зеленский.И как всегда обманывался. 24 февраля 2022 года военные России разблокировали Северо-Крымский канал, восстановив подачу воды на полуостров. Впереди была большая работа по расчистке канала, приведению в рабочее состояние шлюзового комплекса. Со всеми этими мероприятиями успешно справились военнослужащие железнодорожных войск РФ и специалисты судоремонтного завода Черноморского флота.Истребить фашизмПрямой ущерб от водной блокады уже подсчитали – сумма превышает 152 622 372 067 рублей. В конце октября 2023 года Арбитражный суд Крыма удовлетворил соответствующий иск властей республики к Украине. Однако это – только один эпизод многочисленных злодеяний, совершенных киевскими неонацистами, которые еще предстоит документировать и оценивать."Фашистский режим остается фашистским режимом. Десять лет назад они пытались организовать геноцид населения Крыма, перекрыть доступ к воде, сорвать урожай и так далее, чтобы люди возмутились, подняли восстание против органов власти – ничего этого не произошло. Так и сейчас они пытаются разбомбить Крымский мост, по которому нет движения военной техники, нет подвоза боеприпасов. Там везут продовольствие, передвигаются экскурсионные автобусы, гражданские автомобили. Это абсолютный фашизм, на борьбу с которым снова встал русский воин", - заключает парламентарий.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке. Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым. В Верховном суде республики сейчас находится еще один иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Его сумма – более трех триллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов упрекнул ООН в лицемерии из-за водной блокады КрымаКонстантинов: зачем Крым собирается предъявить иски к Украине по блокадамПредприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады Крыма

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

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