https://crimea.ria.ru/20231222/predprinimateli-podali-iski-o-vozmeschenii-ubytkov-ot-vodnoy-blokady-kryma-1133731979.html

Предприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады Крыма

Предприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады Крыма - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Предприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады Крыма

Группа компаний подала в Арбитражный суд Крыма исковые заявления о возмещении убытков вследствие украинской водной блокады. РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T12:37

2023-12-22T12:37

2023-12-22T12:37

водная блокада крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Группа компаний подала в Арбитражный суд Крыма исковые заявления о возмещении убытков вследствие украинской водной блокады.В частности, убытки понесли предприниматели, которые располагались на севере Крымского полуострова, чья деятельность напрямую зависела от воды Северо-Крымского канала – это производители риса и прудовой рыбы.Представитель предприятий, пострадавших от водной блокады, Алексей Чередников, отметил, что рыбокомбинат, который 22 декабря подал иск, являлся крупнейшим рыбохозяйственным предприятием юга России и Украины со времен СССР. Годовая потенциальная мощность комбината – до 4 тыс тонн рыбы в год. Комбинат был предприятием замкнутого цикла – производили маточное поголовье, икру, личинки и сеголетки.По его словам, общая сумма прямых убытков – 800 миллионов рублей.К косвенным убыткам относится также полная потеря работы жителями двух деревень на севере Крыма, которые трудились на производстве.Как ранее сообщало агентство РИА Новости Крым, на настоящий момент 23 крымских предприятия подали исковые заявления на возмещение убытков, понесенных в результате водной блокады полуострова. Всего от организованной украинскими властями водной блокады пострадали 36 предприятий. Понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.25 октября 2023 года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова. Как неоднократно подчеркивал председатель Госсовета Крыма Владимир Костантинов, впереди – подсчет ущерба в результате транспортной, энергетической, финансовой, продовольственной блокад полуострова. Работа по этим направлениям уже ведется.Читайте также на РИА Новости Крым:Иск к Украине по энергоблокаде Крыма: власти начали подсчет ущербаВодная блокада Крыма: в какую сумму оценили ущерб экологии полуострова

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