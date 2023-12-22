Рейтинг@Mail.ru
Предприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады Крыма - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231222/predprinimateli-podali-iski-o-vozmeschenii-ubytkov-ot-vodnoy-blokady-kryma-1133731979.html
Предприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады Крыма
Предприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады Крыма - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Предприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады Крыма
Группа компаний подала в Арбитражный суд Крыма исковые заявления о возмещении убытков вследствие украинской водной блокады. РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T12:37
2023-12-22T12:37
водная блокада крыма
арбитражный суд крыма
новости крыма
крым
северо-крымский канал
каховская гэс
компенсация ущерба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133732311_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e38ea3f1f23e035abb19248631118025.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Группа компаний подала в Арбитражный суд Крыма исковые заявления о возмещении убытков вследствие украинской водной блокады.В частности, убытки понесли предприниматели, которые располагались на севере Крымского полуострова, чья деятельность напрямую зависела от воды Северо-Крымского канала – это производители риса и прудовой рыбы.Представитель предприятий, пострадавших от водной блокады, Алексей Чередников, отметил, что рыбокомбинат, который 22 декабря подал иск, являлся крупнейшим рыбохозяйственным предприятием юга России и Украины со времен СССР. Годовая потенциальная мощность комбината – до 4 тыс тонн рыбы в год. Комбинат был предприятием замкнутого цикла – производили маточное поголовье, икру, личинки и сеголетки.По его словам, общая сумма прямых убытков – 800 миллионов рублей.К косвенным убыткам относится также полная потеря работы жителями двух деревень на севере Крыма, которые трудились на производстве.Как ранее сообщало агентство РИА Новости Крым, на настоящий момент 23 крымских предприятия подали исковые заявления на возмещение убытков, понесенных в результате водной блокады полуострова. Всего от организованной украинскими властями водной блокады пострадали 36 предприятий. Понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.25 октября 2023 года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова. Как неоднократно подчеркивал председатель Госсовета Крыма Владимир Костантинов, впереди – подсчет ущерба в результате транспортной, энергетической, финансовой, продовольственной блокад полуострова. Работа по этим направлениям уже ведется.Читайте также на РИА Новости Крым:Иск к Украине по энергоблокаде Крыма: власти начали подсчет ущербаВодная блокада Крыма: в какую сумму оценили ущерб экологии полуострова
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133732311_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fedc09494bff1764967e3f586c597303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
водная блокада крыма, арбитражный суд крыма, новости крыма, крым, северо-крымский канал, каховская гэс, компенсация ущерба
Предприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады Крыма

Предприниматели Крыма подали в суд иски на возмещение убытков от водной блокады

12:37 22.12.2023
 
© РИА Новости КрымПредприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады Крыма
Предприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады Крыма - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Группа компаний подала в Арбитражный суд Крыма исковые заявления о возмещении убытков вследствие украинской водной блокады.
В частности, убытки понесли предприниматели, которые располагались на севере Крымского полуострова, чья деятельность напрямую зависела от воды Северо-Крымского канала – это производители риса и прудовой рыбы.
Представитель предприятий, пострадавших от водной блокады, Алексей Чередников, отметил, что рыбокомбинат, который 22 декабря подал иск, являлся крупнейшим рыбохозяйственным предприятием юга России и Украины со времен СССР. Годовая потенциальная мощность комбината – до 4 тыс тонн рыбы в год. Комбинат был предприятием замкнутого цикла – производили маточное поголовье, икру, личинки и сеголетки.

"Предприятие зависело от Северо-Крымского канала, так как все водоемы наполнялись из канала, естественных водоемов не было. Я бы даже не политизировал процесс, это нормальная практика во всем мире, если человек или субъект хозяйствования причинил вред другому, то, безусловно, надо компенсировать потери", – сказал представитель компаний.

По его словам, общая сумма прямых убытков – 800 миллионов рублей.

"Но если говорить о тех потенциальных возможностях, которые могли бы быть, то те потери, которые мы понесли, не измеряются в этих цифрах, это гораздо большие потери", – отметил Алексей Чередников.

К косвенным убыткам относится также полная потеря работы жителями двух деревень на севере Крыма, которые трудились на производстве.

"На самом деле потери были колоссальными. Претерпели люди. У нас рыбокомбинат еще 60-х годов постройки, работали целые династии. В процессе приватизации люди стали акционерами этого предприятия, они жили за счет него. И в определенный момент они остались без средств к существованию, потеряли все", – сказал Чередников.

Как ранее сообщало агентство РИА Новости Крым, на настоящий момент 23 крымских предприятия подали исковые заявления на возмещение убытков, понесенных в результате водной блокады полуострова. Всего от организованной украинскими властями водной блокады пострадали 36 предприятий. Понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.
25 октября 2023 года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова. Как неоднократно подчеркивал председатель Госсовета Крыма Владимир Костантинов, впереди – подсчет ущерба в результате транспортной, энергетической, финансовой, продовольственной блокад полуострова. Работа по этим направлениям уже ведется.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Иск к Украине по энергоблокаде Крыма: власти начали подсчет ущерба
Водная блокада Крыма: в какую сумму оценили ущерб экологии полуострова
 
Водная блокада КрымаАрбитражный суд КрымаНовости КрымаКрымСеверо-Крымский каналКаховская ГЭСКомпенсация ущерба
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03Обстрел ВСУ Херсонской области: 95 снарядов по левобережью за сутки
12:43Отравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет Роспотребнадзор
12:37Предприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады Крыма
12:26Учения Минобороны РФ в пятницу проходят в Черноморском районе Крыма
12:07Вражеские беспилотники сбиты над Брянской областью
11:53Запад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт
11:41Прямой ущерб от водной блокады крымскому бизнесу превысил 2,5 трлн рублей
11:26Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал
11:05Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено
10:54Германия отказала Киеву в выдаче украинских беженцев для мобилизации
10:31В Севастополе закрыли рейд
10:17Сбитый дрон упал на зернохранилище в Одесской области
10:12Две тысячи призывников начали службу на Черноморском флоте
09:48Керченская паромная переправа работает по фактической погоде
09:30Изуродовала двух клиенток: в Крыму будут судить частного косметолога
09:19Передадут ли США замороженные российские активы Украине – Белый дом
09:00Железные рекорды: крымские поезда перевезли 9,4 млн пассажиров
08:31Уроки труда в школах Крыма: что изменится в 2024 году
08:09Громкая ночь в Киеве: взрывы в районе аэропорта
07:41Число жертв стрельбы в университете Праги выросло до 14
Лента новостейМолния