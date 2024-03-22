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Аксенов упрекнул ООН в лицемерии из-за водной блокады Крыма

Аксенов упрекнул ООН в лицемерии из-за водной блокады Крыма - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Аксенов упрекнул ООН в лицемерии из-за водной блокады Крыма

ООН проводит лживую и лицемерную политику в отношении Крыма, Донбасса и Новороссии, никак не осуждая Украину за водную блокаду полуострова и подрыв Каховской... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T10:09

2024-03-22T10:09

2024-03-22T10:09

крым

сергей аксенов

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. ООН проводит лживую и лицемерную политику в отношении Крыма, Донбасса и Новороссии, никак не осуждая Украину за водную блокаду полуострова и подрыв Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, комментируя отмечаемый в мире под эгидой ООН Всемирный день водных ресурсов.Аксенов, в частности, привел цитату из информационного бюллетеня ООН, в которой говорится, что вода имеет значение в конфликтах, например, "может служить средством получения или сохранения контроля над территорией и населением или средством давления на группы противников".Пока "цивилизованный мир" поет и пляшет, российские воины сражаются за соблюдение неотъемлемых прав любого человека, в том числе и права на доступ к чистой питьевой воде, добавил глава республики.Водная блокада КрымаДо 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.В октябре 2023 года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова.В Верховном суде республики сейчас находится иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Сумма иска – более трех триллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: Крым преодолел наследство УкраиныПредприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады КрымаВодная блокада Крыма: в какую сумму оценили ущерб экологии полуострова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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