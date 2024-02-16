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По опыту Крыма: на Херсонщине будут бурить скважины для нужд аграриев
По опыту Крыма: на Херсонщине будут бурить скважины для нужд аграриев - РИА Новости Крым, 16.02.2024
По опыту Крыма: на Херсонщине будут бурить скважины для нужд аграриев
В Херсонской области планируется бурение новых и расконсервация старых скважин для стабильного водоснабжения аграрных предприятий и фермерских хозяйств региона... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T19:37
2024-02-16T19:37
2024-02-16T19:43
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ГЕНИЧЕСК, 15 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области планируется бурение новых и расконсервация старых скважин для стабильного водоснабжения аграрных предприятий и фермерских хозяйств региона в условиях отсутствия орошения в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области Санал Адьяев. По словам Адьяева, Бассейновое управление водных ресурсов Херсонской области в ближайшее время проведет инвентаризацию всех имеющихся скважин, а также совместно с минприроды, минимущества и другими ведомствами определит места для бурения новых скважин. Для использования подземных вод планируется как прокладка новых водоводов, так и использование существующей мелиоративной системы оросительных каналов, добавил глава минАПК. Он отметил, что воду из скважин будут получать в первую очередь те хозяйства, которые занимаются производством молока и имеют мощности хранения плодоовощной продукции. Затраты планируется компенсировать за счет предусмотренных законодательством мер государственной поддержки аграриев. 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. Причиной разрушения стали повреждения, нанесенные многочисленными артобстрелами со стороны ВСУ. В результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левом берегу Днепра. Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров. Погибли 59 человек, в больнице оказались 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Погибла значительная часть флоры и фауны региона. Оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов.Власти региона ввели режим ЧС. Пострадавшим и родственникам погибших жителей области выплатили свыше 185 миллионов рублей. Только экологический ущерб, по данным специалистов, оценивается примерно в 400 млрд рублей.В результате катастрофы значительные убытки понесли аграрии, которые лишились источника воды для орошения своих сельскохозяйственных угодий.Решение о восстановлении плотины пока не принято. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что это необходимо сделать, поскольку от ГЭС зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и Херсонской областей.Опыт бурения скважин для питьевого водоснабжения и нужд аграрного сектора широко применялся в Крыму в период суровой засухи в 2020-2021 годах.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуВ новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорогЗакон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – Путин
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херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, сельское хозяйство, санал адьяев, водоснабжение, разрушение каховской гэс, новости
По опыту Крыма: на Херсонщине будут бурить скважины для нужд аграриев
В Херсонской области будут бурить скважины для снабжения водой аграрных предприятий
19:37 16.02.2024 (обновлено: 19:43 16.02.2024)
ГЕНИЧЕСК, 15 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области планируется бурение новых и расконсервация старых скважин для стабильного водоснабжения аграрных предприятий и фермерских хозяйств региона в условиях отсутствия орошения в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области Санал Адьяев.
"Сегодня регион переживает не самые простые времена в плане орошения, постоянного гарантированного источника воды для нужд АПК сейчас нет. Мы изыскиваем все возможности, чтобы обеспечить поливом хотя бы те площади, которые обеспечивают наше животноводство, выращивание овощей и бахчевых культур. В качестве такого источника воды мы рассматриваем скважины, как законсервированные, так и новые", - сказал руководитель ведомства.
По словам Адьяева, Бассейновое управление водных ресурсов Херсонской области в ближайшее время проведет инвентаризацию всех имеющихся скважин, а также совместно с минприроды, минимущества и другими ведомствами определит места для бурения новых скважин.
Для использования подземных вод планируется как прокладка новых водоводов, так и использование существующей мелиоративной системы оросительных каналов, добавил глава минАПК. Он отметил, что воду из скважин будут получать в первую очередь те хозяйства, которые занимаются производством молока и имеют мощности хранения плодоовощной продукции. Затраты планируется компенсировать за счет предусмотренных законодательством мер государственной поддержки аграриев.
"План действий мы наметили. Как нам дали понять в департаменте спецпроектов и департаменте мелиорации (Минсельхоза РФ – ред.), нам надо ускориться. Скоро весна, надо посевную кампанию проводить, понимать, какие площади будут задействованы. До 15 марта мы должны будем представить всю информацию в департамент спецпроектов", - подчеркнул Адьяев.
6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. Причиной разрушения стали повреждения, нанесенные многочисленными артобстрелами со стороны ВСУ. В результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левом берегу Днепра. Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров. Погибли 59 человек, в больнице оказались 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Погибла значительная часть флоры и фауны региона. Оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов.
Власти региона ввели режим ЧС. Пострадавшим и родственникам погибших жителей области выплатили свыше 185 миллионов рублей. Только экологический ущерб, по данным специалистов, оценивается примерно в 400 млрд рублей.
В результате катастрофы значительные убытки понесли аграрии, которые лишились источника воды для орошения своих сельскохозяйственных угодий.
Решение о восстановлении плотины пока не принято. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что это необходимо сделать, поскольку от ГЭС зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и Херсонской областей.
Опыт бурения скважин для питьевого водоснабжения и нужд аграрного сектора широко применялся в Крыму в период суровой засухи в 2020-2021 годах.
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