https://crimea.ria.ru/20240216/po-opytu-kryma-na-khersonschine-budut-burit-skvazhiny-dlya-nuzhd-agrariev-1134991467.html

По опыту Крыма: на Херсонщине будут бурить скважины для нужд аграриев

По опыту Крыма: на Херсонщине будут бурить скважины для нужд аграриев - РИА Новости Крым, 16.02.2024

По опыту Крыма: на Херсонщине будут бурить скважины для нужд аграриев

В Херсонской области планируется бурение новых и расконсервация старых скважин для стабильного водоснабжения аграрных предприятий и фермерских хозяйств региона... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T19:37

2024-02-16T19:37

2024-02-16T19:43

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ГЕНИЧЕСК, 15 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области планируется бурение новых и расконсервация старых скважин для стабильного водоснабжения аграрных предприятий и фермерских хозяйств региона в условиях отсутствия орошения в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области Санал Адьяев. По словам Адьяева, Бассейновое управление водных ресурсов Херсонской области в ближайшее время проведет инвентаризацию всех имеющихся скважин, а также совместно с минприроды, минимущества и другими ведомствами определит места для бурения новых скважин. Для использования подземных вод планируется как прокладка новых водоводов, так и использование существующей мелиоративной системы оросительных каналов, добавил глава минАПК. Он отметил, что воду из скважин будут получать в первую очередь те хозяйства, которые занимаются производством молока и имеют мощности хранения плодоовощной продукции. Затраты планируется компенсировать за счет предусмотренных законодательством мер государственной поддержки аграриев. 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. Причиной разрушения стали повреждения, нанесенные многочисленными артобстрелами со стороны ВСУ. В результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левом берегу Днепра. Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров. Погибли 59 человек, в больнице оказались 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Погибла значительная часть флоры и фауны региона. Оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов.Власти региона ввели режим ЧС. Пострадавшим и родственникам погибших жителей области выплатили свыше 185 миллионов рублей. Только экологический ущерб, по данным специалистов, оценивается примерно в 400 млрд рублей.В результате катастрофы значительные убытки понесли аграрии, которые лишились источника воды для орошения своих сельскохозяйственных угодий.Решение о восстановлении плотины пока не принято. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что это необходимо сделать, поскольку от ГЭС зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и Херсонской областей.Опыт бурения скважин для питьевого водоснабжения и нужд аграрного сектора широко применялся в Крыму в период суровой засухи в 2020-2021 годах.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуВ новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорогЗакон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – Путин

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