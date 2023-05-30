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В новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорог - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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В новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорог
В новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорог - РИА Новости Крым, 30.05.2023
В новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорог
В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях на сегодняшний день восстановлено более 1,5 тысячи многоквартирных домов и свыше... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T15:10
2023-05-30T15:10
михаил мишустин
новые регионы россии
экономика
россия
новости
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях на сегодняшний день восстановлено более 1,5 тысячи многоквартирных домов и свыше 6 тысяч объектов ЖКХ и энергетики. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной интеграции новых регионов.Также приведены в порядок более 800 километров автомобильных дорог и 18 мостов."Темпы набраны неплохие, сбавлять их нельзя, впереди еще очень много работы", - отметил Мишустин.Премьер подчеркнул, что в ближайшие восемь лет необходимо вывести развитие новых регионов на общероссийский уровень.Он также выделил главные задачи, которые необходимо решить в рамках этой работы. В их числе - обеспечение соответствующего российским стандартам уровня заработных плат, пособий и пенсий; приведение в порядок инфраструктуры (жилья, больниц и поликлиник, школ и детсадов, дорог, спортивных площадок); перезапуск предприятий и открытие новых.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сейчас происходит в Херсоне – ответ СальдоЗакон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – ПутинПутин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержку
https://crimea.ria.ru/20230518/putin-agrarii-v-novykh-regionakh-poluchat-vsyu-neobkhodimuyu-podderzhku-1128802509.html
новые регионы россии
россия
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
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михаил мишустин, новые регионы россии, экономика, россия, новости, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область
В новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорог

Мишустин: в новых регионах РФ уже восстановлено более 1,5 тыс. многоквартирных домов

15:10 30.05.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкСтроительство новых жилых домов в Мариуполе.
Строительство новых жилых домов в Мариуполе. - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях на сегодняшний день восстановлено более 1,5 тысячи многоквартирных домов и свыше 6 тысяч объектов ЖКХ и энергетики. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной интеграции новых регионов.
"Прежде всего, восстановлены базовые объекты, которые имеют первостепенное значение для людей. Это свыше 1,5 тысячи многоквартирных домов, почти 1700 объектов жилищно-коммунального хозяйства, около 4,5 тысяч (объектов) энергетики, а также практически 800 социально значимых учреждений", - сказал глава правительства.
Также приведены в порядок более 800 километров автомобильных дорог и 18 мостов.
"Темпы набраны неплохие, сбавлять их нельзя, впереди еще очень много работы", - отметил Мишустин.
Премьер подчеркнул, что в ближайшие восемь лет необходимо вывести развитие новых регионов на общероссийский уровень.
Он также выделил главные задачи, которые необходимо решить в рамках этой работы. В их числе - обеспечение соответствующего российским стандартам уровня заработных плат, пособий и пенсий; приведение в порядок инфраструктуры (жилья, больниц и поликлиник, школ и детсадов, дорог, спортивных площадок); перезапуск предприятий и открытие новых.
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Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.
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Михаил МишустинНовые регионы РоссииЭкономикаРоссияНовостиЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
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