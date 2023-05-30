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В новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорог

В новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорог - РИА Новости Крым, 30.05.2023

В новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорог

В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях на сегодняшний день восстановлено более 1,5 тысячи многоквартирных домов и свыше... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T15:10

2023-05-30T15:10

2023-05-30T15:10

михаил мишустин

новые регионы россии

экономика

россия

новости

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях на сегодняшний день восстановлено более 1,5 тысячи многоквартирных домов и свыше 6 тысяч объектов ЖКХ и энергетики. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной интеграции новых регионов.Также приведены в порядок более 800 километров автомобильных дорог и 18 мостов."Темпы набраны неплохие, сбавлять их нельзя, впереди еще очень много работы", - отметил Мишустин.Премьер подчеркнул, что в ближайшие восемь лет необходимо вывести развитие новых регионов на общероссийский уровень.Он также выделил главные задачи, которые необходимо решить в рамках этой работы. В их числе - обеспечение соответствующего российским стандартам уровня заработных плат, пособий и пенсий; приведение в порядок инфраструктуры (жилья, больниц и поликлиник, школ и детсадов, дорог, спортивных площадок); перезапуск предприятий и открытие новых.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сейчас происходит в Херсоне – ответ СальдоЗакон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – ПутинПутин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержку

https://crimea.ria.ru/20230518/putin-agrarii-v-novykh-regionakh-poluchat-vsyu-neobkhodimuyu-podderzhku-1128802509.html

новые регионы россии

россия

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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