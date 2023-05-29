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Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо

Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо

В Херсоне из 320 тысяч жителей на сегодняшний день остались около 50 тысяч человек, остальные покинули город. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T13:37

2023-05-29T13:37

2023-05-29T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Херсоне из 320 тысяч жителей на сегодняшний день остались около 50 тысяч человек, остальные покинули город. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."В Херсоне сейчас осталось немного людей. На левый берег эвакуировали более 120 тысяч, часть людей сами выехали. Сейчас в Херсоне из 320 тысяч осталось не более 50 тысяч", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас даже те, кто когда-то ждал возвращения украинских военных в Херсон, "совсем по-другому смотрят на ситуацию".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. На них подавляющее большинство голосовавших высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.При этом украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию регионов. Президент России Владимир Путин поручил усилить защиту новых субъектов и обеспечить безопасную жизнь граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Вернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома КиевомПровокации и хаотичные обстрелы: как изменилась тактика ВСУ на ХерсонщинеХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, сво, россия, украина, общество, новости