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Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо
Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо
В Херсоне из 320 тысяч жителей на сегодняшний день остались около 50 тысяч человек, остальные покинули город. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T13:37
2023-05-29T13:25
херсон
херсонская область
владимир сальдо
новые регионы россии
сво
россия
украина
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Херсоне из 320 тысяч жителей на сегодняшний день остались около 50 тысяч человек, остальные покинули город. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."В Херсоне сейчас осталось немного людей. На левый берег эвакуировали более 120 тысяч, часть людей сами выехали. Сейчас в Херсоне из 320 тысяч осталось не более 50 тысяч", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас даже те, кто когда-то ждал возвращения украинских военных в Херсон, "совсем по-другому смотрят на ситуацию".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. На них подавляющее большинство голосовавших высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.При этом украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию регионов. Президент России Владимир Путин поручил усилить защиту новых субъектов и обеспечить безопасную жизнь граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Вернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома КиевомПровокации и хаотичные обстрелы: как изменилась тактика ВСУ на ХерсонщинеХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"
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херсон, херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, сво, россия, украина, общество, новости
Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо

Сальдо: в Херсоне осталось около 50 тысяч человек, большинство людей покинули город

13:37 29.05.2023
 
© РИА Новости КрымУтро в Херсоне
Утро в Херсоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Херсоне из 320 тысяч жителей на сегодняшний день остались около 50 тысяч человек, остальные покинули город. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Херсоне сейчас осталось немного людей. На левый берег эвакуировали более 120 тысяч, часть людей сами выехали. Сейчас в Херсоне из 320 тысяч осталось не более 50 тысяч", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
16 мая, 10:37
Удар нанесен по промзоне Херсона – ВСУ несут потери в военных и технике
По его словам, сейчас даже те, кто когда-то ждал возвращения украинских военных в Херсон, "совсем по-другому смотрят на ситуацию".
"Они уже ждут нашего возвращения, потому что у них была возможность сравнить. Сначала возвратившаяся в Херсон украинская власть все-таки включила программы гуманитарной помощи. На сегодняшний день ничего этого нет", - добавил Сальдо.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. На них подавляющее большинство голосовавших высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
Гривна - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
24 мая, 11:15
Боевики ВСУ украли у мирной жительницы в Херсоне все сбережения
При этом украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию регионов. Президент России Владимир Путин поручил усилить защиту новых субъектов и обеспечить безопасную жизнь граждан.
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ХерсонХерсонская областьВладимир СальдоНовые регионы РоссииСВОРоссияУкраинаОбществоНовости
 
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13:37Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо
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13:16Как Крым защищен от атак диверсантов – Аксенов
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11:40В Крыму ливни подтопили более 40 жилых домов
11:36В Стрелецкой бухте Севастополя слышны звуки стрельбы
11:24123 снаряда: села и города Херсонской области вновь под ударом ВСУ
11:13Таксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больнице
11:02Боевики ВСУ угнали "ГАЗель" у жителя Херсона
10:50Ухоженные, в дорогом ошейнике: в центре Симферополя собаки искусали людей
10:30Грозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовое
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