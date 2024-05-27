https://crimea.ria.ru/20240527/v-krymu-neprostaya-situatsiya-s-urozhaem-zernovykh--minselkhoz-1137624806.html

В Крыму непростая ситуация с урожаем зерновых – минсельхоз

В Крыму непростая ситуация с урожаем зерновых – минсельхоз - РИА Новости Крым, 27.05.2024

В Крыму непростая ситуация с урожаем зерновых – минсельхоз

В четырех районах Крыма из-за погоды сложилась неблагоприятная ситуация с урожаем зерновых и зернобобовых культур, на площади порядка 7,8 тысяч га уборка... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T14:52

2024-05-27T14:52

2024-05-27T14:52

сельское хозяйство

крым

новости крыма

урожай зерновых культур

урожай в крыму

алиме зарединова

минсельхоз крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В четырех районах Крыма из-за погоды сложилась неблагоприятная ситуация с урожаем зерновых и зернобобовых культур, на площади порядка 7,8 тысяч га уборка проводиться не будет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.Так, при низком росте ярового ячменя, уже виден колос, и он сформирован не так, как должен быть, а с минимальным количеством семян, поэтому аграрии, чтобы не нести дополнительных затрат, принимают решение о списании посевов, объяснила она.В других регионах, где "локально были осадки и сельхозтоваропроизводители сумели этим воспользоваться и внесли подкорму, есть "хорошие виды на урожай".По словам Зарединовой, непростая ситуация с формированием урожая в Крыму возникла из-за ряда факторов, не только из-за засухи, но из-за того, что осенью на некоторых площадях произошел "разрыв корневой системы", когда "мокрая почва подмерзла и произошло выпирание". Кроме того, отсутствие продуктивных осадков в конце зимы и весной текущего года не дало урожаю полноценно сформироваться, потому что "аграрии сеяли в практически сухую почву"."Кроме того, поскольку в марте-апреле было достаточно тепло, то вегетация всех растений произошла месяца на три раньше, чем в аналогичные периоды в предыдущие годы. Все это вместе повлияло на неправильное и недостаточное формирование урожая", - сказала она.Она также не исключила, что к началу уборочной кампании еще какое-то количество площадей будет списано, поскольку "ситуация с осадками так и не становится лучше".При этом, по словам заместителя руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Арсена Арзиева, ситуация в новых регионах аналогичная.Раннее в комментарии РИА Новости Крым Зарединова отметила, что продовольственной безопасности Крыма списание части посевов не угрожает. Для обеспечения жителей и гостей полуострова хлебобулочной продукцией, а также для корма животным и на закладку семян для будущего урожая необходимо собрать 900 тысяч тонн зерна.Также директор крупного аграрного предприятия в степной зоне республики Сергей Романченко сообщил РИА Новости Крым, что посевы значительно пострадали от засухи. Дождей в степных районах не было уже более двух месяцев.Кроме того, ущерб аграриям нанесли заморозки – повреждены завязи во фруктовых садах в Белогорском, Бахчисарайском, Симферопольском районах, а также в городском округе Судак.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пересохли две реки: эксперт оценил риски засухиПочему в Крыму черешня в этом году пропадет с прилавков раньше обычногоХолод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые сады

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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