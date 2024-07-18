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Экстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожай

Экстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожай - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Экстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожай

Аномальная жара в Крыму скажется на количестве зерновых и качестве овощной и плодово-ягодной продукции, но не критично. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T12:34

2024-07-18T12:34

2024-07-18T12:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Аномальная жара в Крыму скажется на количестве зерновых и качестве овощной и плодово-ягодной продукции, но не критично. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.Что касается овощей и плодово-ягодной продукции, на эти культуры, по словам врио министра, жара также повлияет, но это коснется не количества, а качества продукции."Как бы производители не поливали растения, аномальная жара влияет на формирование урожая, солнечные ожоги листвы и плодов повлияют на качество, но на объем жара критично не повлияет", - считает она.Продовольственная безопасность по хлебу в Крыму в этом году полностью обеспечена, сообщал ранее замминистра сельского хозяйства республики Николай Тютюник. По его словам, внутренняя потребность в зерновой группе сельскохозяйственных культур в Крыму составляет 900 тысяч тонн, и эту отметку уже преодолели.Читайте также на РИА Новости Крым:Полосатая классика и "Яйцо дракона": в Крыму началась уборка арбузовРискованное земледелие: как аграрии в Крыму спасаются от засухиЯблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи

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2024

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