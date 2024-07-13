https://crimea.ria.ru/20240713/khlebnyy-urozhay-chto-v-krymu-s-uborkoy-zernovykh-1138790056.html

Хлебный урожай: что в Крыму с уборкой зерновых

Хлебный урожай: что в Крыму с уборкой зерновых - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Хлебный урожай: что в Крыму с уборкой зерновых

Продовольственная безопасность по хлебу в Крыму в этом году полностью обеспечена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замминистра сельского... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T08:11

2024-07-13T08:11

2024-07-13T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Продовольственная безопасность по хлебу в Крыму в этом году полностью обеспечена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замминистра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.По его словам, внутренняя потребность в зерновой группе сельскохозяйственных культур в Крыму составляет 900 тысяч тонн, и эту отметку уже преодолели.Он отметил, что сегодня аграрии приближаются к завершению уборочной кампании ранних зерновых колосовых культур."Пока я могу сказать, что работа в агропромышленном комплексе проводится в плановом режиме. И мы рассчитываем, что в этом году будет достойный урожай", – заключил он.Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщал о том, что крымским аграриям предстоит убрать зерновые на площади более 550 тысяч гектаров посевов. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько зерновых планируют убрать в Крыму в 2024 году Борщ обойдется дороже: что с ценами на социально значимые товары в Крыму Как идет сбор урожая зерновых в Крыму

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2024

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