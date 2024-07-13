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Хлебный урожай: что в Крыму с уборкой зерновых - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Хлебный урожай: что в Крыму с уборкой зерновых
Хлебный урожай: что в Крыму с уборкой зерновых - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Хлебный урожай: что в Крыму с уборкой зерновых
Продовольственная безопасность по хлебу в Крыму в этом году полностью обеспечена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замминистра сельского... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T08:11
2024-07-13T08:11
новости
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урожай зерновых культур
урожай в крыму
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николай тютюник
минсельхоз крыма
новости крыма
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Продовольственная безопасность по хлебу в Крыму в этом году полностью обеспечена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замминистра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.По его словам, внутренняя потребность в зерновой группе сельскохозяйственных культур в Крыму составляет 900 тысяч тонн, и эту отметку уже преодолели.Он отметил, что сегодня аграрии приближаются к завершению уборочной кампании ранних зерновых колосовых культур."Пока я могу сказать, что работа в агропромышленном комплексе проводится в плановом режиме. И мы рассчитываем, что в этом году будет достойный урожай", – заключил он.Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщал о том, что крымским аграриям предстоит убрать зерновые на площади более 550 тысяч гектаров посевов. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько зерновых планируют убрать в Крыму в 2024 году Борщ обойдется дороже: что с ценами на социально значимые товары в Крыму Как идет сбор урожая зерновых в Крыму
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новости, урожай, урожай зерновых культур, урожай в крыму, крым, николай тютюник, минсельхоз крыма, новости крыма
Хлебный урожай: что в Крыму с уборкой зерновых

Продовольственная безопасность по хлебу в Крыму полностью обеспечена – минсельхоз

08:11 13.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Продовольственная безопасность по хлебу в Крыму в этом году полностью обеспечена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замминистра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.
По его словам, внутренняя потребность в зерновой группе сельскохозяйственных культур в Крыму составляет 900 тысяч тонн, и эту отметку уже преодолели.
"Продовольственная безопасность по хлебу уже у нас полностью обеспечена. И мы сейчас работаем на то, чтобы можно было какую-то часть урожая реализовывать на внешние рынки", – сказал Тютюник.
Он отметил, что сегодня аграрии приближаются к завершению уборочной кампании ранних зерновых колосовых культур.
"Пока я могу сказать, что работа в агропромышленном комплексе проводится в плановом режиме. И мы рассчитываем, что в этом году будет достойный урожай", – заключил он.
Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщал о том, что крымским аграриям предстоит убрать зерновые на площади более 550 тысяч гектаров посевов.
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