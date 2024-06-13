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Борщ обойдется дороже: что с ценами на социально значимые товары в Крыму

Борщ обойдется дороже: что с ценами на социально значимые товары в Крыму - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Борщ обойдется дороже: что с ценами на социально значимые товары в Крыму

В Крыму на 5-10% выросли цены на овощи "борщевого набора". Подорожание носит сезонный характер, ситуация стабилизируется к концу месяца, когда на прилавках... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T12:52

2024-06-13T12:52

2024-06-13T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на 5-10% выросли цены на овощи "борщевого набора". Подорожание носит сезонный характер, ситуация стабилизируется к концу месяца, когда на прилавках появятся овощи нового урожая. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, рассказал в ходе мониторинга на социально значимые группы товаров в одном из крупных супермаркетов региона начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики Республики Крым Анатолий Гук.Ранее правительство Крыма подписало соглашение с производителями продуктов питания и субъектами оптовой и розничной торговли по стабилизации цен на социально значимые товары. Определен перечень из 30 социально значимых продуктов (хлеб, мясная и молочная продукция, бакалея и овощи), наценка на которые не должна превышать пять процентов.В ходе мониторинга на социально-значимые группы товаров представители профильного министерства обращают внимание на наличие товара на полках, на соответствие цены и обязательно на наличие синего ценника с пометкой "социальная цена". При этом такой товар должен быть расположен на полке на уровне глаз покупателя, напомнил Гук.Все участники соглашения добросовестно соблюдают соглашение, мониторинг проводится ежедневно. Представители регионального минпрома выезжают на место и смотрят торговую набавку, объяснил Гук.Некоторые торговые сети расширили этот перечень даже до 40 наименований, кто-то поставил скидки даже на выпечку и конфеты, добавил Гук."Поставки у нас ежедневные. В магазине все время находится 54 позиции социально значимого товара разных групп. Конечно, ассортимент один и тот же, но аналогичные цены будут во всех магазинах сети, а их у нас в Крыму 176", – рассказал РИА Новости Крым управляющий магазина Сейтнеби Курбединов.В социально значимую группу товаров входят масло, молоко и творог, овощи, яблоки, чай. А также четыре виде хлеба, два вида муки, два вида сахара, соль, перечислил Курбединов.Также он уточнил, что в "борщевой набор" в Крыму дополнительно включены томаты и огурцы, которые также реализуются по социальной цене. Лук в Крыму уже продают нового урожая, а томаты – местные.Все товары социально значимой категории хорошего качества и постоянно есть в наличии. Подробная информация по ценам на социально значимые группы товаров размещена на сайте минпропа Крыма, и ежедневно обновляется.По данным на конец мая участниками соглашения являются 14 торговых сетей с 357 магазинами. Торговые сети: "Яблоко", "Безцен", "Доброцен", "Ценник", "ПУД", "Корзина", "Гузель", "Магистраль", "Фреш", "Магазинчик", "Грин Маркет", "Кефир", "Клевер", "Соседи" и 1843 субъектов хозяйствования несетевой розницы.Также в министерстве напомнили, что с 18 марта в крымских торговых сетях "Безцен", "Ценник", "Гузель", "ПУД", "Яблоко" и "Корзина" действует система скидок для многодетных семей. Фиксированные скидки на кассе на все товары, кроме акционных, социальных, алкогольной и табачной продукции.Главное условие для получения скидки – предъявление на кассе документа установленного образца о статусе многодетной семьи, а также документа, удостоверяющего личность покупателя.В конце апреля сообщалось, что 13 крупных торговых сетей и 565 придомовых магазинов в Крыму присоединились к соглашению по стабилизации цен на социально значимые продукты питания.В начале июня председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк выехал с проверкой в Ялту, по итогам которой отметил неудовлетворительную уборку города и завышение цен на продукты.Читайте также на РИА Новости Крым:До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питанияАграриям не надо будет платить за внесение в систему контроля за зерномСдерживанию инфляции необходимо уделить особое внимание – Путин

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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