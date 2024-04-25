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Что с ценами в Крыму накануне Пасхи – минпром организовал проверку - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Что с ценами в Крыму накануне Пасхи – минпром организовал проверку
Что с ценами в Крыму накануне Пасхи – минпром организовал проверку - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Что с ценами в Крыму накануне Пасхи – минпром организовал проверку
13 крупных торговых сетей и 565 придомовых магазинов в Крыму присоединились к соглашению по стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Об этом в... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T17:34
2024-04-25T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. 13 крупных торговых сетей и 565 придомовых магазинов в Крыму присоединились к соглашению по стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Об этом в ходе мониторинга в одном из крупных супермаркетов региона рассказал журналистам начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики Республики Крым Анатолий Гук.Ранее правительство Крыма подписало соглашение с производителями продуктов питания и субъектами оптовой и розничной торговли по стабилизации цен на социально значимые товары. Определен перечень из 30 социально значимых продуктов (хлеб, мясная и молочная продукция, бакалея и овощи), наценка на которые не должна превышать пять процентов. "К мониторингу в настоящее время присоединились 13 крупных торговых сетей, которые располагают 331 торговым объектом, а также 565 субъектов несетевой розницы, то есть магазины шаговой доступности", - отметил Гук.По его словам, подобные проверки ежедневно проходят во всех городах и районах Крыма.При этом в случае выявления нарушений следует незамедлительная реакция: сотрудники министерства созваниваются с руководством той или иной торговой сети, и нарушение в самое ближайшее время устраняется."Однако незаконных завышений цены не наблюдаем, все добросовестно соблюдают условия соглашения. Если и есть какие-то незначительные замечания, например, товара нет на полках, потому что его к вечеру разобрали, то мы все точечно отрабатываем, и продукты на полки поступают в течение короткого времени", - сказал Гук, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Он заверил, что с момента заключения соглашения жалоб от покупателей на горячую линию минпрома не поступало.Все товары социально значимой категории хорошего качества и постоянно есть в наличии. В преддверии майских и пасхальных праздников цены в торговых сетях останутся на стабильном уровне, заверили в министерстве.Подробная информация по ценам на социально значимые группы товаров размещена на сайте минпропа Крыма, и ежедневно обновляется.Также в министерстве напомнили, что с 18 марта в крымских торговых сетях "Безцен", "Ценник", "Гузель", "ПУД", "Яблоко" и "Корзина" действует система скидок для многодетных семей. Фиксированные скидки на кассе на все товары, кроме акционных, социальных, алкогольной и табачной продукции.Главное условие для получения скидки – предъявление на кассе документа установленного образца о статусе многодетной семьи, а также документа, удостоверяющего личность покупателя.Ранее ФАС направила производителям и торговым сетям письма с требованием не повышать цены на яйца накануне православного праздника Пасхи. Федеральная антимонопольная служба напомнила участникам рынка о том, что необоснованное повышение стоимости этой продукции запрещено.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на полуострове нет предпосылок для подорожания куриных яиц. О необоснованно высоких ценах на продукты питания он призвал сообщать на горячую линию министерства промышленной политики по телефону +7978-000-08-55 или на страницу ведомства в социальной сети "ВКонтакте".Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйцаСдерживанию инфляции необходимо уделить особое внимание – ПутинТорговые сети Крыма стабилизируют цены по 30 товарным позициям – Аксенов
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цены в крыму, крым, торговые сети, торговля, общество, цены и тарифы, минпромполитики крыма, новости крыма, видео
Что с ценами в Крыму накануне Пасхи – минпром организовал проверку

Цены на социально значимые товары в Крыму перед Пасхой не завышены – минпром

17:34 25.04.2024 (обновлено: 17:41 25.04.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. 13 крупных торговых сетей и 565 придомовых магазинов в Крыму присоединились к соглашению по стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Об этом в ходе мониторинга в одном из крупных супермаркетов региона рассказал журналистам начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики Республики Крым Анатолий Гук.
Ранее правительство Крыма подписало соглашение с производителями продуктов питания и субъектами оптовой и розничной торговли по стабилизации цен на социально значимые товары. Определен перечень из 30 социально значимых продуктов (хлеб, мясная и молочная продукция, бакалея и овощи), наценка на которые не должна превышать пять процентов.
"К мониторингу в настоящее время присоединились 13 крупных торговых сетей, которые располагают 331 торговым объектом, а также 565 субъектов несетевой розницы, то есть магазины шаговой доступности", - отметил Гук.
По его словам, подобные проверки ежедневно проходят во всех городах и районах Крыма.
"В ходе мониторинга мы обращаем внимание на наличие товара на полках, на соответствие цены и обязательно на наличие синего ценника с пометкой "социальная цена". При этом такой товар должен быть расположен на полке на уровне глаз покупателя", - объяснил представитель министерства.
© РИА Новости КрымЛюди в супермаркете
Люди в супермаркете
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Люди в супермаркете
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЛюди в супермаркете
Люди в супермаркете
2 из 3
Люди в супермаркете
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЛюди в супермаркете
Люди в супермаркете
3 из 3
Люди в супермаркете
© РИА Новости Крым
1 из 3
Люди в супермаркете
© РИА Новости Крым
2 из 3
Люди в супермаркете
© РИА Новости Крым
3 из 3
Люди в супермаркете
© РИА Новости Крым
При этом в случае выявления нарушений следует незамедлительная реакция: сотрудники министерства созваниваются с руководством той или иной торговой сети, и нарушение в самое ближайшее время устраняется.
"Однако незаконных завышений цены не наблюдаем, все добросовестно соблюдают условия соглашения. Если и есть какие-то незначительные замечания, например, товара нет на полках, потому что его к вечеру разобрали, то мы все точечно отрабатываем, и продукты на полки поступают в течение короткого времени", - сказал Гук, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
Он заверил, что с момента заключения соглашения жалоб от покупателей на горячую линию минпрома не поступало.
"Меня лично все устраивает! Мы живем в районе улицы Крымских партизан, а приезжаем сюда (района ж/д вокзала – ред.). Если там у нас яйца по 135 рублей, то здесь мы взяли по 96 рублей. Даже было яйцо по 45 рублей – молодка. Так что я очень довольна", - говорит 80-летняя пенсионерка, показывая покупки: крупы, курятина, яйца, морепродукты.
Все товары социально значимой категории хорошего качества и постоянно есть в наличии. В преддверии майских и пасхальных праздников цены в торговых сетях останутся на стабильном уровне, заверили в министерстве.
Подробная информация по ценам на социально значимые группы товаров размещена на сайте минпропа Крыма, и ежедневно обновляется.
Также в министерстве напомнили, что с 18 марта в крымских торговых сетях "Безцен", "Ценник", "Гузель", "ПУД", "Яблоко" и "Корзина" действует система скидок для многодетных семей. Фиксированные скидки на кассе на все товары, кроме акционных, социальных, алкогольной и табачной продукции.
Главное условие для получения скидки – предъявление на кассе документа установленного образца о статусе многодетной семьи, а также документа, удостоверяющего личность покупателя.
Ранее ФАС направила производителям и торговым сетям письма с требованием не повышать цены на яйца накануне православного праздника Пасхи. Федеральная антимонопольная служба напомнила участникам рынка о том, что необоснованное повышение стоимости этой продукции запрещено.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на полуострове нет предпосылок для подорожания куриных яиц. О необоснованно высоких ценах на продукты питания он призвал сообщать на горячую линию министерства промышленной политики по телефону +7978-000-08-55 или на страницу ведомства в социальной сети "ВКонтакте".
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