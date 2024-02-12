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Сдерживанию инфляции необходимо уделить особое внимание – Путин - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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Сдерживанию инфляции необходимо уделить особое внимание – Путин
Сдерживанию инфляции необходимо уделить особое внимание – Путин - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Сдерживанию инфляции необходимо уделить особое внимание – Путин
Правительству и Банку России необходимо уделить особое внимание сдерживанию инфляции в стране. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам сказал... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T16:22
2024-02-12T16:22
владимир путин (политик)
правительство россии
россия
банк россии
деньги
финансы
инфляция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Правительству и Банку России необходимо уделить особое внимание сдерживанию инфляции в стране. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам сказал президент России Владимир Путин"Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию", – сказал Путин.По данным на конец января инфляция составила 7,2% в годовом выражении. При этом по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции. Российский лидер отметил совместные меры, принятые правительством и Банком России.При этом на фоне повышения ключевой ставки ЦБ замедлилось кредитование. Так, за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил – те же 0,2%, добавил президент.Путин отметил, что кредитование и инфляционные процессы являются параметрами, которые оказывают влияние на темпы роста национальной экономики как на коротком интервале, так и в долгосрочной перспективе.Ранее президент России Владимир Путин назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России. Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год с 6-7% до 7,5%. В этой связи ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 15% до 16%. В декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк будет удерживать повышенную ключевую ставку на протяжении длительного времени. Это связано с высокими инфляционными ожиданиями.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк планирует снизить ключевую ставку в 2024 годуПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемоБанк России не намерен снижать ключевую ставку в ближайшее время
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владимир путин (политик), правительство россии, россия, банк россии, деньги, финансы, инфляция
Сдерживанию инфляции необходимо уделить особое внимание – Путин

Президент РФ отметил важность сдерживания инфляции

16:22 12.02.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты
Монеты - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Правительству и Банку России необходимо уделить особое внимание сдерживанию инфляции в стране. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам сказал президент России Владимир Путин
"Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию", – сказал Путин.
По данным на конец января инфляция составила 7,2% в годовом выражении. При этом по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции. Российский лидер отметил совместные меры, принятые правительством и Банком России.
При этом на фоне повышения ключевой ставки ЦБ замедлилось кредитование. Так, за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил – те же 0,2%, добавил президент.
Путин отметил, что кредитование и инфляционные процессы являются параметрами, которые оказывают влияние на темпы роста национальной экономики как на коротком интервале, так и в долгосрочной перспективе.
"Здесь есть свои и минусы, и плюсы во всем. Крайне важно выдерживать баланс между задачами развития, наращивания инвестиций и кредитования, сохранения занятости и обеспечением ценовой стабильности", – резюмировал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России. Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год с 6-7% до 7,5%. В этой связи ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 15% до 16%. В декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк будет удерживать повышенную ключевую ставку на протяжении длительного времени. Это связано с высокими инфляционными ожиданиями.
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Владимир Путин (политик)Правительство РоссииРоссияБанк РоссииДеньгиФинансыИнфляция
 
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