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Инфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйца - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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Инфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйца
Инфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйца - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Инфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйца
Увеличение объемов поставок и собственного производства привели к замедлению инфляции в Крыму в феврале до 7,2%, сообщает Банк России. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T10:35
2024-03-29T10:35
экономика
экономика крыма
инфляция
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цены на яйца в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Увеличение объемов поставок и собственного производства привели к замедлению инфляции в Крыму в феврале до 7,2%, сообщает Банк России."Годовая инфляция в Республике Крым в феврале 2024 года замедлилась до 7,2 процента после 7,5 процента в январе, – отмечается в сообщении. – Основной причиной стало расширение предложения некоторых овощей, фруктов и яиц на рынках региона".Так, в феврале замедлился годовой рост цен на бананы и груши, апельсины и вовсе подешевели в годовом выражении. Этому способствовало увеличение объемов импортных поставок. Рост производства тепличной продукции как в регионе, так и в целом по стране, привел к снижению годовых темпов прироста цен на помидоры.При этом годовой рост цен на трикотажные изделия и галантерею ускорился. Обувь в годовом выражении дешевела медленнее, чем в январе. Причиной стало увеличение расходов на производство и логистику на фоне повышенного спроса.Годовая инфляция в России в феврале 2024 года увеличилась до 7,7 процента. При этом текущие темпы роста цен заметно ниже, чем в осенние месяцы. Для дальнейшего их снижения необходим продолжительный период жестких денежно-кредитных условий. С учетом проводимой Банком России политики годовая инфляция снизится до 4 – 4,5 процента в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, резюмировали в Банке России.По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам первого квартала замедлится до 5,7 процента в квартальном выражении, и 7,6 процента - в годовом. В марте совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых.Читайте также на РИА Новости Крым:Сдерживанию инфляции необходимо уделить особое внимание – ПутинПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемоБанк России не намерен снижать ключевую ставку в ближайшее время
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экономика, экономика крыма, инфляция, цены в крыму, цены на яйца в крыму, цены и тарифы, банк россии, новости крыма
Инфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйца

В Крыму замедлилась инфляция благодаря росту поставок и производства

10:35 29.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Увеличение объемов поставок и собственного производства привели к замедлению инфляции в Крыму в феврале до 7,2%, сообщает Банк России.
"Годовая инфляция в Республике Крым в феврале 2024 года замедлилась до 7,2 процента после 7,5 процента в январе, – отмечается в сообщении. – Основной причиной стало расширение предложения некоторых овощей, фруктов и яиц на рынках региона".
Так, в феврале замедлился годовой рост цен на бананы и груши, апельсины и вовсе подешевели в годовом выражении. Этому способствовало увеличение объемов импортных поставок. Рост производства тепличной продукции как в регионе, так и в целом по стране, привел к снижению годовых темпов прироста цен на помидоры.
"На яйца также замедлился годовой рост цен. На рынках в Крыму стало больше яиц благодаря росту объемов местного производства. Еще одна причина такой динамики – договоренности местных властей с розничными сетями и производителями об ограничении торговой наценки на отдельные категории этого товара", – добавили в регуляторе.
При этом годовой рост цен на трикотажные изделия и галантерею ускорился. Обувь в годовом выражении дешевела медленнее, чем в январе. Причиной стало увеличение расходов на производство и логистику на фоне повышенного спроса.
Годовая инфляция в России в феврале 2024 года увеличилась до 7,7 процента. При этом текущие темпы роста цен заметно ниже, чем в осенние месяцы. Для дальнейшего их снижения необходим продолжительный период жестких денежно-кредитных условий. С учетом проводимой Банком России политики годовая инфляция снизится до 4 – 4,5 процента в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, резюмировали в Банке России.
По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам первого квартала замедлится до 5,7 процента в квартальном выражении, и 7,6 процента - в годовом. В марте совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых.
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