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Инфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйца

Инфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйца - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Инфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйца

Увеличение объемов поставок и собственного производства привели к замедлению инфляции в Крыму в феврале до 7,2%, сообщает Банк России. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T10:35

2024-03-29T10:35

2024-03-29T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Увеличение объемов поставок и собственного производства привели к замедлению инфляции в Крыму в феврале до 7,2%, сообщает Банк России."Годовая инфляция в Республике Крым в феврале 2024 года замедлилась до 7,2 процента после 7,5 процента в январе, – отмечается в сообщении. – Основной причиной стало расширение предложения некоторых овощей, фруктов и яиц на рынках региона".Так, в феврале замедлился годовой рост цен на бананы и груши, апельсины и вовсе подешевели в годовом выражении. Этому способствовало увеличение объемов импортных поставок. Рост производства тепличной продукции как в регионе, так и в целом по стране, привел к снижению годовых темпов прироста цен на помидоры.При этом годовой рост цен на трикотажные изделия и галантерею ускорился. Обувь в годовом выражении дешевела медленнее, чем в январе. Причиной стало увеличение расходов на производство и логистику на фоне повышенного спроса.Годовая инфляция в России в феврале 2024 года увеличилась до 7,7 процента. При этом текущие темпы роста цен заметно ниже, чем в осенние месяцы. Для дальнейшего их снижения необходим продолжительный период жестких денежно-кредитных условий. С учетом проводимой Банком России политики годовая инфляция снизится до 4 – 4,5 процента в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, резюмировали в Банке России.По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам первого квартала замедлится до 5,7 процента в квартальном выражении, и 7,6 процента - в годовом. В марте совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых.Читайте также на РИА Новости Крым:Сдерживанию инфляции необходимо уделить особое внимание – ПутинПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемоБанк России не намерен снижать ключевую ставку в ближайшее время

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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