Центробанк сообщил о решении по ключевой ставке
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых
13:35 22.03.2024 (обновлено: 13:45 22.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить размер ключевой ставки на уровне 16 процентов годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким", - сказано в заявлении.
В регуляторе указали, что "проводимая денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике". Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, уточнили в ЦБ.
"Согласно нашему прогнозу, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - уточнили в регуляторе.
В ходе прошлого заседания 16 февраля Совет директоров Банка России принял решение оставить размер ставки рефинансирования без изменений. Повышение ключевой ставки до 16 процентов было одобрено15 декабря. Это было пятым повышением ставки рефинансирования с начала года. В октябре регулятор принял решение о повышении ставки сразу на 200 б.п. с 13 до 15%. Предыдущее решение об изменении ставки рефинансирования на 100 б.п. до 13% годовых было принято регулятором 15 сентября 2023 года. До этого Банк России повышал ставку сразу на 350 б.п., до 12,00% годовых в ходе внеочередного заседания, которое состоялось 15 августа 2023 года. Ставку также повышали 21 июля с 7,5 до 8,5%.
Президент России Владимир Путин указал правительству и Банку России, что необходимо уделить особое внимание сдерживанию инфляции в стране. Он также отметил, что на фоне повышения ключевой ставки ЦБ замедлилось кредитование. При этом указал, что за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил – те же 0,2%.
Ранее президент России назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России. Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год с 6-7% до 7,5%. В этой связи ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 15% до 16%. В декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк будет удерживать повышенную ключевую ставку на протяжении длительного времени. Это связано с высокими инфляционными ожиданиями.
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